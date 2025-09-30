На Онежском ССЗ спущен на воду нефтемусоросборщик «МНМС Лебедь» проекта NE028
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) спущен на воду нефтемусоросборщик «МНМС Лебедь» проекта проекта NE028. Судно предназначено для экологической безопасности в прибрежных и портовых акваториях
Специализированные суда, разработанные компанией «Нордик Инжиниринг» по заказу ФГУП «Росморпорт», предназначены для обеспечения экологической безопасности в зонах с высокой судоходной нагрузкой.
Нефтемусоросборщик проекта NE028 — однопалубное судно с двухвальной дизельной энергетической установкой, кормовым расположением машинного отделения и двухъярусной рубки, носовым расположением рабочей палубы. Назначение судна: сбор с воды и транспортировка обводненных нефтепродуктов с температурой вспышки выше 60 °C (дизельное, тяжелое топливо и масла) в портах, на рейде, без захода в нефтяное пятно; сбор с воды и транспортировка плавающего мусора; доставка и развертывание боновых заграждений. Район плавания — портовое, рейдовое и прибрежное плавание; эпизодическое плавание в мелкобитом, разреженном льду неарктических морей толщиной до 0,4 м.
Главные характеристики и размерения проекта: класс — КM ⍟ Ice1(hull, machinery) R3 AUT3; длина — 15,5 м; ширина — 6 м; осадка — 1,8 м; водоизмещение — 124 тонны; экипаж — 2 человека; скорость судна — не менее 7 узлов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Карелия) заложен вто...ий ледокол проекта 22740М. Первый корпус был заложен в мае этого года.
- ФГУП «Росморпорт» и АО «Онежский судостроительно-суд...sp;строительство трех портовых буксиров ледового класса Arc4 проекта NE034.
- Торжественная церемония закладки киля портового буксира ледового класса Arc...sp;АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» (Карелия).
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0