На энергоблоке № 2 Белорусской АЭС установлен корпус реактора

2 декабря 2017 г. корпус реактора второго энергоблока Белорусской АЭС установлен в проектное положение. Это одно из ключевых событий на этапе сооружения энергоблока и отправная точка для начала монтажа основного оборудования первого контура.

Установка осуществлялась в два этапа. Сначала корпус реактора общим весом более 330 тонн, длиной 11 метров и диаметром 4,5 метра был поднят на транспортный портал и на специальной тележке по рельсам перемещен внутрь гермозоны. Далее с помощью полярного крана корпус был установлен на опорное кольцо в шахту реактора.