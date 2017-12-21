Начата добыча руды на золото-серебряном месторождении Ольча в Магаданской области

Горняки компании «Полиметалл» в Магаданской области начали добычу руды на отдаленном месторождении Ольча на границе Среднеканского и Омсукчанского округов Магаданской области.

Первые ковши с рудой, которые вывозят из подземки, доказывают серьезность намерений горняков. До конца года они планирует добыть 9,5 тыс. т руды, которая отправится на золотоизвлекательную фабрику ГОКа «Кубака» по зимнику.

Еще год назад на месте, где разрабатывают месторождение, была непроходимая тайга, сейчас — это современное предприятие со всей инфраструктурой. Правда, пока добраться сюда можно только вертолетом. Впервые месторождение Ольча стала объектом геологического исследования в 1946 году. В 2016 году геологи «Полиметалла» защитили ТЭО постоянных разведочных кондиций, определили границы отработки участков месторождения, а также произвели подсчет запасов. По их данным, Ольча таит в своих недрах 3,5 т золота и почти 9 т серебра. На участке продолжаются геологоразведочные работы.

Работой в штольнях идёт с использованием современных средств связи. На Ольче нет сотовой связи, но «потеряться» не получится. Система, похожая на сеть GPS, определяет местоположение горняков беспрерывно. Каждый работник снабжен индивидуальной радиометкой. В подземных выработках на расстоянии от 100 до 300 метров установлено 28 считывающих устройств с антеннами. С ростом протяженности штолен, будет расти и количество датчиков. Они передают данные о местонахождении работников в постоянном режиме. Система принимает данные через определенные промежутки времени и обновляет картинку на экране горного диспетчера.

Строят к месторождению и новый зимник. Он свяжет три района Магаданской области: Среднеканский, Омсукчанский и Северо-Эвенский. Руда Ольчи, добытая подземным способом, будет перерабатываться на «Кубаке» и доставляться на фабрику по зимнику. По ледовой дороге повезут на месторождение топливо, опасные грузы, продукты и материалы. За сезон планируется доставить более 3500 тонн груза.

«Очень непростое месторождение, сложные рудные тела, невыдержанные, есть раздувы, есть моменты, когда рудное тело пропадает, потом появляется», — говорит начальник участка месторождения Николай Степанищев.

По данным на начало 2017 года запасы Ольчи составляют 400 тысяч тонн руды со средним содержанием золота 8,6 гр/тонн, серебра — 22 гр/тонн или 113 тысяч унций (3,5 тонны) золота и 286 тысяч унций (9 тонн) серебра.