В среду, 8 октября, в особой экономической зоне «Узловая» состоялось открытие нового литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин. Новый комплекс в ОЭЗ «Узловая» занимает площадь 16 тысяч квадратных метров, в его составе 12 технологических участков. Для этого уже установлено 145 единиц технологического и лабораторного оборудования. В настоящее время ведется активный набор персонала. Всего планируется трудоустроить 400 человек, из которых 110 уже приступили к работе. Старт строительству комплекса был дан в октябре 2023 года. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 13 млрд рублей.

Литейный комплекс в Тульской области — высокотехнологичное специализированное предприятие по выпуску лопаток для промышленных, энергетических и судовых типов газовых турбин. Такие турбины «Газпром» использует в составе газоперекачивающих агрегатов на объектах добычи и транспортировки газа по всей России.

Турбинные лопатки — ключевой и самый сложный в изготовлении элемент конструкции газовых турбин. Лопатки необходимо периодически менять, поскольку они работают под воздействием высоких температур и механических нагрузок.

Комплекс будет выполнять полный цикл литейных операций— от создания 3D-модели будущей лопатки и изготовления высокоточной литейной формы до механической обработки и испытаний качества готовой продукции.

Ключевое технологическое оборудование для литейного комплекса изготовлено в России. Это, прежде всего, важнейшие установки литейного цеха — современные индукционные вакуумные печи, внутри которых выплавляется специальный жаропрочный сплав.

Мощности нового предприятия способны полностью обеспечить потребности «Газпрома» в лопатках для газоперекачивающих агрегатов. В Тульской области будет производиться более 50 наименований продукции. Серийный выпуск начнется в 2026 году. В дальнейшем будет осуществляться производство лопаток и для новых типов установок. Кроме того, ожидается, что продукция комплекса будет востребована другими предприятиями топливно-энергетического комплекса России и ведущими отечественными производителями газовых и энергетических турбин.

https://tulareg...EMENT_ID=440150

https://bigasia...eniteta-rossii/

https://vestitu...ru/lenta/268662

https://zanmsk....ompleks-rossii/