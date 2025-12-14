Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует новые данные Росстата об объемах производства инновационной продукции в обрабатывающих отраслях российской промышленности по итогам 2024 г.

В 2024 г. тренд на интенсификацию производства инновационных товаров (работ, услуг) продолжился: его объем достиг 9,8 трлн руб., что на 1,5 трлн руб. больше, чем годом ранее.

Организации обрабатывающей промышленности произвели инновационной продукции на сумму 6 трлн руб. (+12,1% к уровню прошлого года при пересчете в постоянные цены). По темпам роста лидируют высокотехнологичные отрасли (+27,4%), активно инвестирующие в исследования и разработки, а также отрасли с высокой долей государственных и муниципальных заказов, например производство готовых металлических изделий (+53,4%), судов (+29,4%) и др. В целом за трехлетний период объем выпуска инновационных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих отраслях вырос более чем на 34%

В структуре инновационной продукции, выпускаемой обрабатывающей промышленностью страны, четверть объема занимают впервые представленные на рынке товары (работы, услуги). Принципиальной новизной (новизной для мира) обладают 0,5% инновационных продуктов, выпуск которых преимущественно осуществляют металлурги, производители готовых металлических изделий, компьютеров, машин и оборудования. В основном же в обрабатывающих отраслях преобладает продукция, новая для организаций, но уже известная на рынках (45%), а также продукция, произведенная технологически новым или усовершенствованным методом (30%).

Внедрение инноваций, как показывают данные статистики, позволяет организациям добиваться успехов в первую очередь в расширении ассортимента, сохранении традиционных рынков сбыта и улучшении качества выпускаемой продукции.

Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Исследование факторов и условий активизации участия субъектов инновационной деятельности в достижении технологического суверенитета» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2025 год.

Материал подготовила Светлана Фридлянова