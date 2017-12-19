В Тюменской области открылся завод по производству упаковочной тары «Полипак»

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В с.Исетское Тюменской области открылся завод «Полипак» по производству упаковочной тары из полипропилена группы компаний «НеоКом». Предприятие производит биг-бэги — мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн. Тара предназначена для хранения и транспортировки цемента, песка, удобрений, гранулированного пластика, зерна и др. Партии биг-бэгов уже отправлены в Югру и на Ямал. Завод занимает площадь в 6200 квадратных метров и был построен за два года. Предприятие работает на местном сырье, поставляемом с завода «Тобольск-Полимер». Планируемые объёмы производства — не менее 1 миллиона биг-бэгов в год. На заводе уже создано 100 рабочих мест, при этом 90 процентов работников — жители Исетского района. В реализацию проекта в общей сложности вложено 352 млн рублей.





© Фото из открытых источников