Алтайский шинный комбинат (АШК) получил еще одно официальное Свидетельство годности комплектующего изделия (СГКИ). Документ подтверждает соответствие авиационных шин 1050×385R482 модели 1А, разработанных и произведенных на предприятии, для установки на основную стойку шасси российского регионального самолёта Sukhoi Superjet 100.

Получение сертификата завершает сложный этап опытно-конструкторских работ. Разработка и сертификация новой авиашины позволили инженерно-техническому составу комбината получить уникальный опыт. Он охватывает полный цикл — от проектирования и производства опытных образцов до проведения квалификационных испытаний и полного комплекта согласований с уполномоченными органами.

Это достижение имеет стратегическое значение. Проект SSJ-100 является ключевым для развития отечественного авиастроения. Готовность сертифицированных комплектующих, в том числе авиационных шин, — важный фактор для серийного производства. Получение СГКИ подтверждает, что продукция АШК полностью соответствует требованиям и готова к поставкам.

«Получение СГКИ — это наглядное доказательство роста наших компетенций и способности решать сложнейшие задачи, — отмечает руководство АШК. — Мы не только подтвердили высокий уровень технологий, но и продемонстрировали гибкость коллектива. Сегодня мы создали сертифицированное изделие для SSJ-100, а уже приступаем к следующему этапу — инициативной разработке шин для передней опоры шасси модернизированного самолёта SSJ-95NEW».

Каждый новый сертификат расширяет присутствие Алтайского шинного комбината в сегменте авиационной промышленности и укрепляет репутацию завода, как надежного разработчика высокотехнологичной продукции.

Получение допуска для Sukhoi Superjet 100 открывает новые перспективы и подтверждает стратегический курс завода на развитие передовых решений. Алтайский шинный комбинат вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета страны, и за каждым взлётом отечественных лайнеров будет частица труда его коллектива.