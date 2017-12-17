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Достижения России в 2017 году: экономика (Время-вперёд! #272)

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GZ1NqBNd7FM

Пришло время подводить итоги 2017 года. В этот раз их так много, что мы сделаем несколько выпусков. Этот посвящён экономике. В ролике много цифр, о большей части которых мы ранее не рассказывали. Поговорим о машиностроении, импортозамещении, металлургии, продовольственном экспорте, транспорте и не только. Приятного просмотра!

http://www.время-вперед.рф/

экономика, новое производство, промышленность
  • Нет аватара Инженер2015
    17.12.1721:06:31

    Евгений, спасибо Вам за Вашу еженедельную работу

    Хочу отметить большой прогресс выпусков в плане видеообработки и музыкального сопровождения   

    #987669
    • Евгений Супер
      17.12.1721:10:28

      Спасибо!

      #987671
      • Sergio Buk Sergio Buk
        17.12.1722:23:00

        На Россия 24 часто стали показывать новые производства. Возможно благодаря вам и нам, почитав комментарии (лично писал им на емайл просьбу уделить больше времени этому вопросу). Люди часто негодуют, почему это не показывают по ТВ? Лучше бы вместо очередного шоу с лысым Ковтуном показывали достижения в РФ. Ведь человек, который из своего маленького городка и носа дальше него нее кажет, он не видит, что в стране строиться, и буквально в соседнем районе и верит всяким популистам, которые говорят, что никаких производств за 15 лет не построено. Надо выходить на новый уровень! Хотя какой там уровень, на госканалах ни разу даже про СуН не заикнулись (могу и ошибаться)    

        #987687
        • Евгений Супер
          17.12.1722:40:42

          Не только по Р24. Это влияние приближающихся выборов. Лишь бы после них всё не вернулось на круги своя.

          #987694
          • Sergio Buk Sergio Buk
            17.12.1722:44:03

            Глупости, до этого так же частенько показывали. Я просто часто фоном ТВ включаю. Новостной канал. Ка кправило это Р24. Там уже года три как про крупные производства показывают. Сейчас стали и про поменьше. Там же не тупые, читают комментарии вна различных ресурсах, ситуацию мониторят.

            На Р24 проще показывать — это новостной канал, информация блоками. Первый или Россия 1 — это больше развлекательный и новости очень редко.

            Отредактировано: Sergio Buk~22:46 17.12.17
            #987696
            • Human RS Human RS
              18.12.1702:30:31

              Я тоже заметил. На России 1 в субботней аналитическо-новостной передаче «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» (может знаете такую — весьма популярна) стали рассказывать о части ключевых достижениях за неделю. До Сун-а им конечно далеко пока по охвату, но уже прогресс.

              #987727
              • Sergio Buk Sergio Buk
                18.12.1709:14:56

                Мне нравиться, как Брилев ведет передачу. Вызывает уважение.

                #987763
        • Нет аватара Захарка
          18.12.1708:10:31

          Ну кстати и Киселя по воскресеньем тоже традиционно проскакивает. Обычно, берут какой-нибудь регион и на его примере рассказывают о производствах. Не так давно про Пермские моторы было.

          #987751
    • dinis karabliov dinis karabliov
      17.12.1722:56:03

      Да согласен видеофон очень качественный,очень приятно смотреть.

      #987702
  • Игорь Ломакин Игорь Ломакин
    18.12.1711:45:18

    Очень позитивное кино, ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ.

    #987812
  • Михаил Матюков Михаил Матюков
    18.12.1715:09:59

    И тем не менее очень медленно импортзамещение идёт, порой перештампуют китайское на наш логотип!!!Рад ,что есть рост,но рост только практически в добыче сырья!!! С каждым годом наше образование всё хуже!!! Когда ж начнётся рост реальных доходов простых рабочих, а не начальства!!!Нужен за этим госконтроль,хотя в госкорпорациях высшие «воры» незаслуженно получают барыши!!!

    #987869
    • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
      18.12.1717:36:56

      Видать вы сочувствующий коммунистам,которые все контролировали и в итоге производства ,которые были гордостью СССР развалились ввиду убыточности

      #987901
    • Нет аватара Голован
      18.12.1717:58:07

      В данной политической реальности ничего не изменишь.Так высороена вертикаль власти.Не будут же они сами себе ограничивать зарплаты.

      #987909
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