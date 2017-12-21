Новые и модернизированные объекты энергетики в 2017-м году. Часть 1

1. На крупнейшей газовой теплоэлектростанции в Омской области запущена новая паровая турбина





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Ввод в эксплуатацию в г. Омск новой паровой турбины ТЭЦ-3 повысит надёжность и увеличит мощность региональной энергетической системы.

Турбоагрегат весом 482 тонны и высотой 15 метров вырабатывает 120 МВт электрической и 160 Гкал/ч тепловой энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством крупное промышленное предприятие, а теплом — 160 многоквартирных домов.

В этом проекте нашёл применение самый передовой отечественный опыт в сфере энергомашиностроения. Основное оборудование произведено в Санкт-Петербурге ОАО «Силовые машины».

Пуском парового турбоагрегата Т-120 завершена основная модернизация омской энергосистемы в рамках реализации правительственной программы договоров о предоставлении мощности. За семь лет на территории Омской области компанией ТГК-11 построено либо реконструировано 8 энергетических установок с суммарным увеличением мощности на 280 МВт.

2. В Кирове на системообразующей подстанции «Коминтерн» установлены Smart35



ПС "Коминтерн"

© Фото из открытых источников

«Таврида Электрик» завершила реконструкцию системообразующей подстанции 110/35/10 кВ «Коминтерн» с применением Smart35.

Подстанция построена в 70-х годах прошлого века, и ресурс масляных выключателей на ОРУ 35 кВ был полностью выработан. На базе инновационных реклоузеров Smart35 производства «Таврида Электрик», выполнена полная модернизация ОРУ 35 кВ.

Выключатели Smart35 монтировались в крайне стесненных условиях: проезд по территории подстанции был ограничен действующим электрооборудованием и заходами ВЛ 35 кВ. Для демонтажа масляных выключателей применялась вездеходная техника повышенной грузоподъёмности, способная с внешней стороны забора осуществить демонтаж силового оборудования. Особая сложность заключалась в работе на действующей подстанции без полного погашения ОРУ 35 кВ.

Применение выключателей Smart35 позволило не только заменить изношенные коммутационные аппараты, но и благодаря встроенному микропроцессорному модулю, обновить системы РЗиА и связи, объединив все аппараты в единую сеть с отображением на диспетчерском щите.

Кроме того, как показывает практика, стоимость реализации проектов с применением Smart35 на 20-30% ниже традиционных решений, а эффективность, как с точки зрения функциональности, так и надежности энергоснабжения потребителей выше.

3. В Забайкальском крае введена в эксплуатацию солнечно-дизельная электростанция





© Фото из открытых источников

26 января ПАО «Россети» совместно с группой компаний «Хевел» запустили первую автономную гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края, построенную для бесперебойного энергоснабжения трех труднодоступных населенных пунктов.

АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч.

Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c 250 000 до 86 000 литров в год. АГЭУ снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн в течение года.

Автономная гибридная энергоустановка в селе Менза также является пилотным проектом в рамках реализации Национального проекта в энергетике «Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения».

В рамках Национального проекта разработана программа по строительству более 100 автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в период до 2021 года.

Реализация проекта в рамках государственно-частного партнёрства позволила избежать роста тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии и обеспечивает снижение расходов регионального бюджета за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива. Оператором проекта со стороны ПАО «Россети» выступила дочерняя компания ПАО «МРСК Сибири».

4.5. Две солнечные электростанции запущены в Оренбургской области





© Фото из открытых источников

16 февраля группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию две солнечных электростанции в Оренбургской области — Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью по 10 МВт каждая.

Мощность двух СЭС эквивалентна энергопотреблению четырех тысяч домохозяйств. Оборудование, задействованное при строительстве станций, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.

Это уже не первые солнечные станции, которые «Хевел» построила в Оренбуржье. Первой стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, которая была построена в мае 2015 года и вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре.

После пуска Плешановской и Грачёвской СЭС установленная мощность солнечных электростанций, построенных группой компаний «Хевел» на территории Оренбургской области, достигла 25 МВт. Вывод новых станций на ОРЭМ запланирован на март 2017 года.

До 2019 года компания планирует построить на территории региона еще шесть солнечных электростанций. После их ввода эксплуатацию общая мощность объектов солнечной генерации в регионе составит 140 МВт.

6. «Модульные Системы Торнадо» модернизирует диспетчерскую на Усть-Хантайской ГЭС в Красноярском крае



новая диспетчерская Усть-Хантайской ГЭС

© Фото из открытых источников

Специалисты новосибирской компании «Модульные Системы Торнадо» устанавливают новую систему диспетчерского управления на Усть-Хантайской ГЭС — самой северной не только в России, но и в мире.

Модернизация оперативно-измерительного комплекса станции является частью масштабного инвестиционного проекта по модернизации ГЭС, в результате которого в течении семи лет (до 2021 года) будут заменены все семь гидроагрегатов (новые гидроагрегаты производства сызранскогозавода тяжелого машиностроения «Тяжмаш»).

Значение этого объекта трудно переоценить: Усть-Хантайская ГЭС является первенцем ГЭС на Таймыре и предназначена для энергоснабжения крупнейшей в мире горно-металлургической компании «Норникель», а также Дудинского и Игарского промышленных районов.

7. КРУ Etalon установлен для энергоснабжения нового микрорайона в Великом Новгороде





© Фото из открытых источников

В Новгородской области завершён проект по установке 10 шкафов КРУ Etalon производства «Таврида Электрик» в распределительную трансформаторную подстанцию 10 кВ с целью обеспечения электроснабжения первой очереди жилого микрорайона «Аркажская слобода».

Новый микрорайон представляет собой малоэтажную застройку в 1,5 км от исторического центра Великого Новгорода и предполагает более 3000 квартир на 260 тысяч кв. м жилья.

Благодаря уникальным массогабаритным параметрам шкафов КРУ Etalon заказчик получил минимально возможные в условиях городской застройки размеры распределительного пункта, что позволило подключить новых потребителей и обеспечить резервы для присоединения абонентов в перспективе развития района.

Кроме того, данные шкафы являются изделием полной заводской готовности, а конструктивные особенности, принципы работы и построения схемных решений позволяют исключить ошибки проектирования, отказаться от работ по наладке цепей вторичных соединений, существенно сократить сроки проведения монтажных и пуско-наладочных работ.

Все работы по установке КРУ Etalon от разработки проектной документации до монтажа на объекте заняли 45 дней.

8. «Хевел» ввела в эксплуатацию 4-ю солнечную электростанцию в Оренбургской области — Соль-Илецкую СЭС





© Фото из открытых источников

Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию четвёртую солнечную электростанцию в Оренбургской области — Соль-Илецкую СЭС мощностью 25 МВт. Таким образом, установленная мощность объектов генерации, построенных компанией на территории Оренбургской области, составила 50 МВт, а общая мощность всех построенных «Хевел» СЭС достигла 100 МВт.

Соль-Илецкая СЭС имеет 100% локализацию российского производства. Станция построена на солнечных модулях, произведенных на заводе в Новочебоксарске, все вспомогательное оборудование также поставлено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности

Несколько гектаров степи у села Тамар-Уткуль Соль-Илецкого городского округа вскоре станут показательной площадкой развития альтернативной энергетики в Оренбуржье. Модули солнечной электростанции смонтировали рядом с уже работающим ветропарком. Здесь же будет установлена биогазовая установка.

Первым объектом солнечной генерации в Оренбургской области стала построенная в мае 2015 года Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт. Объём выработки Переволоцкой СЭС с ноября 2015 года превысил 7 000 МВт*ч. В феврале 2017 года были введены в эксплуатацию Плешановская и Грачевская СЭС мощностью 10 МВт каждая. До 2019 года группа компаний «Хевел» планирует построить ещё 5 солнечных электростанций в Оренбургской области: в Переволоцком, Александровском, Саракташском, Домбаровском и Оренбургском районах. После реализации проектов общая мощность объектов солнечной генерации на территории региона достигнет 140 МВт.

9. «Таврида Электрик» завершила проект для предприятия группы «Акрон»





© Фото из открытых источников

В Смоленской области завершен проект по реконструкции распределительного устройства 6 кВ подстанции глубокого ввода «Кислотная» 110/10/6 кВ для электроснабжения котельного цеха российского производителя минеральных удобрений и продукции неорганической химии ПАО «Дорогобуж».

Работы обуславливались необходимостью подключения подстанции к новому энергетическому узлу 15 МВА. В первую очередь, это потребовало разработку схемы выдачи мощности.

Обладая необходимой компетенцией в области проектирования и строительства подобных объектов, для реализации проекта компания «Таврида Электрик» предложила выполнить реконструкцию с применением передовых технологий построения защит, автоматики и систем АСУ трансформаторных подстанций.

Благодаря применению цифровых коммуникаций в системе РЗА, стала возможной уникальная технология заблаговременной удалённой наладки. Такой подход позволил достичь рекордно высокой производительности пусконаладочных работ и вводить в эксплуатацию распределительное устройство со скоростью до 10 присоединений за 1 рабочую смену.

Работы проводились в условиях действующего химического производства с учётом требований по обеспечению надёжности его электроснабжения.

Для ПАО «Дорогобуж» реконструкция подстанции глубокого ввода — первый большой проект технического перевооружения системы энергоснабжения предприятия с момента его запуска. Насыщенность технологическими новинками в сочетании с применением цифровых технологий позволяет сказать, что на сегодняшний день «Кислотная» является одной из немногих в России «цифровых подстанций нового поколения».

10. В Ульяновске запускают первый в России ветряной парк мощностью 35 МВТ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mweBWLrM1DU

11. В Иркутске открыли новое здание Регионального диспетчерского управления энергосистемой





© Фото из открытых источников

Иркутская энергосистема — одна из самых крупных в стране. Обновленная, она объединила передовые технологические достижения. Проще говоря, для потребителей это бесперебойное энегоснабжение на территории всей Иркутской области.

Большой плюс для сотрудников, что они одновременно видят все объекты региона на экране компьютера. При этом еще и серьезная нагрузка. Почему, расскажем далее.

Вся энергетика Иркутской области в режиме онлайн на одном экране. Информация обновляется через каждые три секунды. В центральном диспетчерском центре оператор видит одновременно почти 700 объектов — это линии электропередач, подстанции от востока до запада региона и с севера до юга. Права на ошибку здесь нет, рассказывают специалисты, в случае внештатной ситуации решение нужно принять мгновенно. «Примеры происходят почти каждый день. Энергосистема — живой организм. Режим постоянно меняется, у нас одна из крупнейших энергосистем. Объектов очень много. Такого, чтобы совсем ничего не происходило, быть не может», — говорит Владимир Корнилов, заместитель главного диспетчера по режиму филиала «Системный оператор Единой энергосистемы».

12. На казанской ТЭЦ-3 запущена новая газотурбинная установка





© Фото из открытых источников

На Казанской ТЭЦ-3 после модернизации запущен новый энергообъект. Обновлённый блок станции оснащён газотурбинной установкой на базе турбины производства General Electric 9НА.01, которая является одной из крупнейших и наиболее эффективных в мире и обладает максимальной электрической мощностью 405,6 МВт.

С момента подписания контракта в апреле 2014 до запуска объекта прошло чуть более трёх лет. Отмечается, что после модернизация мощность Казанской ТЭЦ-3 вырастет более чем в два раза — с 384,9 до 789,6 МВт, объём годовой выработки электроэнергии с 1322 до 4290 млн кВт/ч.

«Татарстан — один из самых динамично развивающихся регионов России с высокими стандартами энергопотребления. Мы гордимся тем, что в партнёрстве с компанией „ТАИФ“, разделяющей нашу веру в потенциал высоких технологий, мы смогли построить здесь самую эффективную в России/СНГ паровую электростанцию, которая будет обеспечивать надежное энергоснабжение Казани на долгие годы вперёд», — отметил вице-президент General Electric Джон Райс. Компания вложила в проект более 2 млрд рублей.

13. В Ярославской области введена в эксплуатацию Хуадянь-Тенинская ТЭЦ





© Фото из открытых источников

В Ярославской области введена в эксплуатацию Хуадянь-Тенинская ТЭЦ. Запуск парогазового энергоблока мощностью 450 МВт стал крупнейшим за последние годы инвестиционным проектом в области тепловой генерации электроэнергии на всей европейской части России.

Стоимость проекта составила 20 млрд рублей. На предприятии будут трудиться более 140 специалистов.

В состав основного оборудования объекта входят две газовые турбины ГТЭ-160 производства Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) с турбогенераторами SGen 5-100А-2P производства «Siemens AG», два котла-утилизатора П-144 производства «ЗиО-Подольск» и паровая турбина LN-150-7,6/0,84 производства Харбинского турбинного завода с турбогенератором QF-150-2.

В качестве основного вида топлива на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ будет использоваться природный газ. Резервирование тепловой мощности установлено от действующей Тенинской водогрейной котельной, имеющей резервное топливное хозяйство, а электрической мощности — от Ярославской энергосистемы, входящей в ОЭС Центра.

— Безусловно, этот совместный российско-китайский проект важен и для страны в целом, и для Ярославской области, — отметили на открытии. — Аналогов в России нет. Запуск Хуадянь-Тенинской ТЭЦ впервые позволяет решить вопрос энергодефицита ярославской энергосистемы. На предприятии используется передовое энергоэффективное и экологичное оборудование. Предполагается, что экономия топлива — природного газа — составит примерно 25 процентов. На треть должны будут снизиться объемы выбросов в атмосферу, что положительно скажется на экологии области.

Разработка инвестиционного проекта по строительству и запуску Хуадянь-Тенинской ТЭЦ началась в 2009 году. Меморандум о сотрудничестве был подписан в сентябре 2010 года. В 2011 году было зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». Его учредителями стали ПАО «ТГК-2» и корпорация «Хуадянь» — одна из пяти китайских национальных унитарных государственных корпораций.

С конца 2016 по июнь 2017 года на Хуадянь-Тенинской ТЭЦ проводились пусконаладочные работы и индивидуальные испытания основного оборудования блока. Произведен выход блока на номинальную электрическую мощность.

14. На подстанции авиационной корпорации «Рубин» завершен ретрофит-проект





© Фото из открытых источников

В Московской области завершен ретрофит-проект с применением вакуумных выключателей «Таврида Электрик» для авиационной корпорации «Рубин».

В рамках работ выполнен полный комплекс мероприятий по модернизации распределительного устройства 10 кВ трансформаторной подстанции ТП-1, которая является одним из важнейших звеньев в организации электроснабжения более 100 тысяч квадратных метров производственных мощностей АК «Рубин».

Оборудование ТП-1 эксплуатируется уже 30 лет, и с тех пор модернизация не проводилась. Смонтированные на предприятии масляные выключатели ВПМ-10-20/630 и ВМГ-10-630/20 выработали свой ресурс и требовали постоянного и дорогого обслуживания.

Таким образом, заказчику стало необходимо провести обновление подстанции, но без остановок работы производственных цехов. Предложенный компанией «Таврида Электрик» проект ретрофита ячеек КСО-266 и КСО-272 с заменой масляных и установкой 17 новых вакуумных выключателей ВВ/TEL был признан оптимальным решением, позволяющим повысить надежность электроснабжения предприятия, снизить эксплуатационные издержки и осуществить модернизацию без остановок производства.

Специалистами компании «Таврида Электрик» осуществлен полный комплекс работ, включающий в себя разработку проектного решения, поставку оборудования, демонтажные, монтажные и пусконаладочные работы.

Реализация данного проекта позволила увеличить пропускную способность ТП-1, что в свою очередь дает возможность поддерживать темпы роста мощности производства АК «Рубин», заданные в последние несколько лет.

ОАО «Авиационная корпорация «Рубин» — единственное предприятие в странах СНГ и Российской Федерации, специализирующееся на создании и производстве изделий взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем современных самолетов и других летательных аппаратов всех типов.

15. На Новосибирской ГЭС модернизировали пятый из семи гидроагрегатов



Гидроагрегат Новосибирской ГЭС

© Фото из открытых источников

На Новосибирской ГЭС ввели в промышленную эксплуатацию гидроагрегат № 3 после модернизации и пуско-наладочных испытаний. В результате модернизации на гидроагрегате установили новую турбину и современную систему управления гидроагрегатом. Гидроагрегат № 3 — уже пятый из семи гидроагрегатов станции, на котором провели замену турбины, отработавшей нормативный срок эксплуатации.

Новая турбина имеет пятилопастное рабочее колесо, более высокий коэффициент полезного действия (94% вместо 89%) и более высокий уровень экологической безопасности. Работы велись силами Саяно-Шушенского филиала «Гидроремонт ВКК» с августа 2016 года соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро. Замена турбины позволит, после прохождения процедуры перемаркировки, увеличить установленную мощность Новосибирской ГЭС на 5 МВт.

16. «Вологдаэнерго» построило ЛЭП для электроснабжения нового крупного лесоперерабатывающего завода





© Фото из открытых источников

«Мощность заводу требовалась довольно большая — 2500 кВт. Трасса новой линии 10 кВ спроектирована вдоль существующей линии 110 кВ «Кириллов-Белозерск». Строительство мы завершили в установленные сроки», — рассказал начальник Белозерского РЭС филиала «Вологдаэнерго» Вадим Лебедев.

В рамках технологического присоединения специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») совместно с подрядной организацией построили линию электропередачи классом напряжения 10 кВ для лесоперерабатывающего завода, который находится в деревне Верегонец Белозерского района Вологодской области.

Накануне состоялось открытие предприятия.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект по строительству этого предприятия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Новое предприятие ориентировано на углубленную деревообработку: пиломатериалы, топливные брикеты и технологическая щепа — свыше 300 тыс. куб.м. продукции. Кроме того, открытие предприятия позволило создать 100 новых рабочих мест.

17. Пять дизель-генераторов ПСМ снабжают энергией населенные пункты в Югре



Пять дизель-генераторов ПСМ в Югре

© Фото из открытых источников

Комплект из пяти дизельных электростанций ПСМ прибыл в Югру. Агрегатам предстоит резервировать населенный пункт, а также снабжать энергией объекты ХМАО, находящиеся в ведении компании «ЮТЭК — Региональные сети». Среди участников поставки — четыре ДГУ мощностью 200 кВт и один дизель-генератор 100 кВт.

За работу всех пяти станций отвечает шведский двигатель Volvo Penta. Это единственный мотор в сегменте средней мощности, который выбирают для комплектации техники все основные производители: SDMO (Франция), Atlas Copco (Швеция), Pramac (Италия), Aksa (Турция) и др. Высокотехнологичная конструкция Volvo Penta позволяет существенно экономить на горючем: это самый бережливый двигатель в сегменте 60-500 кВт. Кроме того, шведский мотор превосходит коллег по показателям чистоты выхлопных газов — преимущество, важное для работы в жилых зонах.

Один дизель-генератор выполнен в стационарном варианте: он отправится в село Зенково резервировать линию электропередач. До агрегата ПСМ там уже работали две электростанции, но теперь они нуждаются в ремонте. Дизель-генератор серии ADV «Njord» смонтирован в утепленный контейнер «Север» производства ПСМ. Автоматическая система следит за микро-климатом, благоприятным для оборудования, и поддерживает двигатель в состоянии «горячего резерва».

Остальным четырем агрегатам предстоит путешествовать по разным районам Ханты-Мансийского автономного округа, поэтому их установили на прицепы. Если какой-либо из объектов региона останется без электричества, ДГУ на колесах оперативно прибудут в нужное место и возьмут энергоснабжение на свои плечи. Передвижные электростанции помещены в шумозащитный кожух. Он на 20% снижает уровень звуковых колебаний, исходящих от работающей станции. Такой результат достигается благодаря конструкции кожуха: глушителю шума, вынесенному в отдельный отсек, карманам шумоглушения и специальному шумогасящему материалу. Если дизель-генераторам придется работать в жилых дворах или общественных местах, они не побеспокоят жителей невыносимым шумом.

Компания «ЮТЭК-Региональные сети» обслуживает 14 районов Ханты-Мансийского автономного округа. Дизельные электростанции ПСМ помогут энергетикам контролировать исправное энергоснабжение обширных территорий.

Продолжение следует…