Космический корабль «Союз» доставил на МКС трёх членов новой экспедиции



Пилотируемый корабль «Союз МС-07» успешно пристыковался к Международной космической станции. Корабль причалил к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС.

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Транспортный космический корабль «Союз МС-07» с тремя членами экипажа пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка была произведена по двухсуточной схеме в автоматическом режиме к стыковочному узлу российского сегмента МКС.

На борту «Союза» находятся члены новой длительной экспедиции на МКС (МКС-54/55) космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавты NASA Скотт Тингл и JAXA и Норишиге Канаи.

Ракета с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-07» стартовала с площадки номер 1 («Гагаринский старт») космодрома «Байконур» в воскресенье.

По данным ЦУПа, планируемая продолжительность работы на орбите нового экипажа составит 122 суток. В рамках миссии экипажу МКС предстоит работа с грузовыми кораблями «Прогресс МС», стыковка и расстыковка с американским сегментом станции кораблей Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля «Союз МС-06» с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля «Союз МС-08К». Кроме того, экипажу предстоит провести 51 научный эксперимент.

Также по программе российского сегмента станции в феврале 2018 года будет выполнен выход в открытый космос. Во время выхода, в частности, российские космонавты попытаются заменить на антенне системы «Луч» устаревший блок абонентской аппаратуры, который находится на орбите уже 17 лет. Сложность операции состоит в том, что блок не предполагалось менять изначально: у него сложный крепеж для работы в космическом скафандре и в этом месте станции ранее никто никакие операции не выполнял.