На Онежском ССЗ спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда «Сильная»
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) 15 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды «Сильная».
В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония «крещения» судна. Согласно флотской традиции, «крестная мать» моста — сотрудник завода, руководитель группы технологической подготовки лакокрасочных покрытий, изоляции и обстройки конструкторско-технологического отдела Румянцева Наталия Александровна разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его «новой жизни».
Самоходная двухвинтовая грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper «Сильная», строительный номер 202 предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.
Главные двигатели размещены в кормовой части судна в защитных кожухах, позволяющих оперативно обслуживать и производить агрегатную замену механизмов. Винторулевые колонки размещены снаружи корпуса и имеют возможность регулировать заглубление винта и подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.
Суда данного проекта предназначены для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.
15.12.1719:17:28
15.12.1720:24:03
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