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Армия и Флот

Зенитчики Западного военного округа получили бригадный комплект «Бук-М3»

  •  © media.tvzvezda.ru

Дислоцированная в Курской области зенитная ракетная бригада 20-й общевойсковой армии получила бригадный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3.

"Прием вооружения и военной техники прошел в Астраханской области на полигоне Капустин Яр, после чего военный эшелон совершил марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации в Курскую область. Всего военный эшелон прошел по железной дороге и трассам федерального значения свыше 2000 километров», — процитировала пресс-служба командующего общевойсковой армией ЗВО генерал-майора Александра Перязева.

«В ближайшее время зенитчикам предстоит пройти трехмесячное обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. Военнослужащие изучат тактико-технические возможности и материальную базу комплекса», — сообщил начальник войск ПВО армии полковник Игорь Кузнецов.

  •  © topwar.ru

53-я зенитная ракетная бригада стала третьим соединением ПВО Сухопутных войск России, получившим новые «Бук-М3». Первым в конце 2016 года бригадный комплект ЗРК «Бук-М3» получила бригада, сформированная в составе новой 8-й гвардейской общевойсковой армии ЮВО. В 2017 году Минобороны были поставлены еще 2 бригадных комплекта ЗРК «Бук-М3″, первый из которых получила сформированная в конце 2016 года 35-я зенитная ракетная бригада 36-й общевойсковой армии ВВО, а второй комплект теперь пошел на перевооружение 53-й зенитной ракетной бригады в Курске».

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» разработки и производства Концерна ВКО «Алмаз-Антей» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201712161435-w4fl.htm

Армия , ЗВО , ЗРК "Бук-М3" , "Алмаз-Антей"
  • Seriomilander Seriomilander
    17.12.1702:11:03

    Я прошу прощения, но:

    "зенитная ракетная бригада 20-й общевойсковой армии" - это 49-я бригада, а

    "53-я зенитная ракетная бригада" - это бригада 1-ой гвардейской танковой армии.

    P.S.   

    Отредактировано: Seriomilander~02:11 17.12.17
    #987525
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