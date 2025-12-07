Компания АО «Стройтрансгаз» завершила строительство новой переправы на 28-м километре трассы Палатка — Кулу — Нексикан. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе реализации проекта был демонтирован старый мост, после чего строители возвели современное сооружение на свайном основании. Для обеспечения непрерывного движения на время строительных работ была организована объездная дорога с временным металлическим мостом. Также специалисты построили 2 километра подъездных путей с дорожной одеждой, водопропускными трубами и барьерными ограждениями.

При проектировании и строительстве были учтены повышенная сейсмическая активность и вечная мерзлота. Конструкция моста и использованные материалы обеспечивают долгий срок службы в условиях экстремально низких температур.

Новая переправа значительно улучшит транспортное сообщение с рядом отдалённых посёлков, а также обеспечит бесперебойную работу золотодобывающих предприятий, расположенных в этой части Магаданской области.

Как отметил руководитель проектов дирекции по строительству автодорог АО «Стройтрансгаз» Антон Белов, работы в Магаданском регионе связаны с особыми сложностями. «Климатическое окно для строительства здесь очень короткое — с конца весны до начала осени. Также серьёзной задачей была логистика и доставка материалов в удалённый регион. Благодаря слаженной работе наших специалистов объект был сдан в срок», — пояснил он.