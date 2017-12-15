В Санкт-Петербурге открылось отделение скорой помощи для детей

Как сообщает Администрация Санкт-Петербурга, 14 декабря, на базе 1-й детской городской больницы открылось отделение скорой помощи для детей.

Заведующий отделением скорой помощи Константин Бручиков рассказал, в чем уникальность нового отделения:

«Отделение разделено на три зоны: красную — реанимация, оранжевую — зону интенсивной терапии, палаты в которой трансформируются в реанимационные, и зеленую зону, где пациенты могут ждать».

Он отметил, что зеленая зона отделения — нового формата. В отличие от аналогичных зон в обычных больницах, она разделена на 12 изолированных боксов, поскольку дети часто поступают с инфекционными заболеваниями и не должны контактировать друг с другом.

Отделение способно принять почти 70 маленьких пациентов, доставленных неотложкой.

По словам Бручикова, зона интенсивной терапии, куда привозят больных, требующих незамедлительной помощи врача, состоит из 10 палат-трансформеров,которые оборудованы мониторами, аппаратами для искусственной вентиляции легких и другой техникой. Они при необходимости превращаются в реанимационные палаты. Таким образом создается резерв для массового поступления пациентов.

В новом отделении скорой медпомощи будут работать три выездные реанимационно-консультативные неонатологические бригады — они будут оказывать помощь новорожденным в роддомах Петербурга. При необходимости врачи выездных бригад доставят малышей в неонатологические отделения Детской городской больницы № 1 или другие стационары города.

Всего в отделении будут трудиться 462 сотрудника, в том числе 120 врачей. В составе дежурной бригады — 5 педиатров, 5 хирургов, травматолог, нейрохирург, невролог, кардиолог, неонатолог.

«Одна из глобальных задач — построить работу так, чтобы при необходимости — например, в случае чрезвычайных ситуаций — отделение скорой помощи за 20 минут могло быть преобразовано в отделение реанимации. Дополнительно работает еще одна анестезиологическая бригада для противошоковой операционной. Кроме того, у нас есть вертолетная площадка. Это позволяет за известный „золотой час“ оказать всю необходимую помощь ребенку», — сообщил Константин Бручиков.

Учитывая, что за последние десять лет количество обращений увеличилось почти в два раза, время ожидания тоже существенно возросло. Открытие нового отделения позволит его сократить. Первых пациентов врачи из больницы на Авангардной приняли сразу же после открытия нового отделения скорой помощи.

«Больница обслуживает не только быстрорастущие Красносельский и Кировский районы, но и фактически весь город. Сюда поступают пациенты в самых сложных, угрожающих жизни состояниях со всего Северо-Запада. Нагрузка на стационар увеличивается. Например, только амбулаторных пациентов, поступивших в приемный покой, за последние 10 лет стало больше ровно в 2 раза — с 7514 в 2008 г. до 14 тыс. 211 в 2017-м», — подчеркнул Константин Бручиков.

В других городах России также действуют отделения и учреждения скорой помощи детям. В частности, Детская клиническая больница скорой медицинской помощи работает в Новосибирске, в Уфе есть педиатрическое отделение при Городской больнице скорой медицинской помощи, педиатрической службой обладает Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.