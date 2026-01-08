На мосту через реку Витим начали возведение русловых опор
Возведение русловых опор начали на строительстве моста через реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области, он расположен на автодороге Таксимо — Бодайбо. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».Всего необходимо возвести пять опор. Две из них — № 1 и № 5, которые находятся на берегах реки Витим, возвели в 2025 году. В 2026-м будут сделаны три русловые опоры — № 2, № 3 и № 4. В настоящее время на опоре № 2 строители ведут монтаж и бетонирование блоков тела опоры, на опоре № 3 — подготовительные работы.
Мостовой переход через реку Витим — это крупнейший дорожный объект региона. Его жители района ждали десятилетиями. Он кардинально изменит транспортную доступность территории, заменив сезонные паромную и ледовую переправы на современную, безопасную и круглогодичную связь. Уверенное выполнение графика работ по возведению опор подтверждает, что регион движется к цели — вводу объекта в эксплуатацию в 2028 году.
Мост длиной 414 метров с центральным пролетом в 147 метров и подъездными путями общей протяженностью около шести километров станет основой для устойчивого развития северных территорий региона.
