«Сирийский экспресс»
Пока мировые СМИ обсуждают завершение антитеррористической операции в Сирии и частичный вывод с её территории частей и подразделений российской армии, принимавших в ней участие, паром «Александр Ткаченко» продолжает возить в Сирию автомобильную технику.
Фото Yörük Işık, октябрь — декабрь 2017 года.
20.12.1721:13:14
20.12.1721:52:35 Он хорошо подходит для сирийских условий.
20.12.1721:56:32
20.12.1722:02:33 Мы им бесплатно технику, они нам бесплатно территорию для военных баз.
20.12.1722:14:42
20.12.1722:18:06 А где можно посмотреть эту статистику?
20.12.1723:08:36
20.12.1723:12:15
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21.12.1708:19:50
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21.12.1700:58:15
21.12.1701:51:57
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21.12.1708:20:49
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21.12.1708:45:12
20.12.1722:13:09 Кстати, помимо ГАЗов в Сирию идут и Камазы, и Уралы, и даже ЗиЛы (на 2-й фотографии в 4-м и 6-м ряду, если считать справа налево).
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