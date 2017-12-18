Началась эксплуатация месторождения Zohr в Средиземном море с участием «Роснефти»

Египет на днях приступил к опытной эксплуатации крупного газового месторождения Zohr на шельфе Средиземного моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

По их данным, 14 декабря 2017 года в пробном режиме были запущены две скважины из семи, затем начала работу береговая станция подготовки газа в районе Порт-Саида, в результате 16 декабря за счет подключения новых мощностей уровень добычи на месторождении возрос с начальных 6 млн куб. метров в сутки до нынешних 10 млн куб. метров в сутки.

Выход на этот уровень добычи знаменует собой завершение первого этапа разработки месторождения, добыча на котором в июне 2018 года должна возрасти до 1 млрд куб ф/с.

Как заявил 17 декабря министр нефти Египта Тарик аль-Мулла, пуск в эксплуатацию Zohr позволит увеличить добычу в стране с более чем 5,1 млрд куб. ф/с до примерно 5,5 млрд куб. ф/с. В конце 2016 года этот показатель составлял 4,4 млрд куб. ф/с и был увеличен в начале 2017 года за счет реализации шельфового проекта North Alexandria, оператором которого выступает BP.

Как отмечают арабские СМИ, реализация проекта Zohr с запасами 30 трлн куб. футов газа на первоначальном этапе обеспечит Египту поступления в бюджет в размере $60 млн в месяц, в то время как расходы страны на внешние закупки газа составляют $90 млн в месяц.

(Подпись к картинке: Гигантская египетская находка газа. Группа Eni нашла самое крупное месторождение газа в Средиземном море. Израильское месторождение Лефиафан — содержит предположительно 623 миллиарда кубометров газа. Египетское месторождение Зор содержит предположительно 850 миллиардов кубометров газа)

В октябре 2017 года НК «Роснефть» закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку Zohr. Стоимость сделки — $1,125 млрд плюс возмещение ранее осуществленных затрат в размере $450 млн. «Роснефть» также сообщала, что ее совокупные инвестиции в проект за четыре года составят $4,5 млрд.

В рамках достигнутых ранее договоренностей, «Роснефть» имеет опцион на покупку еще 5% в концессии по Zohr на тех же условиях — этот опцион со сроком действия до 31 декабря 2017 года.