В Татарстане открылся новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования
В промышленном парке «Турбина» города Зеленодольска начал работу новый завод по производству и ремонту газотурбинного оборудования. Проект реализован группой компаний «АМКОР».
Завод стал первым резидентом промпарка «Турбина», куда было инвестировано около 1 млрд рублей. Предприятие внедряет современные технологии, включая 3D-печать, для ремонта и производства газовых турбин.
Проект имеет важное социальное значение для Зеленодольска — планируется создание более 220 высокотехнологичных рабочих мест. На данный момент с восемью резидентами промпарка заключены соглашения о сотрудничестве.
Видео и дополнительная информация из Минпромторга РТ:
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
- В Ноябрьске работает около 30 нефтесервисных предприятий. На трёх...bsp;и производят всё больше уникальной и технологичной продукции.
- 29 января ООО «ВладПолиПром» открыло новый цех по про...чилась на 1,5 тыс. м2. На заводе появилось 50 новых рабочих мест.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0