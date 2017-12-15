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Российские проекты за рубежом

На энергоблоке № 2 Белорусской АЭС установлен корпус реактора

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2 декабря 2017 г. корпус реактора второго энергоблока Белорусской АЭС установлен в проектное положение. Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока и отправная точка для начала монтажа основного оборудования первого контура.

Установка осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора общим весом более 330 тонн, длиной 11 метров и диаметром 4,5 метра был поднят на транспортный портал и на специальной тележке по рельсам перемещен внутрь гермозоны. Далее с помощью полярного крана корпус был установлен на опорное кольцо в шахту реактора.

http://belaes.by/ru/novosti/item/1917-na-energobloke-2-belorusskoj-aes-ustanovlen-korpus-reaktora.html

энергетика, Белоруссия
  • Нет аватара termometrix
    15.12.1719:38:46

    Репортаж со стройки Белорусской АЭС.Апрель 2017

    Сегодня на БелАЭС работает около 4900 строителей — 24 белорусские организации и 10 российских.

     http://энергетик... Отредактировано: termometrix~19:39 15.12.17

    #987207
    • Нет аватара termometrix
      15.12.1719:40:06

      •  © realt.by

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      Отредактировано: termometrix~19:40 15.12.17
      #987208
      • Нет аватара Bart
        15.12.1723:20:02

        Ну хоть со второй попытки получилось!

        Интересно, что если в google.by набрать «Белорусская АЭС» или «реактор», то об этой новости не увидел ни слова. Не хотят возбуждать общественность лишний раз.

        #987276
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