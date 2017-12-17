Достижения России в 2017 году: экономика (Время-вперёд! #272)
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GZ1NqBNd7FM
Пришло время подводить итоги 2017 года. В этот раз их так много, что мы сделаем несколько выпусков. Этот посвящён экономике. В ролике много цифр, о большей части которых мы ранее не рассказывали. Поговорим о машиностроении, импортозамещении, металлургии, продовольственном экспорте, транспорте и не только. Приятного просмотра!
- Евгений Супер
- 17.12.201720:20
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