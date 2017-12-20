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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Запущены новые мощности по производству комбикормов в Воронежской области и Камчатском крае

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1. Группа «Черкизово» запустила линию по производству комбикормов.

На заводе компании в Латной (Семилукский район, Воронежская область) запущена новая, третья, линия мощностью 33 тонны в час. Благодаря этому общая мощность завода увеличилась до 85 тонн в час. Инвестиции в новую линию составили 116 млн. рублей.

Комбикормовый завод (филиал «Семилукский» «Черкизово-Кормопроизводство») с единовременным хранением 150 тысяч тонн зерна представляет собой комплекс зданий и сооружений, соединенных технологически и подчиненных одной задаче: обеспечению производства рассыпных и гранулированных комбикормов для животных, а также отпуску готовой продукции потребителю. Завод производит все виды полноценных гранулированных комбикормов для птицеводства и свиноводства.

Кроме комбикормового завода, в комплекс входит склад зернового сырья (силосный элеватор) с сушильным комплексом из трех зерносушилок общей производительностью 240 тонн в час по пшенице, а также склад сырья из 15 зернохранилищ. Предусмотрена отгрузка зерна со склада на автотранспорт, железнодорожный транспорт и цех по производству комбикормов.

Введя в строй новую линию, Группа «Черкизово» продолжила укреплять лидерские позиции на рынке комбикормов. В 2017 году это привело к увеличению производства высококачественного комбикорма до 1,65 млн. тонн по сравнению с 1,57 млн. тонн в 2016 году.

2. «Камчатская мельница» запустила новый корпус.

  •  © pressa41.ru

АО «Камчатская мельница» (резидент ТОР «Камчатка») запустило силосной корпус на заводе по производству комбикормов в Петропавловске-Камчатском Камчатского края. Этим завершается первый этап модернизации единственного на полуострове предприятия, которой обеспечивает сельхозпроизводителей комбикормами собственного производства.

С запуском нового объекта предприятие намерено увеличить объёмы производства комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. В связи с высоким спросом объёмы производства завода уже увеличены с 1000 до 2300 тонн в месяц. Продукция ориентирована не только на крупные предприятия края, но и на граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

«До настоящего момента для хранения комбикормов было задействовано 16 ёмкостей. С развитием наших сельхозтоваропроизводителей в животноводстве этого стало недостаточно. С вводом в эксплуатацию этого объекта, количество ёмкостей для хранения увеличилось до 45. Дальше мы обеспечим всех потребителей хранением комбикормов и бесперебойным снабжением», — сообщил Дмитрий Чередниченко, генеральный директор АО «Камчатская мельница».

В планах компании также возобновить производство муки в регионе и со следующего года начать подготовку проектно-сметной документации по модернизации мельничного комплекса.

«В этом году на наш баланс передали мельничный комплекс. Сейчас мы готовим бизнес-план по инвестпроекту возобновления производства муки в Камчатском крае. Благодаря этому кондитерские и хлебобулочные предприятия смогут использовать муку местного производства. Отруби пойдут на производство комбикормов, это сделает их более дешевыми. В следующем году планируем завершить работу по подготовке проектно-сметной документации, а в конце 2020 года планируем запустить обновленный мельничный комплекс», — рассказала заместитель директора по экономике АО «Камчатская мельница» Ольга Блохина.

kamgov.ru/news/kamcatskij-proizvoditel-gotov-obespecit-vse-selhozpredpriatia-kraa-kombikormami-sobstvennogo-proizvodstva-13543

http://cherkizovo.com/press/company-news/9221/

сельское хозяйство , комбикормовая промышленность , Воронежская область , Камчатский край
  • юрич юрич
    20.12.1717:48:22

    Во. Будут корма. будет развиваться животноводство. Там на Камчатке корма по стоимости золота. Пока туда доставишь. А сейчас — своё. И рабочие места новые. И, думаю, стрельнет в следующем году животноводство с птицеводством.

    Ну и кроме того, была уже днем новость по переработке зерна. Вот еще пример, не будем сырье продавать, добавочную стоимость от переработки у себя оставлять будем.

    Круто!

    #988930
    • Нет аватара brat_po_razumu
      20.12.1718:50:18

      Там на Камчатке корма по стоимости золота.

      Смотря какие…

      Ценнейшего по своим питательным свойствам корма для животных — рыбной муки — на Камчатке выше крыши, переизбыток, стОит это дело там — сущие копейки.

      А по содержанию белка (причем — животного белка) рыбная мука — абсолютный рекордсмен среди кормов, до 60% и выше. Плюс кальций, фосфор, йод, селен, витамины…

      Другое дело, что исключительно рыбной мукой кормить, конечно, нельзя — ее в рационе может быть не более 10%, без сочных кормов — никак.

      #988961
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