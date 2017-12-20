Резидент ТОР Хабаровск разработал обеззараживающее средство для МЧС

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Копания «Профидез-ДВ» по заявке управления МЧС по Приморскому краю создала современное импортозамещающее средство против стойких патогенных вирусов, бактерий и грибов. Поставки спецсредства начнутся в 2018 году.

Завод по производству современных дезинфицирующих, чистящих и моющих средств запущен в работу в 2017 году на площадке индустриального парка «Авангард » в ТОР «Хабаровск». Предприятие уже сформировало производственную программу на 2018 год и планирует обеспечить крупные медицинские учреждения и ведомства Дальнего Востока продукцией на общую сумму около70 млн рублей.

Линейка продукции ООО «Профидез-ДВ» насчитывает более 30 продуктов и будет расширена. В процессе доставки находится вторая линия по розливу и упаковке продукции. На дальнейших этапах развития компания построит собственную производственную площадку, выход на рынки стран АТР рассматривается к 2022 году.

— Мы ведем регулярное взаимодействие с дочерней организацией Корпорации развития Дальнего Востока — Управляющей компанией ТОР «Хабаровск». В настоящее время подали заявку на организацию автобусного маршрута и установку остановки общественного транспорта вблизи завода. Этот вопрос для нас является актуальным, так как все больше производств появляется вокруг, все больше людей работают", — говорит Виктор Юрченко, врио директора ООО «Профидез-ДВ».

Напомним, ТОР «Хабаровск» стала первой территорией опережающего развития, созданной в России. Она образована Постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. На сегодняшний день в ТОР «Хабаровск» осуществляют деятельность 25 резидентов. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 33 млрд рублей. Полная реализация заявленных проектов позволит создать 2746 рабочих мест. На ведение инвестиционной деятельности на всех 18 территориях опережающего развития АО «КРДВ » рассматривает 27 заявок. При сумме заявленных инвестиций в 142 млрд рублей планируется создать 5359 рабочих мест.

http://russiaindustrialpark.ru/news/rezident-tor-habarovsk-razrabotal-obezzarazhivayushchee-sredstvo-dlya-mchs