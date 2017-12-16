Зенитчики Западного военного округа получили бригадный комплект «Бук-М3»

Дислоцированная в Курской области зенитная ракетная бригада 20-й общевойсковой армии получила бригадный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3.

"Прием вооружения и военной техники прошел в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, после чего военный эшелон совершил марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации в Курскую область. Всего военный эшелон прошел по железной дороге и трассам федерального значения свыше 2000 километров», — процитировала пресс-служба командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Александра Перязева.

«В ближайшее время зенитчикам предстоит пройти трехмесячное обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Военнослужащие изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса», — сообщил начальник войск ПВО армии полковник Игорь Кузнецов.

53-я зенитная ракетная бригада стала третьим соединением ПВО Сухопутных войск России, получившим новые «Бук-М3». Первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще 2 бригадных комплекта ЗРК «Бук-М3″, первый из которых получила сформированная в конце 2016 года 35-я зенитная ракетная бригада 36-й общевойсковой армии ВВО, а второй комплект теперь пошел на перевооружение 53-й зенитной ракетной бригады в Курске».

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.