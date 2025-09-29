26 сентября в Белгороде официально открылось производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных от мирового производителя. Торжественный запуск состоялся на белгородской площадке Группы компаний ВИК .

Этот проект демонстрирует успешное внедрение передовых мировых технологий в кормлении на территории Белгородской области и открывает новые возможности для развития отечественного АПК. Он обеспечивает:

локализацию инновационных разработок французской группы CCPA — международного лидера в области кормления. Это решение позволит значительно сократить использование антибиотиков и повысить безопасность продукции;

укрепление технологического суверенитета Российской Федерации в критически важном сегменте АПК;

развитие импортозамещения и производство высококачественной продукции на территории России;

создание новых высокотехнологичных рабочих мест, способствующих развитию региона.

«4,5 тысячи тонн в год производственной мощности. И это уникальный, с точки зрения технологии и готового продукта, проект, который позволит снизить использование антибиотиков для животноводства в птицеводческих и свиноводческих предприятиях страны», — подчеркнул Сергей Каспарьянц, исполнительный директор Группы компаний ВИК.

Запуск производства обеспечит отечественным работникам АПК независимый доступ к качественным кормовым добавкам мирового стандарта без рисков, связанных с международной логистикой и геополитикой.