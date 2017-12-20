«Сирийский экспресс»





© Фото Yörük Işık

Пока мировые СМИ обсуждают завершение антитеррористической операции в Сирии и частичный вывод с её территории частей и подразделений российской армии, принимавших в ней участие, паром «Александр Ткаченко» продолжает возить в Сирию автомобильную технику.





© Фото Yörük Işık





© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık

Фото Yörük Işık , октябрь — декабрь 2017 года.