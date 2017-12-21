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Добыча и разведка полезных ископаемых

Начата добыча руды на золото-серебряном месторождении Ольча в Магаданской области

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Горняки компании «Полиметалл» в Магаданской области начали добычу руды на отдаленном месторождении Ольча на границе Среднеканского и Омсукчанского округов Магаданской области.

Первые ковши с рудой, которые вывозят из подземки, доказывают серьезность намерений горняков. До конца года они планирует добыть 9,5 тыс. т руды, которая отправится на золотоизвлекательную фабрику ГОКа «Кубака» по зимнику.

Еще год назад на месте, где разрабатывают месторождение, была непроходимая тайга, сейчас — это современное предприятие со всей инфраструктурой. Правда, пока добраться сюда можно только вертолетом. Впервые месторождение Ольча стала объектом геологического исследования в 1946 году. В 2016 году геологи «Полиметалла» защитили ТЭО постоянных разведочных кондиций, определили границы отработки участков месторождения, а также произвели подсчет запасов. По их данным, Ольча таит в своих недрах 3,5 т золота и почти 9 т серебра. На участке продолжаются геологоразведочные работы.

Работой в штольнях идёт с использованием современных средств связи. На Ольче нет сотовой связи, но «потеряться» не получится. Система, похожая на сеть GPS, определяет местоположение горняков беспрерывно. Каждый работник снабжен индивидуальной радиометкой. В подземных выработках на расстоянии от 100 до 300 метров установлено 28 считывающих устройств с антеннами. С ростом протяженности штолен, будет расти и количество датчиков. Они передают данные о местонахождении работников в постоянном режиме. Система принимает данные через определенные промежутки времени и обновляет картинку на экране горного диспетчера.

Строят к месторождению и новый зимник. Он свяжет три района Магаданской области: Среднеканский, Омсукчанский и Северо-Эвенский. Руда Ольчи, добытая подземным способом, будет перерабатываться на «Кубаке» и доставляться на фабрику по зимнику. По ледовой дороге повезут на месторождение топливо, опасные грузы, продукты и материалы. За сезон планируется доставить более 3500 тонн груза.

«Очень непростое месторождение, сложные рудные тела, невыдержанные, есть раздувы, есть моменты, когда рудное тело пропадает, потом появляется», — говорит начальник участка месторождения Николай Степанищев.

По данным на начало 2017 года запасы Ольчи составляют 400 тысяч тонн руды со средним содержанием золота 8,6 гр/тонн, серебра — 22 гр/тонн или 113 тысяч унций (3,5 тонны) золота и 286 тысяч унций (9 тонн) серебра.

  •  © images.myshared.ru

http://interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=896272&sec=1671

горнодобывающая промышленность , Магаданская область
  • Нет аватара Bart
    21.12.1723:32:54

    Система, похожая на сеть GPS, определяет местоположение горняков беспрерывно.

    Эта система называется PITRAM от австралийской конторы MICROMINE. Любое более или менее серьезное горнодобывающее предприятие в мире использует модули MICROMINE.

    По их данным, Ольча таит в своих недрах 3,5 т золота и почти 9 т серебра.

    Это мизерное месторождение. При хорошей организации работы его освоят меньше чем за год.

    #989478
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.12.1700:28:16

      Это мизерное месторождение. При хорошей организации работы его освоят меньше чем за год.

      Думаю, вы ошибаетесь.

      Во первых нет такого понятия «мизерное месторождение».

      Месторождение в 3,5 тонн золота относится к «мелким месторождениям».

      Во-вторых, попутно будет отрабатываться и серебро.

      Далее:

      3. Содержание золота в Ольче — 8,6 г/т. Это неплохое содержание золота. Да и хитрит «Полиметалл». Запасы по Ольче были утверждены в ГКЗ с содержанием 13,4 г/т, это вообще богатые руды.

      4. Руды Ольчи легкообагащающиеся, выход золота при обогащении (выщелачивание) составляет 97%, серебра — 74%.

      5. В отработку (лицензионный участок) попала лишь часть месторождения в 3,5 тн, всего запасы категорий С1 + С2 составляли 8,7 тн золота и более 20 тн серебра.

      6. Вокруг собственно разрабатываемого участка Ольча (площадь лицензионного участка 2,5 км2) десятки жил (общая площадь золоторудного поля Ольча 30 км2, всего 57 жил). Поисковые и геологоразведочные работы продолжаются.

      7. Никто коренные месторождения за 1 год не осваивает и штольни не бьёт. Это не россыпь, это гидротермальные крутопадающие жилы. И на глубине что-то есть.

      Как-то так   

      #989490
  • Нет аватара Bart
    22.12.1703:17:19

    Никто коренные месторождения за 1 год не осваивает и штольни не бьёт.

    Я имел в виду что на непосредственно очистные работы уйдет не более года.

    На горно-подготовительные да, времени уйдет побольше.

    #989509
  • PRAETORIUM S.P.Q.R PRAETORIUM S.P.Q.R
    23.12.1717:23:49

    конченный полуметалл будут дедовским методом с бригадой бомжей в рванине и ушанках добывать грязь из шахты одним списанным погрузчиком =))) Ну что там с Римом? запустили? =)) Извините за мой французски сам в той области работал видил эти убогие рудники с убогим руководством.

    #990094
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