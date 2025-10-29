Началось строительство двух несамоходных грузопассажирских паромов проекта ТМТ.250-03
Обь-Иртышским филиалом Российского Классификационного Общества ведется техническое наблюдение за строительством двух несамоходных грузопассажирских паромов проекта ТМТ.250-03. Назначением судов является перевозка пассажиров, палубных грузов и техники.
Класс судов РКО — «Р1,2(лёд 30)».
Технические характеристики судов:
длина габаритная, м — 46,8;
длина расчетная, м — 41,6;
ширина габаритная, м — 8,16;
ширина расчетная, м — 8,0;
высота борта, м — 2,00;
валовая вместимость — 241;
дедвейт, т — 250;
пассажировместимость, чел — 30.
