Katamaran Судостроение и судоходство

Завершено строительство двух несамоходных грузопассажирских паромов проекта ТМТ.250-03

Обь-Иртышским филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством двух несамоходных грузопассажирских паромов проекта ТМТ.250-03.

© rfclass.ru

Назначением судов является перевозка пассажиров, палубных грузов и техники с нагрузкой на заднюю двускатную ось не более 9 тонн.

Технические характеристики судов:

Класс судов РКО — «Р1,2(лёд 30)»

длина габаритная, м — 46,8;

длина расчетная, м — 41,6;

ширина габаритная, м — 8,16;

ширина расчетная, м — 8,0;

высота борта, м — 2,00;

валовая вместимость — 241;

дедвейт, т — 250;

пассажировместимость, чел — 30.

Источник: rfclass.ru

