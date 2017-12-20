Новая РЛС «Каста» поступила по гособоронзаказу в ЦВО

Новая мобильная РЛС «Каста 2-2», способная обнаруживать стелс-объекты, заступила на боевой дежурство по контролю воздушного пространства в Поволжье. Станция усилила боевые возможности подразделений радиотехнических войск ЦВО, дислоцированных в Оренбургской области. РЛС «Каста 2-2» — мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий «Стелс», а также движущиеся объекты на поверхности моря.