Закладка новых садов в 2017 году

1. Новый яблоневый сад заложен на Ставрополье





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На территории Кочубеевского района Ставропольского края началась реализация аграрного проекта. На 10 гектарах заложен яблоневый сад современного типа, с капельным орошением. В общей сложности высажено 33 тысячи молодых яблонь. Работы по реализации первого этапа закладки сада завершены.

Инициатором проекта выступила ООО «Новая деревня».

Для закладки сада были выбраны следующие сорта яблонь: Ред Джонапринц, Гренни Смит, Голден Делишес, Старт, Гала. Данные сорта имеют средний срок созревания, требуют меньше трудозатрат, имеют востребованные параметры качества урожая.

Как сообщили в администрации Кочубеевского района, инвесторы планируют постепенно развивать инновационный сад, увеличивая объемы импортозамещающего производства. На втором этапе предусмотрена посадка фруктовых деревьев еще на 150 гектарах. В планах и строительство плодохранилищ. А в более отдаленной перспективе будет налажена переработка яблок на собственных мощностях.

2. В Липецкой области закладывают сады интенсивного плодоношения

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«Агрофирма имени 15 лет Октября» закладывает сады интенсивного плодоношения. Для России технология новая. До сегодняшнего дня такие сады были лишь на Кубани. Теперь технологию осваивают и в селе Троекурово Лебедянского района. Закладывают сотни гектаров интенсивных садов и ждут небывалых урожаев.

3. В Крыму заложили многолетние плодовые насаждения





© Фото из открытых источников

Предприятием «Бахчисарайская долина» с начала года проведены работы по закладке яблоневого сада на площади 40 га в районе с. Кочергино. Предприятие третий год является участником программ субсидирования по мероприятиям в отрасли растениеводства, реализуемых в Крыму для стимулирования развития отраслей сельского хозяйства, успешно развивается и увеличивает объемы производства плодов. В 2016 году сельхозпредприятием произведено 2,786 тонн плодов и 16,4 тонн винограда столовых сортов. Также в текущем году ведется подготовка заявочной документации для получения субсидии.

В настоящее время предприятиями Бахчисарайского района проведена посадка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений на площади 45,8 га.





© Фото из открытых источников

В настоящее время предприятиями Советского района проведена посадка многолетних плодовых насаждений на площади 10 га, по Крыму в целом — 135 га.

На предприятие «Фрукты Старого Крыма» в Кировском районе произведена посадка 7,25 га яблони из запланированных 72 га. Руководство рассказало о проделанной работе и планах развития предприятия в текущем году.

4. В Дагестане перевыполнили план по закладке новых садов





© Фото из открытых источников

В Дагестане в текущем году при плане 1 тыс. 100 га уже заложили 1 тыс. 287,5 га новых садов. Из них 617,5 га составили сады интенсивного типа.

Этой осенью в республике уже заложено 49,5 га, работы еще продолжаются. Весной этого года высадили 1 тыс. 248 га.

Садоводство — традиционная и важнейшая отрасль сельского хозяйства Дагестана, которая имеет огромное значение для экономики республики. В ряде горных и предгорных районов она является основным источником доходов.

Данная отрасль в условиях импортозамещения признана одной из приоритетных. Учитывая это, в республике в последние годы закладываются новые сады в таких объемах, которых не было в последнее десятилетие. Так, начиная с 2014 года, в Дагестане ежегодно закладывается более 1,5 тыс. га.

Больше всех садов в 2017 году заложили в Магарамкентском районе — 461 га, из которых 286 га — интенсивного типа. На втором месте по закладке Кизилюртовский район, хозяйства которого заложили 169 га садов, 110 га из которых — интенсивного типа. Хорошие показатели демонстрируют также Кайтагский, Дербентский, Карабудахкентский, Ахтынский и Сергокалинский районы, в которых заложили от 49 до 88 га садов, в том числе и интенсивных.

Интенсивный сад отличается тем, что здесь на одном гектаре должно быть не меньше 800 деревьев, тогда как в обычном саде — от 200 до 300. Кроме того, это еще и трудоемкая работа с использованием различных технологий, в том числе и капельного орошения. В Дагестане к закладке интенсивных садов приступили с 2011 года.

5. На Сахалине высадили первый яблоневый сад





© Фото из открытых источников

На 6 гектарах земель колхоза «Корсаковский» сахалинские агрономы высадили яблоневый сад. Несколько месяцев шла подготовительная работа: островные специалисты и их коллеги из Белоруссии изучали состав почвы, вели мониторинг климата Сахалина и готовили людей, способных ухаживать за плодовыми деревьями.

Более 8 тысяч саженцев отправил на остров Минский центр плодоводства, с которым правительство области заключило договор о сотрудничестве по возведению сада. Институт селекции и генетики тщательно подбирал сорта плодовых деревьев с учетом островного климата. Исполняющая обязанности главного агронома совхоза «Корсаковский» Наталья Дворняшина теперь уверена в своих питомцах: они должны перенести сахалинскую зиму, потому что выбраны самые морозоустойчивые сорта, способные переносить 30-градусный холод.

По прогнозам, первый массовый урожай будет через три года. Тогда на сахалинских прилавках появятся местные яблоки и груши.

Восемь тысяч будущих деревьев посадили за 5 дней. Хотя сад назвали яблоневым, на самом деле 850 саженцев — это груши. По словам референта отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Сахалинской области, выбраны полукарликовые сорта плодовых деревьев, одно из достоинств которых — быстрая адаптация. А самое главное — плодоносить яблони будут уже на второй-третий год.





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Все выбранные для посадки на острове сорта — зимние: урожай должен успеть за короткое сахалинское лето вызреть и затем некоторое время сохраняться. Максимальная высота яблонь и груш — 2-2,5 метра. По мере роста каждое деревце будет поддерживать шпалера — специальная решетка. Также в саду обустроят автоматический капельный полив.

Островные аграрии прошли первичное обучение у белорусских специалистов, которые уже нынешней осенью прибудут в совхоз и поделятся опытом по уходу за садом: обрезке веток, формированию кроны и защите от болезней.

6. Садоводы Карачаево-Черкесии заложили 32 га первых фруктовых садов интенсивного типа





© Фото из открытых источников

В Адыге-Хабльского районе Карачаево-Черкесии завершили реализацию первого этапа проекта по закладке фруктового сада интенсивного типа, включенного в госпрограмму развития СКФО.

«В рамках реализации первого этапа проекта заложено 31,7 га фруктовых садов интенсивного типа, где высажены яблоневые саженцы трех сортов. Также ведется работа по монтажу системы капельного полива», — сообщил заместитель директора компании «Сады Карачаево-Черкесии» Марат Физиков.

Второй этап проекта предусматривает закладку 130 га фруктовых садов. К этой части проекта компания намерена приступить осенью 2017 года.

Проект рассчитан на три года: в следующем году высадка деревьев будет завершена, в том числе и на территории Прикубанского района, будет собран первый урожай. В 2019 году ООО «Сады Карачаево-Черкесии» построит оптово-логистический центр для хранения плодово-овощной продукции не только собственной, но и выращенной жителями республики на собственных приусадебных участках.

7. В Тамбовской области создается крупный садоводческий комплекс «Сады Мичурина»



питомник Сады Мичурина

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Реализация проекта фруктового садового комплекса с применением интенсивных технологий началась еще в прошлом году. На сегодняшний день уже освоено порядка 100 га земли. Заложено 33 га инверсивного сада с плотностью посадки 2 тыс. саженцев на гектар, создан питомник и маточник, что позволит обеспечить хозяйство районированным посадочным материалом. Новый комплекс будет оснащен автоматизированной системой полива.

Кроме этого, в садоводческом комплексе планируют создать собственную базу для хранения урожая. В настоящее время региональной администрацией завершены переговоры о покупке плодохранилища стоимостью 20 млн рублей. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 60 млн рублей.

региональные власти в последние годы активно развивают садоводство на территории Тамбовской области. Так, В ‎‎2015-2017 годах поддержка садоводства осуществлялась в рамках федеральной и региональной программ. Из федерального бюджета в 2015 году на закладку и уход за многолетними насаждениями было выделено почти 182 млн рублей, а на мероприятия по раскорчевке многолетних насаждений — почти 5 млн рублей.

В этом году садоводами области планируется заложить свыше 600 га садов. В каждом муниципальном районе будут заложены сады площадью не менее 50 га. Для хранения выращенных плодов реконструируются старые и строятся новые плодохранилища.

По оценке экспертов, благодаря закладке новых садов, проведенной в предыдущие годы, в 2017 году валовой сбор плодов и ягод ожидается в количестве 40,5 тыс. тонн. Почти половина ожидаемого производства — товарная продукция (20 тыс. тонн).Перспектива вступления в период товарного плодоношения ранее заложенных садов позволяет к 2020 году ожидать валовой сбор во всех категориях хозяйств на уровне 60 тыс. тонн. Это позволит практически полностью обеспечить потребность населения области в плодах собственного производства.

8. Интенсивный сад в 100 га заложен в Сергокалинском районе Дагестана

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5rfHFHFH0bA

Интенсивный сад, площадью больше 100 гектаров заложили в Сергокалинском районе. Теперь на участке растут яблони, груши, айва, абрикосы, персики, слива и черешня. Посмотреть на проделанную работу выехала специальная комиссия, которая состояла из экспертов в области сельского хозяйства района.

Владелец сада Гаджимурад Рабаданов рассказал гостям о том, что на сегодня в хозяйстве уже вырыто два пруда, общим объемом 40 тысяч кубометров воды. В основном работы проводятся с помощью частных инвесторов. Гости поочередно обошли участки сада, где посажены деревья по породам и сортам. Посмотрели пруды и станцию капельного орошения. Специалисты отметили, такое хозяйство поможет обеспечить жителей района работой. В будущем также, возможно, даст толчок для возрождения консервной продукции.

9. В Тульской области заложены новые сады интенсивного типа сельхозпредприятия «Плава»





© Фото из открытых источников

ООО «Плава» создано в 2002 году на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Жердевский». На предприятии 90 сотрудников на постоянной работе и 100 — на сезонной.

Ведущее направление работы «Плавы» — производство плодоовощной продукции. За последние годы в хозяйстве заложено 450 га молодых садов интенсивного типа. В 2016 году высажено 86 га молодых садов, 45 га смородины, имеются ягодники на площади 10 га с капельным поливом, в 2017 году заложено 15 га ягодников.

Произведена реконструкция старого хранилища на 2000 тонн. Имеются картофелехранилища на 5500 тонн. Построено плодохранилище на 1200 тонн для хранения плодов в газовой среде. В нынешнем году будет дополнительно введено в строй плодохранилище на 1900 тонн. Общий объем хранения составит 70-75% от общего объема урожая.

10. Возрождение яблоневых садов начато в Калужской области





© Фото из открытых источников

14 ноября в деревне Фролово Сухиничского района представлен проект яблоневых садов.

Возрождением садоводства в районе занимается ООО «АгроПром». В собственности у предприятия — 600 гектаров земли. По информации генерального директора Александра Карабета, весной этого года заложено 95 гектаров интенсивного сада, осенью — 70 гектаров. До конца года планируется освоить еще 70 гектаров. Во время сезонных работ здесь организовано от 50 до 70 рабочих мест.

Гостям из областного центра представили технологию посадки сада. Инвестор выбрал метод интенсивной закладки, при котором деревья начинают плодоносить на третий год. Это позволяет быстро наращивать промышленные урожаи и увеличивать экономическую эффективность производства.

В Мещовском районе этим же инвестором реализуется проект по развитию садоводства в ООО «Садовод», где в собственности у хозяйства 360 гектаров земли. В планах на весну 2018 года — закладка интенсивного сада на площади 200 гектаров.

В течение нескольких лет компания намерена расширить сферу деятельности и заняться не только выращиванием продукции, но и построить плодохранилище, а также завод для переработки плодоовощной продукции.

Проект в Сухиничском районе осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области.

11. В Самарской области ГК СИНКО развивает садоводческое предприятие «Сургутское»





© Фото из открытых источников

На садовом предприятии группы компаний СИНКО ОАО «Сургутское» в Сергиевском районе завершена закладка 30 га (24 000 деревьев) молодого семечкового сада по интенсивному типу.

В 2017 году молодой сад составлял чуть больше 200 га, таким образом, за год он вырос более чем на десятую часть, это очень много по садовым меркам. Закладка нового сада — лишь часть крупных работ, проведенных за это время в «Сургутском». Всего за год в оборот было введено несколько сот га залежных, необрабатываемых земель. Заложено 10 га садовой земляники рассадой «фрига» выращенной в Италии, для чего выстроена новая система капельного орошения с двумя водными скважинами и водоводом. Установлены опоры в молодом интенсивном саду на площади 55 га, который на следующий год должен впервые плодоносить. В эту работу были инвестированы серьезные средства, ведь если бы деревца-карлики остались без опоры, они просто сломались бы под тяжестью плодов.

Ремонтные и восстановительные работы существующего сада ведутся безостановочно. Реконструированы 9 га смородины и 4 га рябины — в старые насаждения вдохнули новую жизнь. Только в этом году было раскорчевано 28 га старого сада, последний раз это делалось около 10 лет назад, все находилось в совершенно запущенном состоянии.

По словам заместителя генерального директора Е.А. Кардаполовой, наши садоводы наконец-то смогли применять современные, прогрессивные технологии.

«Раньше это было невозможно, потому что требовалась специальная техника, удобрения, а всего этого у предприятия-банкрота не было. Сейчас все необходимые комбайны, трактора, бороны, опрыскиватели мы получили и работаем по правильным, наиболее подходящим для нашего региона технологиям. Конечно, все это было бы не возможно без многих десятков миллионов рублей, вложенных в предприятие собственником», — говорит Е.А. Кардаполова.

Обновление коснулось не только сада, но и всей инфраструктуры предприятия. В цеху переработки отремонтировали крышу и теплосети, в хранилищах модернизировали холодильное оборудование, для сезонных рабочих строятся два общежития, котельная, теплые душевые и прачечные.

В начале этого года все садоводческие хозяйства СИНКО начали выпускать свою продукцию под новым брендом «ЯФО». В агрохолдинге верят, что однажды их фруктово-ягодный бренд станет любимым и востребованым как в Поволжье, так и за его пределами.

12. В Карачаево-Черкесии высаживают яблоневые и ореховые сады





© Фото из открытых источников

1. Новые яблони высадили на площади 100 гектаров в Адыге-Хабльском районе республики.

Первые 32 гектара компания «Сады Карачаево-Черкесии» заложила еще весной текущего года. Посаженные ранее яблони уже дали первый урожай объемом 5 тонн.

Этой осенью стартовал второй этап по закладке фруктовых садов интенсивного типа уже на площади 100 га. Значительная часть яблонь уже высажена.

Посадка фруктовых деревьев продолжится весной и осенью 2018 года. Общая площадь садов интенсивного типа в разных районах Карачаево-Черкесии составит 203 гектара. После выхода проекта на полную мощность рассчитываем получать 50 тонн яблок с гектара.

На предприятии «Сады Карачаево-Черкесии» на сегодняшний день трудятся 80 человек, еще до 100 человек будут привлекаться к сезонной работе. Планируется, что в рамках проекта в следующем году здесь будут возведены и плодохранилища.

Реализация проекта обеспечит жителей региона вкусными фруктами высокого качества и возродит традиционную для Карачаево-Черкесии отрасль садоводства. В этом деле наряду с крупными компаниями будут участвовать и личные подсобные хозяйства, уже готовы к внедрению проекты мини-садов.

Посадку фруктовых садов интенсивного типа в Карачаево-Черкесии, которые уже высажены в Адыге-Хабльском районе, планируют распространить еще на два района республики — Прикубанский и Малокарачаевский. Инвестиционный проект включат в федеральную программу «Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».

2. Более 4 тысяч саженцев высадили в фундуковом саду Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики.

«В селе Красный Восток Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии завершаются работы по посадке фундукового сада. Высажены 4 400 саженцев сорта трапезунд», — отмечается в сообщении.

Работы по посадке саженцев были начаты три месяца назад. Саженцы завезены из Крыма.

Фундуковый сад площадью 8 га — это частный инвестиционный проек. Через 4 года урожай поступит на рынки Карачаево-Черкесии.

«Трапезунд» — самый крупный фундук, ему подходят различные условия — холмы, низины, склоны, горы, предгорья.

Если у компании пойдет, то в следующем году планируют увеличить площадь.

13. На Кубани с начала 2017 года высажено 1152 га новых садов





© Фото из открытых источников

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, с начало года высажено 1152 га новых садов, из них 860 га — в весенний период. Всего в текущем году планируется закладка 1490 га, в том числе 1100 га садов интенсивного типа, она продлится до конца декабря.

В 2018 году в крае начнет работу программу «Малый сад». Кубанские аграрии смогут получать субсидии на закладку садов площадью от трех гектаров, фермерам будут компенсировать до 90% затрат.

За последние 5 лет промышленное производство плодово-ягодной продукции в сельхозпредприятиях региона выросло на 54%.

На поддержку садоводства из краевого и федерального бюджетов в текущем году выделено 472 млн рублей.

Из них свыше 390 млн рублей направлено по федеральной программе на условиях софинансирования. Средства пойдут на закладку и уход за садами и питомниками.

Кроме того, из краевого бюджета выделено 82 млн. рублей, которые предназначены на компенсацию садоводам — это затраты на создание и развитие инфраструктуры. Речь идет об установке капельного орошения, противоградовой сетки, раскорчевке садов, приобретении специальной техники. В настоящее время средства доводятся до сельхозпроизводителей.