АО «Дорожная служба Иркутской области» сдала очередной объект: участок дороги Тайшет — Чуна — Братск с 117 по 155 км в Чунском районе, который оставался недостроенным еще с советских времен.

В поселке Чунский 15 декабря состоялось открытие трассы, которая сократила расстояние между Тайшетом и Братском на 280 км. До ввода нового участка расстояние по автодороге от Тайшета до Братска составляло 492 км. Теперь путь для автомобилистов уменьшился примерно на четыре часа.

Строительство участка дороги с 117 по 155 км стоимостью 2 млрд. 845 млн. рублей велось областным предприятием «Дорожная служба Иркутской области» с 2015 года. На завершение строительства двух участков дороги общей протяженностью 42,3 км в 2017 году было предусмотрено 1,3 млрд. рублей, из них из областного бюджета — 787 млн. рублей, субсидии из федерального бюджета — 504 млн. рублей. В прошлом году был сдан участок трассы с 114-го по 117-го км, он строился с 2016 года.

Дорога строится в песчано-гравийном исполнении.

Возведены 6 мостов из железобетонных конструкций. При устройстве земляного полотна было использовано более 1 млн куб. м земли, уложено 450 тыс. кв. метров геосетки. Также дорожники уложили более 50 металлических гофрированных труб, установили 12 тыс. погонных метров барьерного ограждения и около 200 дорожных знаков. В стройке было задействовано более 250 человек и 110 единиц современной дорожной техники.

Автодорога Тайшет-Чуна-Братск — это новая дорога, ее ранее не было. Трасса Тайшет — Чуна — Братск проектировалась во времена строительства Байкало-Амурской магистрали. Участок от Тайшета до Чуны на тот момент уже существовал, а сообщение между Братском и Тайшетом происходило только через федеральные трассы — крюк составлял более 500 километров вместо 250-300 километров по прямой. Перевозчики, работающие на маршрутах между Якутией, Братском и Красноярском, несли дополнительные затраты.

В 1980-х годах началось строительство дороги из Братска в Чуну, но после развала СССР работы прекратились. В 2005 году создание трассы, которая почти в два раза сократит расстояние между Братском и Тайшетом, возобновлено — построен первый участок в 8 километров. В 2006 году сдано ещё 21 километр, в 2013-м — 8, в 2015-м — ещё 11.

С 2016 года ведутся дорожные работы по строительству трех крупных автодорог в северных районах Иркутской области. В этом году самый большой ввод автодорог за последние семь лет — это более 50 км.

Тайшет — самый западный город Иркутской области, расположен на федеральной трассе «Байкал» в 320 км от Красноярска. Братск — второй по величине город Иркутской области, является крупным промышленным центром. Расстояние между Иркутском и Братском по трассе составляет 616 км.