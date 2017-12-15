Тульский молочный комбинат начал выпуск сыров. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.

«В ноябре 2016 года на территории ТМК началось строительство сырного цеха. Меньше чем через год — в октябре 2017 года мы приступили к тестовым варкам. И вот теперь, проведя несколько дегустаций приготовленного сыра, с гордостью можем сказать: мы делаем вкусный, качественный сыр! 20 декабря в продажу поступит пока один вид — сыр полутвёрдый Бежин луг. На подходе маасдам и гауда», — пояснили представители Тульского молочного комбината.

В июне прошлого года в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории Тульской области с АО «Тульский молочный комбинат».

Предметом соглашения стала реализация на территории региона инвестпроекта «Строительство производства сыров с длительным сроком созревания с расширением склада готовой продукции». В проект предполагалось вложить до 400 миллионов рублей.

Без преувеличения можно сказать, что таких сыров на территории России и стран СНГ ещё не производили.

Во-первых, впервые в России сыр будет созревать в огромных головах диаметром 65 см. Вес головы — 40 кг. Такие размеры обеспечивают правильную работу бактерий и гармоничное созревание сыра. А в результате:

∙ Сыр имеет более многогранный вкус и богатый аромат

∙ Сохраняется больше полезных веществ молока

∙ Консистенция более плотная и эластичная.

Во-вторых, чтобы сыр получился вкусным и качественным, мы отбираем только сыропригодное молоко. На контроле более 20 показателей, в том числе массовая доля белка, массовая доля кальция, количество анаэробных микроорганизмов и др. Пока только 2 из 25 наших поставщиков прошли такой отбор. Коровы в этих хозяйствах содержатся в более чистых условиях, а кормят их только сеном и травой.

В третьих, мы установили последнее поколение сырных линий известного французского производителя. Наши технологи прошли обучение во Франции, а на этапе отработки рецептур вместе с ними работают французские специалисты. Специальные климатические системы в камерах созревания поддерживают необходимый уровень влажности и температуры на протяжении всего процесса созревания сыра. Твёрдый сыр будет созревать на специальных досках из хвойных пород древесины, что оказывает положительное влияние на органолептические показатели и консистенцию сыров.

Тульский молочный комбинат" - одна из крупнейших компаний пищевой промышленности региона. Предприятие занимает лидирующее место в области по переработке молока, объему и ассортименту продукции. Продукция Тульского молочного комбината направляется в Липецкую, Московскую, Воронежскую, Калужскую, Рязанскую, Орловскую области, Санкт-Петербург, ну и конечно продаётся во всех районах Тульской области.

Теперь и сыр.