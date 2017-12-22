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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

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В Комсомольске-на-Aмуре совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 с заводским номером 95154 и регистрацией 97011. Это уже 151-й взлетевший самолёт этого типа, 33-й в этом году. По предварительным данным этот борт является первым серийным SBJ — самолет будет оборудован салоном VIP класса, дополнительными топливными баками и законцовками крыла.

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Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 11. 95133 29.05.17 | 21. 95142 15.09.17 | 31. 95152 06.12.17

| 02. 95123 02.02.17 | 12. 95134 09.06.17 | 22. 95143 25.09.17 | 32. 95153 14.12.17

| 03. 95124 08.02.17 | 13. 95135 21.06.17 | 23. 95144 03.10.17 | 33. 95154 22.12.17

| 04. 95126 03.03.17 | 14. 95125 04.07.17 | 24. 95145 11.10.17 |

| 05. 95127 15.03.17 | 15. 95136 05.07.17 | 25. 95146 19.10.17 |

| 06. 95128 23.03.17 | 16. 95137 13.07.17 | 26. 95147 27.10.17 |

| 07. 95129 06.04.17 | 17. 95138 19.07.17 | 27. 95148 06.11.17 |

| 08. 95130 12.04.17 | 18. 95139 25.07.17 | 28. 95149 13.11.17 |

| 09. 95131 21.04.17 | 19. 95140 30.08.17 | 29. 95150 23.11.17 |

| 10. 95132 23.05.17 | 20. 95141 06.09.17 | 30. 95151 28.11.17 |

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 95112 27.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |

https://aviaforum.ru/threads/ssj-novosti-serijnogo-proizvodstva.29839/page-254#post-2139069

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, SBJ
  • Нет аватара vlTepes
    22.12.1709:59:58

    Предыдущая новость о полете 95154 оказалась фальстартом — по факту тогда имел место перелет для кастомизации в Ульяновск борта 95153 взлетевшего 14 декабря. Виной всему путаница в коде ответчика 95153 при первом полете — 155С07 и перелете — 155С06, что заставило предположить, что мы видим полет нового борта, причем сразу же в Ульяновск.

    Отредактировано: vlTepes~11:26 22.12.17
    #989590
    • Нет аватара Don
      22.12.1712:07:08

      А я ведь там в комментариях недоумевал…

      #989628
      • Нет аватара vlTepes
        22.12.1712:09:28

        А я ведь там в комментариях недоумевал…

        не только вы.

        #989629
  • Александр Ермаков
    22.12.1712:23:37

    Кажись, из прошлогоднего кризиса удачно выбрались.

    #989636
    • Нет аватара vlTepes
      22.12.1712:38:06

      Кажись, из прошлогоднего кризиса удачно выбрались.

      Как сказать. По производству — да, но есть ли под это предпосылки?

      Сейчас чисто внешне ситуация похожа на другой рекордный год — 2014.

      Тогда было произведено 36 бортов (в этом скорее всего будет 34, возможно 35).

      Но поставлено было 27 (в этом пока поставлено 23, сколько еще успеют передать трудно прогнозировать).

      В итоге тогда на хранении в Жуковском оказалось полтора десятка (в 2013 так же число произведенных бортов было значительно выше числа поставленных) готовых к поставкам бортов, которые поставляли потом два года — в 2015 и 2016 число поставленных бортов было выше числа произведенных.

      Но сейчас ситуация еще хуже.

      И если в Венеции находятся 6 бортов, то в Жуковском

      - 17 бортов новой постройки готовых к поставке!

      А это — замороженные средства, по которым бежит банковский процент.

      Конечно сейчас не 2015 год и ГСС деньги берет не под 25,5%, но все же.

      Ситуация с поставками ненормальная и долго такой оставаться не может.

      Либо поставки наладятся, либо в следующем году неизбежно производство снова упадет.

      Т.е. повторится цикл 2014-2015 — 36-18.

      Причем, если по итогам 2014 года проблема была понятна — ЮТейр отказался забирать готовые 6 бортов из-за того, что сами чуть не обанкротились, загнулись мелкие иностранцы, то сейчас проблема на ровном месте.

      Что мешает Аэрофлоту выполнить свой собственный план и забрать как и планировали 12 бортов в этом году (для этого им нужно забрать еще 7, они как раз готовы)?

      Реально, сейчас Аэрофлот должен забирать по одному борту КАЖДЫЙ день.

      Про ГТЛК я молчу — там вопрос в готовности мелких компаний (типа Ямала) брать борта в низкий сезон, она очевидно низкая.

      Отредактировано: vlTepes~12:46 22.12.17
      #989642
      • Нет аватара RF
        22.12.1714:52:02

        По некоторым тревожным сигналам, есть подозрение, что будущий год будет (по всей промышленности) не ростом в 1,5-2%, а падением на 5-8%. Спасибо, что по самолетам разложили. Из тревожного: гособоронзаказ уменьшается, готовой гражданской продукции не видно (за исключением оптики); зерна многовато, с прошлых лет еще осталось, экспорт все не вытягивает; деньги у наших крупных заказчиков появились — они стали брать импортное оборудование, а не свое (не регулируем свои интересы) — в результате обрабатывающая отрасль показала крупное падение в ноябре; бензин неумолимо растет, съедая наши преимущества; некоторые мелкие бизнесы (типа окон ПВХ, или строительно-монтажные) голодают; иностранцы сильно лоббируют продажу своей продукции — их коммиявояжеры ездят постоянно; многие позиции оборудования мы так и не начали делать. Видно будет, конечно, может чего-то не знаем. Но новый МЭР ничего нового не предлагает пока.

        #989689
        • rvk rvk
          22.12.1720:46:12

          в результате обрабатывающая отрасль показала крупное падение в ноябре;

          Это «падение» вызвано изменением методики подсчета Росстата.

          #989837
          • Нет аватара RF
            22.12.1722:07:58

            Да читал я «за и против» экспертов, размышлял сам, анализировал. Проблема в том, что если реальные успехи видны: — продовольственная безопасность, ассортимент, качество еды, цены не растут; жилищное строительство — растет, микрорайоны как грибы после дождя, дороги ремонтируются реально, кино наше худо-бедно, но выпускают, крупные экспортеры — в «плюсах», налоговая система — шикарная, администрирование лучшее в мире становится; внешняя политика — супер; то проблемы роста (точнее «не роста») экономики — мы постоянно ретушируем. Поэтому душа и болит, как например за «Суперджеты», чтобы не работать на склад.

            #989871
            • rvk rvk
              22.12.1722:17:49

              то проблемы роста (точнее «не роста») экономики — мы постоянно ретушируем.

              Если бы ретушировали, то размазали бы изменение методики по году, и не надо было бы объяснять всем кто кричит «ага, упало промпроизводство» то что это всего лишь особенности подсчетов.

              #989875
              • Нет аватара RF
                22.12.1722:26:51

                всем кто кричит «ага, упало промпроизводство"
                Да не крик это злорадный, а попытка работать грамотно, заранее, видя и анализируя ту информацию, которая уже в СМИ; а не тогда, когда второй месяц уже подтвердит проблемы. Конкретно — разговор зашел за объективные опасения будущих выпусков «Суперджетов», УЧИТЫВАЯ виляния якорных покупателей, обязательства по кредитам, и пр. пр.

                #989882
                • rvk rvk
                  22.12.1722:29:49

                  но зачем об этом вообще говорить, если в реальности падения не было? Причем, то что темпы роста замедлились в 4-м квартале так это факт. Но видимо «замедление падения» недостаточно устрашающе звучит, надо обязательно передернуть факты, но что бы зловеще было?

                  Отредактировано: rvk~22:30 22.12.17
                  #989885
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
              • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
                23.12.1704:51:00

                Лозунги от просралополимерщика Джона Джоновича. Надо как-то тоньше работать.

                #989950
        • Нет аватара commandor
          22.12.1723:57:27

          полимеры же забыли

          #989921
  • Нет аватара Сергей Владиславович
    22.12.1717:00:55

    Что касается планов на следующий год. На сайте На авиапорте опубликовали: «Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова (НАЗ) последовательно снижает объем выпуска машинокомплектов для самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил вчера журналистам технический директор производства гражданской авиационной техники НАЗ Павел Петренко. „В 2017 году мы произвели 27 машинокомплектов SSJ 100 (каждый состоит из пяти отсеков самолета, включая головной отсек, хвостовое оперение и т. д.), в 2016 году объем производства составил 37 машинокомплектов. На период 2018-2020 годов для нас утверждена потребность АО „Гражданские самолеты Сухого“ (ГСС) в поставках 24 самолетокомплектов ежегодно“, — рассказал он, отметив, что мощность предприятия составляет 60 машинокомплектов в год. По его словам, объем выпуска этой продукции обусловлен потребностями рынка в SSJ 100: „Сейчас количество заказов снизилось“.Источник: Коммерсант (Новосибирск) № 233 от 14.12.2017. То есть снижение производства Суперджет 100 на 2017 год запланировано.

    А по снижению производства в стране на 5-8 процентов есть сомнения.

    Отвечаю vlTepes: @Но сейчас ситуация еще хуже.

    И если в Венеции находятся 6 бортов, то в Жуковском

    — 17 бортов новой постройки готовых к поставке!

    А это — замороженные средства, по которым бежит банковский процент».

    Я с восхищением и удивлением наблюдаю за развитием данного уникального для России производства. Много и с интересом читал сайт «Суперджет 100 — реальность против вымыслов», особенно статьи инженеров, которые сами реально занимаются проектированием и производством. Там таких статей воз и маленькая тележка. Это производство — реальный успех нашей страны.

    Для меня лично это как захвативающий роман, который разворачивается в реальном режиме времени. Или сериал на тему: «Как нам в России сделать самолёт мирового уровня», В общем, очень интересно.

    #989751
    • Нет аватара vlTepes
      22.12.1717:31:09

      сериал на тему: «Как нам в России сделать самолёт мирового уровня», В общем, очень интересно.

      Сейчас мы наблюдаем вторую серию — «Как нам продать самолёт мирового уровня сделанный в России».

      #989770
      • Нет аватара Сергей Владиславович
        22.12.1719:23:26

        Видите ли, уважаемый viTepes

        Продажа и производство близнецы-братья. Продажа это не вторая серия. Это параллельная история. Продажа и производство идут одновременно. Продажа это переговоры, выставки, деньги для лизинговых компаний, условия договоров по продаже самолёта (на самом деле передача в лизинг) и ещё много чего (ну Вы понимаете о чём я). Я понимаю, что Вы говорите о том, что продажи идут не так, как нам с Вами хотелось бы: каждый год всё больше и больше, все аплодируют и Ура! Ура! Ура! И три девушки на пьедестале на всех трёх ступеньках и гимн СССР как всегда.

        Но это всё из области фантазии в реальном производстве и продаже.

        Я, так сказать, немного пишу сказки и повести, для себя, в стол. Ничего не публикую. Создаю мир и управляю там людьми, природой и механизмами. И могу придумать всё, что угодно.

        Поэтому то мне и интересно, а как это на самом деле бывает, без выдумок и хотелок, А на самом деле получается вот так: в 2000 году начали думать о SSJ-100, в 2008 взлетел первый, в 2009 второй, в 2010 третий. А дальше уже пошло. Сейчас стали

        (хорошее слова «стали"

        Нервы ржавеют, потому что из стали,

        Стали ни к черту — меня достали!

        Но я в сапоги заправляю клеша!

        *** меня сломишь — жизнь хороша!

        …жизнь хороша!

        …жизнь хороша!

        …жизнь хороша!

        Группа Ленинград)

        видны реальные усилия через 8 лет после начала, а ещё через 9 лет уже и 25 штук в год кажется, что мало.

        Вот она, реальная, а не придуманная жизнь. Вот где герои нашей авиаиндустрии Я имею ввиду всех, кто причастен — и продажу и производство.

        … жизнь хороша!

        #989809
        • Нет аватара RF
          22.12.1722:20:44

          Совершенно верно!

          Вот она, реальная, а не придуманная жизнь. Вот где герои нашей авиаиндустрии Я имею ввиду всех, кто причастен — и продажу и производство.

          … жизнь хороша!

          Именно поэтому, и говорим, что нельзя останавливаться — надо стремительно, как в баскетболе передача мяча, стадии передавать друг-другу (а по-хорошему уже на стадии планирования) — проект, инвест-проект, стройка, заказы,комплектовка, сборка, испытания, запуск в серию, … политика в странах-потребителях (а у себя внутри — завлекать своих покупателей(скидками, налогами) покупать свою продукцию), поддержка ит .д. и т. п. Но, конечно, по большму счету, мы в неравном положении — те-же огромные «покупатели-прорвы» Индия, Пакистан, Китай, Бразилия, по разным причинам, не будут брать много Суперов (по 200- 300 штук, как Боингов: для этого надо «перевернуть» мир. Вот сейчяас над эти и работаем. Мировое влияние и технолгиии часто идут вместе, тяжело этого добиться. Поэтому, видя свои ошибки, лень министерств, замашки наших крупных покупателей (СИбур, Лукойл, Газпром, ОМК, ТМК и пр. и пр.) злимся, хочется обратить на это внимание. Это как в команде- надо собраться!

          #989878
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1720:50:08

       В Добрый путь!

    #989840
  • Нет аватара Parhit
    22.12.1722:14:37

    Глупый вопрос, а на основе этих непереданных бортов нельзя ли создать новую 100% межрегиональную гос компанию и продать ее, когда рынок поползет наверх? Почему наши суперджеты Иран, Египет не покупают?

    #989873
    • Нет аватара KapitanBlad
      22.12.1723:29:11

      Безотносительно Ирана и Египта.

      Дело в том, на мой взгляд, что рынок региональных джетов достаточно узок и его плотно занимали Бомбардье и Ембраер. Однако, сейчас, судя по всему, ситуация меняется в пользу Суперджета. Аэрбас скушал Бомбардье, а Боинг готовится съесть Эмбраер. Так что, как поётся в известной песне, ещё не вечер. )))

      #989909
    • Джон Джонович Джон Джонович
      22.12.1723:57:33

      Потому что Сверхдержава только у вас в телевизоре

      Россия попросила Минфин США разрешить поставки Superjet в Иран

      ht t ps://[ссылки отключены] ws/2017/ 08/10/gss_ofac_ superjet/

      Отредактировано: Джон Джонович~23:58 22.12.17
      #989922
      • Нет аватара Сергей Владиславович
        23.12.1700:27:33

        Уважаемый Джон Джонович!

        У нас реальная Сверхдержава. Просто поскольку только глава России может в открытую сказать: «Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику.» Мю́нхенская речь Пу́тина — речь, произнесённая президентом Российской Федерации В. В. Путиным на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 года.

        И не только сказать, но и сделать. И это доказано Крымом.

        А невозможность сегодняшних поставок в Иран это следствие излишнего доверия нашим западным «партнёрам». Это будет исправлено.

        Отредактировано: Сергей Владиславович~00:28 23.12.17
        #989927
      • Нет аватара casta1913
        23.12.1703:43:56

        Джон Джонович --- Вот почему и надо делать свои агрегаты или свои на база импортных(как делают в Китае)и тогда не надо будет спрашивать ни у кого разрешения ни на что,это и называется независимость и суверенитет. А на счёт Сверхдержавы,если бы Россия ей не была,то госсекретарь сша при приезде к нам сидел бы в кресле премьер министра(как было в украине) и санкции против нас сша и его шестёрки не вводили бы и импорт как в других не суверенных странах был бы 95%. И ещё пример,была такая Сверхдержава которая ещё не давно всего лет 70 назад владела половиной мира,я пишу про британию и где она теперь ничего своего не осталось,всё распродали(шестёрка сша),так может лет через 30 случиться и с самой сша?!

        Отредактировано: casta1913~03:51 23.12.17
        #989948
      • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
        23.12.1704:58:10

        «Россия попросила» — ах, как хватанул!

        На самом деле все просто: В Суперджете есть комплектующие из США. В том числе и в «горячей» части двигателя (французской) французы используют комплектующие из США.

        Зачем нам лишние суды.

        #989952
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