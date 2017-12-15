На Онежском ССЗ спущена на воду самоходная грунтоотвозная шаланда «Сильная»

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) 15 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды «Сильная».

В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония «крещения» судна. Согласно флотской традиции, «крестная мать» моста — сотрудник завода, руководитель группы технологической подготовки лакокрасочных покрытий, изоляции и обстройки конструкторско-технологического отдела Румянцева Наталия Александровна разбила бутылку шампанского о нос судна, тем самым ознаменовав начало его «новой жизни».

Самоходная двухвинтовая грунтоотвозная шаланда класса КМ Iсе1 R3-RSN AUT3 Hopper «Сильная», строительный номер 202 предназначена для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом. Шаланда оборудована днищевой системой раскрытия корпуса.

Главные двигатели размещены в кормовой части судна в защитных кожухах, позволяющих оперативно обслуживать и производить агрегатную замену механизмов. Винторулевые колонки размещены снаружи корпуса и имеют возможность регулировать заглубление винта и подъем винтов из воды для обслуживания и ремонта на плаву без докования судна.

Суда данного проекта предназначены для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.