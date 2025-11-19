MAX
В Татарстане открылся новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования

В промышленном парке «Турбина» города Зеленодольска начал работу новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний «АМКОР».

Завод стал первым резидентом промпарка «Турбина», куда было инвестировано около 1 млрд рублей. Предприятие внедряет современные технологии, включая 3D-печать, для ремонта и производства газовых турбин.

Проект имеет важное социальное значение для Зеленодольска — планируется создание более 220 высокотехнологичных рабочих мест. На данный момент с восемью резидентами промпарка заключены соглашения о сотрудничестве.

Видео и дополнительная информация из Минпромторга РТ:

https://vk.com/...-192995732_3750

Источник: realnoevremya.ru

