Производство иностранных кормовых добавок локализовали в Белгородской области
26 сентября в Белгороде официально открылось производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных от мирового производителя. Торжественный запуск состоялся на белгородской площадке Группы компаний ВИК .
Этот проект демонстрирует успешное внедрение передовых мировых технологий в кормлении на территории Белгородской области и открывает новые возможности для развития отечественного АПК. Он обеспечивает:
- локализацию инновационных разработок французской группы CCPA — международного лидера в области кормления. Это решение позволит значительно сократить использование антибиотиков и повысить безопасность продукции;
- укрепление технологического суверенитета Российской Федерации в критически важном сегменте АПК;
- развитие импортозамещения и производство высококачественной продукции на территории России;
- создание новых высокотехнологичных рабочих мест, способствующих развитию региона.
«4,5 тысячи тонн в год производственной мощности. И это уникальный, с точки зрения технологии и готового продукта, проект, который позволит снизить использование антибиотиков для животноводства в птицеводческих и свиноводческих предприятиях страны», — подчеркнул Сергей Каспарьянц, исполнительный директор Группы компаний ВИК.
Запуск производства обеспечит отечественным работникам АПК независимый доступ к качественным кормовым добавкам мирового стандарта без рисков, связанных с международной логистикой и геополитикой.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Преобразования обеспечили увеличение объёма выпуска продукции из свини...а возобновить экспорт в Беларусь, Вьетнам, Гонконг и страны ЕАЭС.
- Оптово-распределительный центр (ОРЦ) для заморозки, хранения и отгрузк...ературе минус 21 градус.Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей.
- На Яковлевском горно-обогатительном комбинате «Северсталь»...сооружение сможет удалить до 80-90% загрязняющих веществ из воды.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0