Экономика Москвы демонстрирует высокие темпы роста

Примечательно, что в прошлую пятилетку до 2020 года экономика росла с темпом 1-2% в год, а в течение последних пяти лет в среднем растет в темпе 4,7%.

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Рост объема инвестиций на фоне охлаждения экономики составил около 8%, а индекс промышленного производства вырос примерно на 7%.

Московская промышленность на треть ориентирована на региональные рынки — российские регионы, страны СНГ и другие государства.

Доминирующую роль в столичной экономике играют услуги. Услуги общепита, например, выросли на 17%.

Объем IT-технологий увеличился более чем в 4 раза.

В части импортозамещения Москве необходимо работать по нескольким направлениям — это микроэлектроника, фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность. Все перечисленные центры компетенций находятся в столице.

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