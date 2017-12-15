В Кировской области состоялось открытие фанерного завода

В городе Мураши состоялось открытие завода по изготовлению ламинированной фанеры. Объем производства после выхода предприятия на полную загруженность будет составлять 60 тысяч кубометров в год, а за счёт создания второй линии — 120 тысяч кубометров.

В настоящее время в работе находится только первая очередь строительства завода. Стоимость её строительства составила 3,6 млрд рублей.

Вторая очередь, которая начнет строиться в ближайшем будущем. Кроме того, планируется строительство цеха по изготовлению пеллетов для того, чтобы утилизировать отходы предприятия. Таким образом, общая сумма вложений превысит 5 млрд рублей.

С открытием фанерного завода город Мураши получил новое градообразующее предприятие.На данный момент на заводе трудятся 182 человека, в перспективе численность коллектива будет увеличена до 400 человек.

В долгосрочных планах инвесторов — переработка производственных отходов в пеллеты. Завод работает на местном сырье, в дальнейшем планирует взять в аренду лесные участки в Мурашинском, Даровском, Опаринском и Юрьянском лесничествах и заниматься заготовкой леса самостоятельно.

Кроме того, по заказу Мурашинского фанерного завода в Мурашах завершено строительство четырёхэтажного 24-квартирного жилого дома для работников предприятия. Квартиры в нём сдаются с полной отделкой и обставленные мебелью. Таким образом предприятие стремится привлечь на производство высококвалифицированных специалистов. Все объекты предприятия и новый жилой дом будут отапливаться собственной котельной с использованием отходов производства фанеры, переработанных в щепу.

Учредителем завода является ООО «СевЛесПил» (Республика Коми).

Вернуть инвестиции планируется в довольно сжатые сроки, ведь срок окупаемости такого завода составляет всего 5-7 лет. Достигнуть этого планируется за счет того, что основная часть выпускаемой заводом продукции будет уходить на экспорт, а значит и добавленная стоимость её будет крайне высокой.

Мурашинский фанерный завод — предприятие по производству большеформатной берёзовой фанеры, оснащенное высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей. Продукцию планируется экспортировать в США, Канаду, Мексику, Великобританию, Египет, Германию, Францию и другие страны, а также поставлять на внутрироссийский рынок.