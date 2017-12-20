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Фотофакты

«Сирийский экспресс»

  •  © Фото Yörük Işık

Пока мировые СМИ обсуждают завершение антитеррористической операции в Сирии и частичный вывод с её территории частей и подразделений российской армии, принимавших в ней участие, паром «Александр Ткаченко» продолжает возить в Сирию автомобильную технику.

  •  © Фото Yörük Işık

  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık, октябрь — декабрь 2017 года.


Сирия, паром, Александр Ткаченко
  • dinis karabliov dinis karabliov
    20.12.1721:13:14

    Сирийским военным ГАЗ-3308Садко почему-то очень нравится,на втором фото отчетливо видно что их много.

    #989001
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1721:52:35

      Сирийским военным ГАЗ-3308 Садко почему-то очень нравится
      Он хорошо подходит для сирийских условий.

      Получается двойная польза — мы освобождаем свои армейские парки от ненужной техники, а сирийцы получают технику взамен утраченной во время боевых действий.

      #989011
      • Нет аватара Инженер2015
        20.12.1721:56:32

        Интересно это в подарок им достается?

        #989014
        • A_SEVER A_SEVER
          20.12.1722:02:33

          это в подарок им достается?
          Мы им бесплатно технику, они нам бесплатно территорию для военных баз.

          #989019
          • Нет аватара nabludatel71
            20.12.1722:14:42

            Вполне возможно, что не всё за даром. По таможенной статистике, мы за 10 месяцев экспортировали в Сирию 242 грузовых и специализированных автомобиля на 5,1 млн долл.

            #989026
            • A_SEVER A_SEVER
              20.12.1722:18:06

              По таможенной статистике
              А где можно посмотреть эту статистику?

              #989027
              • Нет аватара nabludatel71
                20.12.1723:08:36

                База ФТС выложена здесь: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:2:1896533857724054:NO

                Там лучше сразу переходить к нерегламентированным запросам (интерфейс Oracle), т.к. ФТС выдаёт по 15 строчек на страницу и это только что-то очень точечно можно так смотреть.

                А я для работы выкачиваю оттуда базу в dbase (выгрузка данных) и потом в Access с ней работаю.

                Ещё на сайте РЭЦ есть раздел «Экспорт регионов» (https://www.exportcenter.ru/international_markets/regions_export/), но там только стоимостные показатели и нужно зарегистрироваться, хотя штука неплохая.

                Отредактировано: nabludatel71~23:10 20.12.17
                #989040
                • Нет аватара nabludatel71
                  20.12.1723:12:15

                  Ура! Ссылки заработали! Хотя и теперь не сразу у меня вышло их правильно поставить   

                  #989044
                • Нет аватара nabludatel71
                  20.12.1723:14:46

                  Ещё можно смотреть квартальные и годовые бюллетени таможенной статистики — там весь наш экспорт и импорт по товарным группам и товарам (2 и 4 знака ТНВЭД) в табличном формате. Но они с задержкой идут.

                  http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:1896533857724054:NO

                  #989045
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              21.12.1708:19:50

              Вполне возможно, что не всё за даром

              Что значит «возможно»? База Хмеймим предоставлена нам бессрочно и безвозмездно. Читайте договор. Его обе стороны ратифицировали в прошлом году

               http://publication.pravo....40019?index=0&rangeSize=1 

              #989118
        • Нет аватара xaht88
          21.12.1708:38:38

          «Подарков» давно нет! Все проходит через финансовые системы РФ (рублевые кредиты) и мировые в случаях с кредитами в валютах. Как бы опыт пост СССР учтён. Это, кстате, уже твердят несколько лет. А вот участие армии РФ в этом конфликте это можно с натяжкой назвать «подарок» САР от РФ, так как проходят на добровольной основе с разрешения правительства САР.

          #989132
      • Нет аватара Туляк
        20.12.1723:44:51

        Двойная польза была бы, если данную технику по льготным ценам распродали бы нашим российским фермерам, передавали бы лесникам или мчсникам, таким образом дополнительно поддержав бы СВОИХ. Есть полно мест в глубинке, где это всё пригодилось бы. А это зарывание денег в песок.

        #989051
        • Human RS Human RS
          21.12.1700:58:15

          Своих мы поддержим за счет хороших продаж автотранспорта в Сирию, а от этого и зарплаты людям и доходы предприятиям и налоги с них в казну государства. И в конечном итоге государство может регулярно покупать для лесников и МЧС не барахло всякое, а новую технику (кстати по планам в МЧС к 2020 году будет 90% новой современной техники и пока этот план успешно выполняется).

          Отредактировано: Human RS~00:58 21.12.17
          #989072
          • Нет аватара Туляк
            21.12.1701:51:57

            А вы уверены, что мы туда что-то продаём, а не дарим? Мы туда гуманитарку гоним, чтобы они с голоду концы не отдали, а деньги на покупку машин при этом у них есть значит? Сильное противоречие, не находите? Есть в республике Коми такие посёлки. Большие. Малая Пера и Ираёль. В первом, вместо нормальной пож. машины, фуйня давно списанная в виде Зила 1983 года. Еле ползает на лысой резине. А в Ераёле вообще и этого нет. Там ничего не слышали о планах МЧС. Как и о том, когда у них появится хоть какая-то техника, чтобы почистить дороги зимой, а не бегать попрошайничать по этому поводу к местным газовикам. У них нет машины даже для того, чтобы дрова пенсионерам развезти — так же ходят просят постоянно. Что мешает отправить этот неликвид на помощь вот в такие посёлки, коих десятки тысяч по стране, а не гнать непонятно кому и куда? Есть ответ? Только о планах, что всё когда-нибудь будет, не надо…

            #989080
            • Юрген Юрген
              21.12.1706:38:08

              А вы уверены, что мы туда что-то продаём, а не дарим? Мы туда гуманитарку гоним, чтобы они с голоду концы не отдали, а деньги на покупку машин при этом у них есть значит? Сильное противоречие, не находите?

              Нет, не нахожу. Гуманитарка идет по линии МЧС или Красного Креста в районы, пострадавшие от боевых действий (а это не вся Сирия, прибрежные районы живут скромно, но не на уровне гуманитарной катастрофы). Машины покупаются по контракту за кредит, выделенный, допустим, тем же Ираном, или под долю в месторождении. Не стоит мешать все в кучу.

              #989103
              • Нет аватара Туляк
                21.12.1708:10:14

                Ссылки на то,что продаётся по контрактам и кредитам дадите? Интересно будет ознакомиться. Можно даже и сразу было дать, не дожидаясь вполне логичного вопроса.

                #989114
                • Юрген Юрген
                  21.12.1708:20:49

                  Вон же выше в комментариях:

                  «По таможенной статистике, мы за 10 месяцев 2017 г. экспортировали в Сирию 242 грузовых и специализированных автомобиля на 5,1 млн долл."

                  Ну или вот еще:

                  «По некоторым товарам в 2015 году произошел значительный рост объема поставок в Сирию. Так, экспорт электрогенераторных установок увеличился в 111 раз по сравнению с 2014 годом, экспорт телефонов, пороха и пшеницы- в 3 раза. в 2015 году наладился экспорт таких товаров, как: аппаратура приемная для радиовещания, машины для очистки и сортировки семян и зерна, а также полуфабрикаты из железа или нелегированной стали."

                   http://www.rusexporter.ru...arch/country/detail/4834/ 

                  #989119
              • Нет аватара Туляк
                21.12.1708:33:17

                Гуманитарка идёт к тем, кто сам не в состоянии обеспечить население необходимым по причине отсутствия средств. Это как бы намёк на то, что страна разорена, промышленность отсутствует как класс и даже счета внешние блокированы. Так на что закупать им военную технику? Не надо этих сказок. Таможня оценивает стоимость покидающих пределы страны материальных ценностей — это стандартная процедура. Где сказано хоть слово об оплате хоть чего-то Сирией?

                #989126
                • Юрген Юрген
                  21.12.1708:48:37

                  Гуманитарка идёт к тем, кто сам не в состоянии обеспечить население необходимым по причине отсутствия средств. Это как бы намёк на то, что страна разорена, промышленность отсутствует как класс и даже счета внешние блокированы

                  Это бред. Гуманитарка стандартно идет в районы, пострадавшие от стихийных бедствий или там боевых действий, независимо от уровня платежеспособности правительства. Допустим, в этом году Турция оказывала гуманитарную помощь мусульманам Мьянмы.

                  Так на что закупать им военную технику?

                  Иран предоставил кредит на 4 миллиарда долларов

                  . Где сказано хоть слово об оплате хоть чего-то Сирией?

                  Сирия полностью оплатила вооружение, поставленное Россией, операции ВКС РФ осуществлялись на безвозмездной основе. Об этом заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

                   https://russian.rt.com/article/154025 

                  #989138
        • Юрген Юрген
          21.12.1706:45:26

          У меня просто слов нету. Вбиваете в поисковик «машины с консервации купить».

           https://www.avito.ru/ross...2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 

          ЗИЛ-131 с консервации — 300-500 тысяч рублей. КамаЗ — миллион-полтора. Звони, покупай.

          Или вам надо, чтоб грузовики возили по таежным селами сами продавцы, бухались в ноги местным фермерам и слезно умоляли купить?

          #989104
          • Нет аватара Туляк
            21.12.1708:23:02

            И у меня нет слов. Вы это сирийцам предложите. Чтоб на Авито купили. Сами. И вывезли сами. Почему бы и нет? Далее. Чтобы предложить купить машину за 300-500 тыс.,оформить её и доставить за тридяветь земель сельскому муниц. образованию с годовым бюджетом тысяч в 100, нужно быть интеллектуально одарённым и вообще не рсознавать реалий жизни. В тех посёлках, что я назвал,печки малоимущим пенсам не могли переложить. Спонсоров просили найти кирпич и оплатить 35 тыс.за работу мастерам. Спасибо моей конторе, что помогли. Весной оттуда уйдём и некому больше будет. На землю спускайтесь иногда.

            #989121
            • Юрген Юрген
              21.12.1708:28:56

              И у меня нет слов. Вы это сирийцам предложите. Чтоб на Авито купили. Сами. И вывезли сами.

              Такие развалы техники с консервации есть подле любого крупного города.

              Чтобы предложить купить машину за 300-500 тыс.,оформить её и доставить за тридяветь земель сельскому муниц. образованию с годовым бюджетом тысяч в 100, нужно быть интеллектуально одарённым и вообще не рсознавать реалий жизни. В тех посёлках, что я назвал,печки малоимущим пенсам не могли переложить.

              Подобные муниципальные образования в принципе нежизнеспособны, хоть помогай им, хоть не помогай — просто оттягиваешь неизбежное. Проще уж тогда людей сразу переселить туда, где жизнь еще теплится.

              На землю спускайтесь иногда.

              Я и так на земле. Правда, не в жопе мира, поэтому грузовик за 300 штук не считаю чем-то баснословно дорогим.

              #989123
              • Нет аватара Туляк
                21.12.1708:45:12

                Правильно. Похоронить все эти посёлки. А ещё лучше вместе с людьми. Я им дам ссылку, чтоб прочитали перлы человека, которому сирийцы важнее граждан собственной страны. Писать подобное на данном сайте…Это даже без комментариев.

                #989135
    • A_SEVER A_SEVER
      20.12.1722:13:09

      ГАЗ-3308 Садко
      Кстати, помимо ГАЗов в Сирию идут и Камазы, и Уралы, и даже ЗиЛы (на 2-й фотографии в 4-м и 6-м ряду, если считать справа налево).

      Отредактировано: A_SEVER~01:01 21.12.17
      #989025
      • dinis karabliov dinis karabliov
        20.12.1723:10:22

        Да,я то же обратил внимание на ЗИЛы и подумал сколько же у нас их еще на хранении интересно.

        #989041
        • Human RS Human RS
          21.12.1701:00:54

          Немало наверное заныкано. Вон даже потомки древних протоукров не так давно с хранения пулеметы ДШК и противотанковые пушки ЗИС-3 повыуживали.

          #989073
  • ups ups
    21.12.1707:19:33

    Лично я думаю, что все это реально идет на обмен, закрывает наши потребности не только в базах, но ещё и в ГСМ и продовольственном питании, что не менее важно.

    #989107
  • Нет аватара casta1913
    21.12.1708:34:10

    Когда уже наши транспортники будут делать,вместо этих турецких ржавых посудин?

    #989127
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