Новые производства, обзор за ноябрь 2017 г.

1. В Псковской области запущен завод по производству лакокрасочной продукции





© Фото из открытых источников

30 ноября в ОЭЗ «Моглино» в Псковской области открыт новый завод по производству лакокрасочной продукции. Инвестор — финская компания «Нор Маали Груп».

Инвестиции в проект составили 400 млн. рублей.

Площадь предприятия — около 3,5 тыс. м2.

На заводе создано 11 рабочих мест.

В планах нового завода, в 2018 году выпустить не менее 1 млн. литров лакокрасочной продукции. В течение 5 лет объемы выпуска планируется нарастить до 10 млн. литров в год.

До 60% компонентов, необходимых для производства красок, является российским сырьём.

2. Производство роторных систем нефтегазодобывающего оборудования открыли в Санкт-Петербурге

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» запустил участок по созданию роторных управляемых систем.

Стоимость проекта: 1.2 млрд рублей, сумма займа Фонда развития промышленности- 350 млн рублей.

Роторные управляемые системы — это современное поколение забойного бурового оборудования. Новая техника повысит эффективность проводки наклонных скважин. В перспективе эту систему можно будет использовать и на шельфовых объектах. До сих пор роторные системы приходилось импортировать. В России подобное оборудование до сих пор не производилось.

3. Производство титановых пластин для лечения переломов открылось в Новосибирске

На базе новосибирского Медицинского промышленного парка запущен в эксплуатацию завод по производству имплантов для надкостного остеосинтеза.

Завод в Новосибирске открыла российская компания «Альфа-Медика» — известный производитель медицинских изделий. Первоначальные инвестиции в проект составили около 30 млн рублей. Столь небольшой размер инвестиций объясняется тем, что в промышленном парке уже имеется практичеки все необходимое оборудование, — в первая очередь медицинского промышленного парка было вложено 2 млрд рублей.

4. В Волгоградской области открыта первая очередь научно-производственного комплекса «Волгобас»





© Фото из открытых источников

Новый цех площадью 7 тыс. кв. м., является первой очередью научно-производственного комплекса, который строится на базе головного предприятия в г. Волжский.

Общая сумма инвестиционных вложении в проект оценивается порядка 1,5 млрд руб. В настоящее время освоено более 300 млн рублей.

Научно-производственный комплекс — это 300 рабочих мест. Мощность нового комплекса составляет до тысячи автобусов и шасси в год. Он оснащен оборудованием с высокой степенью автоматизации, позволяющим значительно повысить производительность труда и качество продукции.

5. Новый цех открыт на базе кемеровского предприятия по производству сельскохозтехники ООО «Агро»





© Фото из открытых источников

Новый окрасочно-сборочный цех ООО «Агро» увеличил производственные площади предприятия на 80%. Создано 40 новых рабочих мест.

Инвестиции — 200 млн рублей, из них 60 млн рублей — на оснащение новейшим покрасочным оборудованием и обрабатывающими станками.

В настоящее время предприятие выпускает 15 разных модификаций посевных комплексов «Кузбасс», 9 модификаций посевных комплексов «Томь», 8 модификаций борон, 7 модификаций граблей-валкообразователей, 6 модификаций культиваторов.

6. На заводе высокоточной обработки металла в Белгородской области открыт цех порошковой окраски

Российско-германский завод «ЗМС-Технолоджи» высокоточной обработки металла, расположенный в посёлке Разумное, Белгородской области, ввел в строй автоматизированную покрасочную линию. Цех расположился в новом здании на территории завода. Его мощность составляет — 80 тыс. м² окрашиваемой поверхности в месяц.

Производственная площадь объекта насчитывает 1200 м².

Инвестиционная стоимость проекта — 126 млн рублей.

Технические характеристики линии позволяют красить детали различных габаритов: от самых мелких — размером с дамскую серьгу, до кузовов машин весом до полутонны.

Завод «ЗМС-Технолоджи» запущен в январе 2017 года. Он производит широкий спектр товаров: от сельскохозяйственной техники до малых архитектурных форм.

7. В Самарской области запустили новое фармацевтическое производство





© Фото из открытых источников

Производство запущено 17 ноября в особой экономической зоне «Тольятти». Предприятие открылось спустя два года после того, как на площадке началось строительство производственного корпуса.

Объем инвестиций резидента достиг 1,3 млрд рублей.

Создано 250 рабочих мест.

8. Производство одноразовых медицинских изделий открыли в Свердловской области

В Каменске-Уральском, Свердловской обл. открыт новый комплекс по выпуску одноразовых медицинских изделий. Это третья производственная площадка компании «ЗДРАВМЕДТЕХ-Е». В настоящее время здесь налажено производство одноразовой медицинской одежды, белья и хирургических наборов.

Инвестиции составили 140 млн рублей, а весь инвестпроект оценивается в 228 млн рублей.

Новая производственная площадка оснащена самым современным оборудованием, на котором производится 3000 наименований сертифицированной продукции,

9. Фабрика производства корпусной мебели открылась во Владимирской области





© Фото из открытых источников

14 ноября во Владимире открылась первая очередь производства фабрики корпусной мебели «Солвис».

Площадь первой очереди производства составила более 5,5 тыс. кв. метров.

Новая фабрика является частью группы компаний «Передовые Мебельные Технологии» — одного из крупнейших в России производителей мягкой и корпусной мебели, домашнего текстиля, а также комплектующих для производства мебели.

Пока в штате предприятия — 65 сотрудников. До конца года численность работников будет увеличена до 100 человек.

Размер инвестиций не сообщается.

10. На курганском предприятии «Велфарм» началось производство лекарственных средств





© Фото из открытых источников

На курганском предприятии ООО «Велфарм», 14 ноября открылось производство лекарственных средств. Завод был построен в 2016 году. В этом году предприятие получило необходимые разрешительные документы и приступило к выпуску первых готовых лекарственных средств— это анестетик и пипемидовая кислота, применяемая в урологии.

Сейчас на ООО «Велфарм» трудится 165 человек, а всего здесь будет создано до 400 рабочих мест.

Инвестиции составили более 1,6 млрд рублей.

11. В Якутии открыли цех производства сэндвич панелей





© Фото из открытых источников

ООО «Теплый край» — резидент ТОР «ИП «Кангалассы» — завершил строительство производственного здания на площадке Капитоновка. Преференции, которые компания получила как резидент территории опережающего развития, позволили ей запустить два новых направления — производство сэндвич панелей и металлоконструкций.

Инвестиции в проект составили 35 млн рублей.

12. Новая бумажная фабрика начала работать в Самарской области





© Фото из открытых источников

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» начала работать «Тольяттинская бумажная фабрика» (ТБФ).

Стоимость реализации первой очереди проекта составляет более 500 млн рублей.

Ежегодно на ТБФ будет перерабатываться до 45 тысяч тонн макулатуры, из которой будет производиться до 42 тысяч тонн бумаги для гофрирования и картона. Сырье для работы будет закупаться в первую очередь у местных предприятий, включая резидентов ОЭЗ.

13. В Ростовской области запустили производство посуды из моллированного стекла





© Фото из открытых источников

В городе Батайске Ростовской области компания «Арт-Дон» запустила завод по выпуску продукции из моллированного (гнутого) стекла. Уже в ноябре предприятие планирует выйти на проектную мощность — 6 тысяч изделий в сутки. На фабрике используют сырье производства Курловскогостекольного завода из Владимирской области.

Производство и склад занимают по 1500 кв. м. Сейчас на заводе установлены 3 линии. В следующем году инвестор планирует добавить к ним еще 2 и начать производство плафонов для светильников.

Инвестиции с первоначально — 120 млн рублей.

14. В АО «Контактор» в Ульяновске состоялось открытие нового цеха термической обработки

АО «Контактор» является одним из основных производителей автоматических выключателей в России на токи до 6300 А. Автоматы, выпускаемые на АО «Контактор» применяются на многих промышленных предприятиях России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для поддержки полного цикла создания инновационного продукта и средств производства (от проектирования до изготовления) был создан новый производственный цех который позволил предприятию получить доступ к услугам конструкторского бюро, современной механической обработки, лазерной резки и т. д. Возможности ранее действующего цеха были одним из недостающих звеньев этого цикла.

15. В Ингушетии запустили производство моющих средств





© Фото из открытых источников

Цех, специализирующейся на производстве моющих средств, открыт в г. Назрань Республики Ингушетия. Это первое в СКФО подобное производство. На данный момент предприятие производит 4 вида моющих средств.

Для производства приобретено новое оборудование, в том числе, для приготовления и розлива жидкого мыла и очитки воды. А так же аппарат для выдува полиэтиленовых бутылок мощностью 2 тыс. единиц в день.

Итого за Ноябрь 2017 года

15 новых производств

из них 3 новых производства с инвестициями более 1 млрд рублей

общий размер инвестиций около 6 млрд руб.

у трех производств размер инвестиций не сообщается

По отрослям

Машиностроение и металлообработка — 5

Медецина и фармацефтика — 4

Стройматериалы — 2

Мебельная промышленность — 1

Целлюлозно-бумажное производство — 1

Бытовая химия — 1