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Судостроение и судоходство

На Онежском ССЗ спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда «Сильная»

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) 15 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды «Сильная».

  •  © onegoshipyard.ru

В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония «крещения» судна. Согласно флотской традиции, «крестная мать» моста — сотрудник завода, руководитель группы технологической подготовки лакокрасочных покрытий, изоляции и обстройки конструкторско-технологического отдела Румянцева Наталия Александровна разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его «новой жизни».

  •  © onegoshipyard.ru

Самоходная двухвинтовая грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper «Сильная», строительный номер 202 предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.

  •  © onegoshipyard.ru

Главные двигатели размещены в кормовой части судна в защитных кожухах, позволяющих оперативно обслуживать и производить агрегатную замену механизмов. Винторулевые колонки размещены снаружи корпуса и имеют возможность регулировать заглубление винта и подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.

  •  © onegoshipyard.ru

Суда данного проекта предназначены для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.

http://onegoshipyard.ru/press-centr/novosti-zavoda/na-onezhskom-sudostroitel-no-sudoremontnom-zavode-sostojalas-torzhestvennaja-ceremonija-spuska-na-vodu-samohodnoj-gruntootvoznoj-shalandy-sil-naja-stroitel-nyj-nomer-202/

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Карелия, Петрозаводск, шаланда
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    15.12.1719:17:28

       

    #987198
  • Нет аватара alex_uns
    15.12.1720:24:03

    Морской самосвал на 2000 тонн))

    Островок насыпать там где-нибудь), да и отодвинуть подальше 200- мильную зону к примеру))) Шутка)

    подробнее о проекте 50350

    Отредактировано: alex_uns~20:24 15.12.17
    #987216
    • A_SEVER A_SEVER
      15.12.1720:31:47

      Островок насыпать там где-нибудь
      Есть более актуальная задача — углубление речных фарватеров и морских акваторий.

      #987220
      • Нет аватара alex_uns
        15.12.1720:34:46

        Вообщет, это действительно хорошая новость, судно это — рабочая лошадка, и работы для неё невпроворот!     Вон в Тартусе намечаются например дноуглубительные работы и расширение базы))

        Отредактировано: alex_uns~20:36 15.12.17
        #987223
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