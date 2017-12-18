На Ленинградской АЭС-2 завершилась загрузка ядерного топлива в активную зону реактора блока № 1

На инновационном блоке № 1 Ленинградской АЭС-2 (г. Сосновый Бор, филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в крупнейший дивизион «Росатома» «Электроэнергетический») новейшего поколения «3+" в рамках программы физического пуска полностью завершена загрузка реактора свежим ядерным топливом.

Вечером 17 декабря 2017 г. в активную зону реактора загружена последняя из 163-х тепловыделяющих сборок (ТВС).

В самое ближайшее время специалисты приступят к сборке и уплотнению реактора. Напомним, что этап физического пуска энергоблока № 1 ЛАЭС-2 (№ 5 ЛАЭС), в процессе которого определяются нейтронно-физические характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора, начался 8 декабря т.г. с загрузки первых ТВС. Он ознаменовал собой начало большого этапа работ по подготовке энергоблока № 1 к энергопуску и началу выработки электроэнергии.

«Загрузка ТВС производилась последовательно в соответствии с графиком и разработанной картограммой, — рассказал о деталях важнейшей операции начальник цеха централизованного ремонта строящейся ЛАЭС Владимир Штацкий. — Параллельно с этим осуществлялась поэтапная доставка топлива на стройплощадку с действующей ЛАЭС, где оно находилось на временном хранении. Из хранилища свежего топлива, где проводился входной контроль топлива, ТВС перегружались в специальные транспортные чехлы и затем перемещались в центральный зал здания реактора.

Непосредственно сам процесс загрузки производился перегрузочной машиной, которая перемещала ТВС из универсального гнезда в активную зону реактора. На сегодняшний день загружены все 163 сборки с ядерным топливом. Все транспортно-технологические операции прошли в штатном режиме, механизмы и системы работают без замечаний, в соответствии с проектом».

Все работы с тепловыделяющими сборками в хранилище свежего топлива, на перегрузочной машине в центральном зале здания реактора велись по графикам и картограммам, разработанным в программном средстве «ЯСТРЕБ», позволившим повысить уровень автоматизации процессов обращения с ТВС и сократить время подготовки данных работ. Данное программное средство разработано на строящейся ЛАЭС-2 и впервые опробовано на этапе загрузки имитаторов ТВС.

Полная загрузка ТВС является подготовительным этапом перед следующей операцией физического пуска — выводом реакторной установки на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ). В начале 2018 г. начнется решающая стадия пусковых операций — энергетический пуск и начало выдачи первой электроэнергии потребителям. Ввод в промышленную эксплуатацию блока № 1 ЛАЭС-2 ожидается в 2018 г. Он будет означать, что парк Концерна «Росэнергоатом» из блоков поколения «3+" расширится до 2-х (включая блок № 1 НВАЭС-2).