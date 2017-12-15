Тульский молочный комбинат начал выпуск сыров
Тульский молочный комбинат начал выпуск сыров. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия.
«В ноябре 2016 года на территории ТМК началось строительство сырного цеха. Меньше чем через год — в октябре 2017 года мы приступили к тестовым варкам. И вот теперь, проведя несколько дегустаций приготовленного сыра, с гордостью можем сказать: мы делаем вкусный, качественный сыр! 20 декабря в продажу поступит пока один вид — сыр полутвёрдый Бежин луг. На подходе маасдам и гауда», — пояснили представители Тульского молочного комбината.
В июне прошлого года в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории Тульской области с АО «Тульский молочный комбинат».
Предметом соглашения стала реализация на территории региона инвестпроекта «Строительство производства сыров с длительным сроком созревания с расширением склада готовой продукции». В проект предполагалось вложить до 400 миллионов рублей.
Без преувеличения можно сказать, что таких сыров на территории России и стран СНГ ещё не производили.
Во-первых, впервые в России сыр будет созревать в огромных головах диаметром 65 см. Вес головы — 40 кг. Такие размеры обеспечивают правильную работу бактерий и гармоничное созревание сыра. А в результате:
∙ Сыр имеет более многогранный вкус и богатый аромат
∙ Сохраняется больше полезных веществ молока
∙ Консистенция более плотная и эластичная.
Во-вторых, чтобы сыр получился вкусным и качественным, мы отбираем только сыропригодное молоко. На контроле более 20 показателей, в том числе массовая доля белка, массовая доля кальция, количество анаэробных микроорганизмов и др. Пока только 2 из 25 наших поставщиков прошли такой отбор. Коровы в этих хозяйствах содержатся в более чистых условиях, а кормят их только сеном и травой.
В третьих, мы установили последнее поколение сырных линий известного французского производителя. Наши технологи прошли обучение во Франции, а на этапе отработки рецептур вместе с ними работают французские специалисты. Специальные климатические системы в камерах созревания поддерживают необходимый уровень влажности и температуры на протяжении всего процесса созревания сыра. Твёрдый сыр будет созревать на специальных досках из хвойных пород древесины, что оказывает положительное влияние на органолептические показатели и консистенцию сыров.
Тульский молочный комбинат" - одна из крупнейших компаний пищевой промышленности региона. Предприятие занимает лидирующее место в области по переработке молока, объему и ассортименту продукции. Продукция Тульского молочного комбината направляется в Липецкую, Московскую, Воронежскую, Калужскую, Рязанскую, Орловскую области, Санкт-Петербург, ну и конечно продаётся во всех районах Тульской области.
Теперь и сыр.
-
- Сергей Котенко
- 15.12.201709:39
- 0