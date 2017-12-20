Развитие Белгородской области. Новые производства открытые в 2017

1. Завод по производству сельскохозяйственного оборудования открыт в Белгородской области





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Завод «ЗМС-технолоджи» — предприятие Группы компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями Big Dutchman и Schickling. Объем инвестиций составил свыше 800 млн рублей. Здесь создано 73 рабочих места со средней заработной платой более 40 тысяч рублей.

Российско-немецкое предприятие выпускает сельскохозяйственное оборудование. В январе 2017 года здесь начался выпуск первых тестовых образцов оборудования для свиноводческих комплексов.

Помимо этого, «ЗМС-технолоджи» создаёт предметы для дома и сада, для рекреационных городских зон и благоустройства города. В их числе различных форм скамьи, кормушки, цветочницы, ограничители проезда, велопарковки, вешалки, бутылочницы, дровницы. Проект является модульным, что позволяет в дальнейшем наращивать объемы выпускаемой продукции, расширять ее ассортимент.

Завод специализируется на лазерной резке и сгибании листового металла и металлических труб, прессовании и роботизированной сварке. Само здание модульное, что позволит при необходимости увеличить производство. Сейчас его площадь составляет 6000 м². На этой территории расположены восемь высокотехнологичных участков, в числе которых цех сборки, мобильные стеллажи, различное оборудование и места для сварки.

Мощность «ЗМС-Технолоджи» — переработка 4 тысяч тонн металла и производство 1,5 млн изделий в год.

С осени завод уже выполняет заказы. Так, первый заказ уехал в Германию. Немецкая сторона не только оказала финансовую поддержку заводу, но и передала свои технологии производства.

2. В Белгороде открыто производство опорно-подвесных систем трубопроводов





© Фото из открытых источников

В Белгороде, на предприятии «Белэнергомаш-БЗЭМ» в рамках программы импортозамещения запущен производственный участок по изготовлению опорно-подвесных систем трубопроводов. Выпускаемая продукция будет применяться при строительстве АЭС нового поколения, модернизации, реконструкции и строительстве ТЭЦ на территории России и зарубежных стран.

Участок создан в рамках производственной кооперации с немецкой фирмой LISEGA SE, которая является мировым лидером по разработке и производству опорно-подвесных систем трубопроводов. Организовано 70 новых высокотехнологичных рабочих мест.

В рамках реализации государственной программы импортозамещения в региональном машиностроении на данный момент реализуются 17 проектов. Общий объем инвестиций составляет 8,8 млрд рублей, будет создано 4250 новых рабочих мест.

3. В Белгородском филиале МРСК Центра заработал цех по ремонту силовых трансформаторов





© Фото из открытых источников

C прошлого года в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» полноценно функционирует цех по ремонту силовых трансформаторов 6−10 кВ. Новое подразделение организовано на ремонтно-производственной базе Белгородских электрических сетей и обслуживает весь электросетевой комплекс филиала.

Основной объем работ по дефектовке и последующему капремонту белгородские энергетики теперь выполняют собственными силами. По словам начальника отдела анализа и управления производством Яны Горюновой, это позволяет существенно ускорить производственный процесс и снизить затраты. В прошлом году таким образом был отремонтирован 251 трансформатор. Планы на этот год увеличены до 300 силовых трансформаторов 6−10 кВ.

Цех оборудован необходимым технологическим оборудованием. В ремонтах задействован подготовленный, специально обученный персонал, который выполняет разгрузочно-погрузочные, разборочные, дефектовочные, слесарно-механические работы, проводит предремонтные и приемочные испытания, изготавливает обмотки, комплектует, собирает и заново отделывает трансформаторы. Здесь же находится склад временного хранения.

Силовые трансформаторы — основное звено в системе электроснабжения потребителей. В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» эксплуатируется свыше 16 тысяч единиц силового оборудования 6−10 кВ, от его качественного обслуживания и ремонта зависит надежная работа всего электросетевого комплекса региона.

4. «Агро-Белогорье» запустила третий комбикормовый завод в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Группа компаний «Агро-Белогорье» 22 февраля ввела в эксплуатацию комбикормовый завод «Яковлевский» вблизи хутора Крапивенские Дворы Яковлевского района Белгородской области.

Мощность нового завода — 210 тыс. т готовых гранулированных комбикормов в год, стоимость — 1,8 млрд рублей. С запуском предприятия комбикормовые мощности холдинга должны превысить 700 тыс. т в год.

На предприятии будут трудиться 132 человека.

«Яковлевский» — одно из 6 строящихся производств свиноводческого дивизиона холдинга. Уже построен элеватор на 60 тыс. тонн единовременного хранения, строятся 4 новых свинокомплекса на 54 тыс. тонн свинины в живом весе, а также племенная ферма. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год. Общий объем инвестиций составляет 9,7 млрд. рублей. Будет создано 930 рабочих мест.

На строительство завода ушло 15 месяцев. Завод расположен на хуторе Крапивенские Дворы в непосредственной близости от мясоперерабатывающего предприятия холдинга. Яковлевский завод — третий по счету комбикормовый завод «Агро-Белогорья».

Два действующих завода расположены в Борисовском и Красногвардейском районах Белгородской области.

ГК «Агро-Белогорье» основано в 2007 году. В состав группы входят селекционно-генетический центр, 14 свиноводческих комплексов, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающий завод с мощностью убоя 1,5 млн. голов в год. По производству свинины «Агро-Белогорье» занимает 4 место в России и 5,6% российского рынка. Земельный банк группы — свыше 110 тыс. га сельхозземель.

5. Новое ювелирное производство запущено в Белгороде





© Фото из открытых источников

В Белгороде открыт ювелирный завод «Арт-КАРАТ». Производство разместилось на бывшей депрессивной площадке предприятия «Энергомаш». Инвестиции составили 700 млн рублей.

Организовано производство, позволяющее выпускать порядка 1,8 тонн ювелирных изделий в год. Предприятие войдет в число ведущих российских производителей ювелирной продукции. Производственно-офисный комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Михаил Несветайло, председатель совета директоров ювелирного дома «Карат»:

Мы уже перешли к выпуску новой продукции. Пока это ещё не конвейер, но мы в пути. Для обучения к нам приглашены наставники из ближнего зарубежья, других регионов России. При выходе предприятия на проектную мощность в конце 2018 года мы планируем войти в десятку крупнейших ювелирных предприятий России.

На заводе создано более 100 рабочих мест, средняя заработная плата составляет свыше 38 тыс. рублей в месяц.

По словам руководителя производства, в перспективе на нём будет создано порядка 300 новых рабочих мест.





© Фото из открытых источников

6. На Яковлевском комбикормовом заводе введена в эксплуатацию линия экструдирования сои от АО «ЖАСКО»

На Яковлевском комбикормовом заводе в Белгородской области введена в эксплуатацию линия экструдирования полножирной сои. Оборудование для данной линии поставлено компанией «ЖАСКО».

Линия состоит из трех участков. На первом участке происходит прием и измельчение исходного сырья — сои. На втором — экструдирование измельченного сырья. На третьем — охлаждение готового продукта — экструдированной сои. Производственная мощность линии составляет до 70 тонн полножирной экструдированной сои в сутки. Занимаемая площадь — 150 кв. м. Установленная мощность — 222,7 кВт.

Полножирная экструдированная соя является одной из составляющих в рецептуре комбикормов и полноценно заменяет соевый жмых при более высоких показателях усвоения питательных веществ. Она содержит необходимые для животных протеины и аминокислоты, а также масло, что значительно снижает потребность в прочих видах растительных масел.

Производственная линия от компании «ЖАСКО» оптимизирует затраты комбикормового завода за счет самостоятельной переработки сои, позволяющей не зависеть от поставщиков эктрудированной сои. Установка и запуск производственной линии экструдирования сои стало очередным этапом стратегии вертикальной интеграции, последовательно воплощаемой в жизнь Яковлевским комбикормовым заводом.

7. Запущены новые комбикормовые производства в Белгородской и Тюменской областях





© Фото из открытых источников

Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, запустил в Белгородской области производство специализированных кормов для молодняка молочных пород КРС мощностью более 22 тыс. тонн в год.

Комбикормовый завод предназначен для снабжения крупного комплекса Мираторга по выращиванию и откорму молодняка КРС для производства «розовой телятины», запущенного в начале этого года.

К концу февраля с комбикормового завода в Ивне на площадку комплекса уже поставили первые 8,2 тонны стартерного корма, который составляет рацион телят возрастом с 1,5 до 3,5 месяцев.

«Собственное кормопроизводство — один из принципиально важных этапов вертикально-интегрированного производства мяса компании „Мираторг“. Ветеринары и нутриционисты компании определяют, какой рацион наиболее благоприятен для животных, а высокотехнологичные комбикормовые предприятия производят специализированный корм из собственного сырья точно в соответствии с этими потребностями. Такая система обеспечивают здоровый рост животного на протяжении всего откорма, благодаря чему наши потребители получают только высококачественный продукт. После выхода ферм в Курской области на полную мощность объемы поставок корма составят 22,5 тысячи тонн в год», — комментирует пресс-служба АПХ «Мираторг».

8. Цех по переработке молока открылся в Борисовском районе Белгородской области





© Фото из открытых источников

Открытие цеха состоялось 24 мая, в селе Порубежное. Кроме молока на предприятии производят творог и сыр.

Открытие цеха стало возможным в рамках реализации программы кооперации, благодаря которой год назад был создан Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Альянс Фермервест».

Члены кооператива получили 12 млн рублей на реализацию гранта по программе «О развитии сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области на 2015-2020 годы».

Цель предприятия — производство и переработка 1,5 тыс. т молока в год, рассказали в пресс-службе администрации Борисовского района.

9. 2 миллиарда рублей вложили в новый цех по производству сыров в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Белгородский «Ровеньки-маслосырзавод» (группа компаний «Сырный Дом») к 60-летнему юбилею завода запустил новый цех по производству твёрдых и полутвёрдых сыров. Строительство длилось два года и обошлось руководству завода почти в 2 млрд рублей.

— С открытием нового сыродельного цеха завод будет вырабатывать в сутки 18-20 тонн полутвёрдых и твёрдых сыров и до 10 тонн мягких сыров. Благодаря этому предприятие вдвое увеличит объёмы перерабатываемого молока, которые достигнут 400 тонн в сутки, — рассказал директор ООО «Ровеньки-маслосырзавод» Леонид Заскалько.

В новом цехе будут делать новые виды твёрдых сыров длительного срока созревания. В частности, здесь будут выпускать зелёный сыр со вкусом базилика, красный — со вкусом перца и томата, козий и овечий сыр, сыр с пажитником.

Строительство цеха заняло два года, в течение которых были возведены не только основные производственные линии, но и новые склады, помещения для приемки сырья, упаковки и отгрузки готовой продукции, камеры созревания, а также санитарно-бытовые помещения для персонала.

10. Белгородский маслозавод «Тульчинка.Ru» ввел линию мягких сыров



завод "Тульчинка Белогорье"

© Фото из открытых источников

ООО «Тульчинка.Ru» (Белгородская область) запустило новую линию по производству мягких сыров мощностью 4 тыс. тонн в год, сообщил и.о. гендиректора компании Вячеслав Серищев.

«Сейчас линия работает в тестовом режиме, на проектную мощность планируем выйти к концу текущего года», — уточнил руководитель предприятия.

По его словам, производство сыров, таких как фета, моцарелла, сулугуни, освоили приблизительно за полгода, вложив в линию 94 млн рублей как собственных, так и заемных средств.

11. В Белгородской области запущен комплекс по производству горячебрикетированного железа





© Фото из открытых источников

Компания «Металлоинвест» запустила на АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» ( г. Губкин, Белгородская область) комплекс горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) — крупнейшую в России и одну из самых мощных в мире установок по производству ГБЖ. Весь комплекс состоит из 130 объектов.

Строительство цеха по производству горячебрикетированного железа № 3 — это главный инвестиционный проект компании «Металлоинвест». Цех ГБЖ-1 был запущен в 2001 году, цех номер 2 — в 2007 году. Стоимость проекта ГБЖ-3 составила около 35 млрд рублей. На новом предприятии создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест.

В рамках проекта проведена модернизация сопутствующих производств — обогатительной фабрики и фабрики окомкования, которая обеспечивает выпуск дополнительных объёмов железорудного концентрата с содержанием железа более 70% и высокоосновных окатышей повышенного качества.





© Фото из открытых источников

Первые строительные работы комплекса ГБЖ-3 были начаты в 2013 году. В 2017 году возвели все объекты нового цеха, собрали конструкции и смонтировали оборудование. Также проверили исправность всех узлов и агрегатов и прошли гарантийные испытания.

Третья установка металлизации завода ГБЖ Лебединского ГОКа — одна из крупнейших в мире, её проектная мощность составляет 1 млн 800 тыс. т брикетов в год. После того, как комплекс выйдет на проектную мощность, общий объём производственных мощностей составит не менее 4,5 млн т в год.

Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. Здесь отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Сам комплекс занимает 19 га территории Лебединского ГОКа. В него входит почти 130 объектов: станции грохочения шихты и продукта, тракты и транспортировки окисленных окатышей и готовой продукции, системы обеспыливания нижнего уплотнительного газа и ГБЖ, эстакады трубопроводов, редукционная станция природного и уплотнительного газа, электрические подстанции, реформер, компрессор технологического газа и другие объекты.

ГБЖ позволяет выплавлять сталь для автомобильной, метизной и подшипниковой промышленности. Напомним, Лебединский ГОК — крупнейшее в России предприятие по добыче и обогащению железной руды, производству высококачественного железорудного сырья и металлизованной продукции.

В прошлом году Лебединский ГОК произвёл 21,8 млн т железорудного концентрата, 9,3 млн т железорудых окатышей и 2,7 млн т ГБЖ.

12. Производство соевых белков открыли в Белгородской области





© Фото из открытых источников

авод, расположенный в г. Шебекино, будет производить ферментированный соевый белок кормового назначения «СойкоЛак» по запатентованной специалистами предприятия технологии.

В настоящее время такой белок является самым доступным источником качественного кормового протеина. Его производство способно обеспечить частичное импортозамещение белковых компонентов в кормах для животноводства и птицеводства и снизить себестоимость их производства.

Пилотная установка была запущена ООО «ТекноФид» в первом квартале 2016 года. Тогда же начался выпуск первой экспериментальной партии белка. Ежемесячно предприятие производит до 10 т продукции. К июню объём производства достиг 100 т.

Но, по оценке экспертов, этих объёмов недостаточно, чтобы покрыть потребности агропредприятий Белгородской области и соседних регионов. Спрос на комбикорма при ежегодно растущем числе агропредприятий приводит к росту спроса на уникальные кормовые добавки, входящие в их состав.

В дальнейшем планируется увеличить производительность завода до 1000 т в месяц, то есть после полного выхода на проектную мощность предприятие будет производить не менее 12 тыс. т белка в год.

Общий бюджет проекта составит 190 млн рублей, из них уже инвестировано свыше 161 млн руб. В результате создано 29 высокотехнологичных рабочих мест, приобретено оборудование отечественных производителей на сумму около 100 млн рублей, реконструировано более 1,3 тыс. м² помещений, рассказали в АО «Корпорация «Развитие», занимающимся полным сопровождением проекта.

13. Мощное кирпичное производство запустили в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Завод «Красная Гвардия» разместился в Красногвардейском районе. В проект было инвестировано 5,2 млрд рублей. Специализация предприятия — выпуск керамического кирпича с пластическим способом формовки. Проектная мощность — 60 млн штук кирпича в год.

Инвестором проекта выступила компания «ИнтерБизнесГрупп». В 2007 году её представители заключили соглашение о сотрудничестве с правительством Белгородской области.

Завод способен производить 16 видов строительной керамики. Конкурентным преимуществом завода является его расположение вблизи Калиновского месторождения качественных глин.

Сейчас на заводе работает порядка 160 человек. 30% из них имеют высшее образование.

В цехах предприятия установлено итальянское оборудование. Оно предусматривает возможность переориентации производства на различные виды продукции в зависимости от рыночной конъюнктуры. Оборудование отличается высокой степенью автоматизации. Управлять техникой в одном большом цехе могут всего два специалиста.

Площадь основного производственного цеха — 24 600 м². Склад готовой продукции располагается на площади 5 га. Он рассчитан на хранение полугодового запаса произведённого на заводе кирпича.

Предприятие само обеспечивает себя электроэнергией. Для этого на нём установлена поршневая газоэлектростанция мощностью 7,5 мВт.

Место для строительства завода было выбрано неслучайно. Совсем рядом находится месторождение глины. Ещё два месторождения — в радиусе 50 км.

Алексей Потапенко, главный инженер ООО «Красная Гвардия»:

Завод «привязан» к сырьевой базе. Калиновский карьер, с которого работает завод, — всего лишь в четырёх километрах. Плюс рядом железная дорога. В будущем предполагается строительство железнодорожного тупика. Планируется поставка кирпича по железной дороге в другие регионы.

Технология процесса создания кирпича на «Красной Гвардии» имеет особенности. Так, сырьё проходит углублённую переработку. Также технологи удлинили процесс сушки изделий. Сушильная печь по размерам превосходит печи на аналогичных предприятиях в два раза.

Пуско-наладочные работы на линии по производству пустотелого лицевого кирпича планируется завершить к концу августа. Тогда же предприятие должно выйти на проектную мощность работы — выпуск 5 млн штук кирпича в месяц.

14. Новый цех открыли на заводе сыров в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Цех по производству творожных сыров на заводе компании «Хохланд Руссланд» увеличит мощность производства в два раза — до 40 тыс. тонн в год.

В строительство цеха было инвестировано 1,4 млрд рублей. Цех заработал на площадке компании «Хохланд Руссланд» под Прохоровкой. Творог будет использоваться в качестве сырья для производства сыра.

Реализация проекта проходит поэтапно, она позволит не только вдвое увеличить производственные мощности предприятия, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции. На первом этапе расширено здание производственного цеха, запущена линия творогоизготовления. На следующем будут построены производственно-складские площади, здание молокоприемки, запущены линии по производству творожных сыров и сыра «Фета».

Уникальным для данного проекта является ввод в эксплуатацию электрогенераторной установки с газовым двигателем внутреннего сгорания. Она позволит осуществлять собственное производство электроэнергии для нужд предприятия.

15. В Белгородской области запущена третья очередь мясоперерабатывающего завода «Промагро»





© Фото из открытых источников

Открытие третьей очереди мясоперерабатывающего завода «Промагро» состоялось 11 ноября в городе Старый Оскол Белгородской области.

Новое производство разместилось на площади 6 тысяч квадратных метров, и включает в себя цех глубокой переработки свинины мощностью 240 голов в час, линию упаковки и склад готовой продукции.

На трёх новых производственных участках в одну смену будут работать 145 человек. Теперь общая площадь мясоперерабатывающего комплекса составляет 55 тыс. м2.

Инвестиции в третью очередь составили более 1 млрд рублей. С ее запуском агропромышленный холдинг выходит на рынок конечного потребителя с охлажденными полуфабрикатами под собственной торговой маркой.

Проект реализован в сотрудничестве с банком ВТБ.

16. Новые свинокомплексы «Агро-Белогорье» вводятся в эксплуатацию





© Фото из открытых источников

Группа компаний «Агро-Белогорье» продолжает реализацию проекта по наращиванию производственных мощностей. В этом году построено 5 новых площадок откорма свиней. Ввод в эксплуатацию новых площадок ведётся в плановом режиме.

В рамках производственной программы каждая из 5 новых построенных площадок приняла по пять партий животных с промежутком в месяц. В общей сложности на новые свиноводческие комплексы для полноценного запуска поставят почти 27 тысяч животных. Формирование стада проходит за счет собственных племенных ресурсов холдинга. Поголовье на новые предприятия поставляют действующий в компании селекционно-генетический центр и две мультифермы.

В сентябре этого года состоялась первая отгрузка животных с площадки откорма нового комплекса — «Борисовского СК». 13 сентября 540 товарных голов свиней средним весом 108 кг были отгружены с площадки «Цаповка-1» в Борисовском районе на «МПЗ Агро-Белогорье».

16 сентября первая партия свиней на реализацию ушла и со второй площадки комплекса — «Цаповка-2».

В ноябре поставки начал «Белгородский СК-1». Последним в мае 2018 года начнет реализацию товарной свинины «Грайворонский СК».

Тем временем уже в этом году новые площадки, запущенные первыми, вносят свою лепту в общий рост производства свинины в «Агро-Белогорье». По итогам текущего года в компании планируют произвести немногим свыше 170 тыс. тонн. Это на 5 тыс. тонн больше, чем годом ранее. С данным показателем компания сохранит позиции в четверке крупнейших производителей свинины в России.

Согласно прогнозам Дирекции компании, годовой объем производства в 2018 году составит почти 202 тыс. тонн свинины в живом весе.

Полная комплектация 5 новых комплексов позволит увеличить общий годовой объём производства свинины со 165 до 220 тыс. тонн.

Общая инвестиционная стоимость проекта — 9,7 млрд. рублей. Его реализация позволила создать 930 рабочих мест.

17. На заводе высокоточной обработки металла в Белгородской области открыт цех порошковой окраски





© Фото из открытых источников

Российско-германский завод «ЗМС-Технолоджи» высокоточной обработки металла, расположенный в посёлке Разумное, ввел в строй автоматизированную покрасочную линию. Цех расположился в новом здании на территории завода. Его мощность составляет — 80 тыс. м² окрашиваемой поверхности в месяц. Производственная площадь объекта насчитывает 1200 м².

Инвестиционная стоимость проекта — 126 млн рублей. Это единственное подобное производство в Белгородской области.

Технические характеристики линии позволяют красить детали различных габаритов: от самых мелких — размером с дамскую серьгу, до кузовов машин весом до полутонны.

Завод «ЗМС-Технолоджи» запущен в январе 2017 года. Он производит широкий спектр товаров: от сельскохозяйственной техники до малых архитектурных форм. Проект реализован Группой компаний «Агро-Белогорье» совместно с немецкими компаниями «Big Dutchman» и «Schickling». Основное направление деятельности — высокоточная обработка металла.

В новом цеху используют таблицу цветов каталога RAL, включающую свыше 200 оттенков. По заказу клиента оборудование окрашивает в необходимый цвет до 2,5 метра детали за минуту. Производительность участка позволяет работать в режиме «нон-стоп» 24 часа в сутки. Технология включает три стадии: подготовку поверхностей, покраску металла и полимеризацию нанесенного покрытия.

Уникальность запущенной линии заключается в технологии подготовки деталей перед покраской, которая гарантирует качество всей работы и продлевает срок службы изделий в 5 раз. Перед камерой окрашивания металл очищают и обезжиривают, обрабатывают реагентами и нанося антикоррозийный слой. Закрепление цвета происходит в специальной камере, где при температуре от 180 до 220 градусов происходит спекание полимеров краски и фиксация цвета.

«Цех порошковой покраски — это новый этап развития нашего проекта, — отметил председатель Совета директоров Группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. — Мы глубоко убеждены, что даже в соседних областях сегодня нет предприятий с аналогичными возможностями. За год работы «ЗМС-Технолоджи» мы набрали высокий темп развития, и не собираемся останавливаться на достигнутом».

18. Производство асфальтобетона запустили в Белгородской области

На базе производственной площадки бывшего предприятия-банкрота ООО «Белмаг» завершило модернизацию предприятия дорожной инфраструктуры по производству асфальтобетона для строительства и ремонта автомобильных дорог в Чернянском районе Белгородской области.

В целях восстановления деятельности предприятия проведен ремонт зданий и сооружений, приобретена дорожная техника, обеспечено производство и хранение асфальтобетона.

Общий объем инвестиций составил порядка 112 млн рублей, совокупная производственная мощность составляет 125 тыс. тонн асфальтобетона в год, создано и сохранено 76 рабочих мест.

19. В структуре АПК «ПромАгро» появилось новое подразделение — «Белгородская овцеводческая компания»





© Фото из открытых источников

Новое подразделение агрохолдинга «ПРОМАГРО» насчитывает уже более 6 тыс. овец куйбышевской породы. Животные приобретены на исторической родине — в племенном хозяйстве «Дружба» в Самарской области. Здесь эта порода была выведена в 40-50-е годы прошлого века.

Как сообщает пресс-служба департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области со ссылкой на начальника управления животноводства агрохолдинга Романа Стрельникова, предприятие решило воспользоваться опытом этого хозяйства и приобрело ярок, овцематок и племенных баранов. Это скороспелая, крупная порода. К пяти месяцам животные уже достигают убойной живой массы в 50 кг и имеют выход по мясу 50%. При этом оно отличается качеством, выраженной мраморностью и отсутствием специфического запаха даже у взрослых животных.

Рацион овец и баранов состои