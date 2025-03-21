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rvk 21 марта 2025, 12:42 252 Авиация

Грандиозный проект: как создавался новый «Суперджет»

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Подробный рассказ про то, как создавался новый «Суперджет». И про то, как разрабатывался двигатель ПД-8 для него. Наверное, впервые официально сказано, что ПД-8 это по сути локализованный SаM-146, где ОДК было необходимо разработать так называемую «горячую часть» — самую сложную часть двигателя самолета, взамен французской.

На RuTube видео тут

Так же сказано, что сейчас окончания сертификации самолета дожидаются 22 лайнера в разной степени готовности, причем два их них уже переданы на ЛИС, я так понял, с уже установленными на них двигателями ПД-8 (если неверно понял, поправьте). Там даже на видео видно, что площадка перед ЦОС буквально забита самолетами, которые внутри уже не помещаются.

Идет расширение ЦОС и теперь Суперджеты будут делать как на конвейере выстроив в линию.

А вообще директор программы Суперджет Александр Долотовский говорит очень подробно, по делу — приятно слушать, так что рекомендую посмотреть ролик от начала до конца.

Никаких сомнений в том, что программа создания по сути нового самолета будет завершена успешно.

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Источник: t.me

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  • rvk
  • 5
ssj-100, Суперджет-100, ОАК, Ростех, ПД-8
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    21.03.2513:20:12

    Всё забито самолётами. Даже наискосок стоят. Хорошо.

    Спокойно продолжаем программу сертификации. Всю, без сокращений и отступлений.

    #1298761
  • Badassgoliath Badassgoliath
    21.03.2514:22:47

    Наверное, впервые официально сказано, что ПД-8 это по сути локализованный SаM-146, где ОДК было необходимо разработать так называемую «горячую часть» — самую сложную часть двигателя самолета, взамен французской.

    То, что двигатель совместный, было известно и раньше. При этом его почему-то некоторые называли не иначе как «французским».

    #1298775
    • Нет аватара termometrix
      21.03.2515:00:56

      При этом его почему-то некоторые называли не иначе как «французским».

      Чтобы унизить Россию и любое российское производство.Ведь в России «давно ничего не производится».по мнению вечно недовольных.

      Чтобы принизить труд российских рабочих, специалистов,техников, инженеров, которые совместно с французской стороной создали двигатель СаМ-146.

      #1298779
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      21.03.2515:37:24

      На этой картинке розовым и красным цветом показана французская часть SaM-146, бледно-фиолетовым, синим и зеленым показано, то, что было российской разработки и производства. Собирали окончательно двигатель в Рыбинске.

      Узлы т.н. называемого горячего контура или газогенератор были от Safran.

      Обычно наиболее сложными деталями считаются камера сгорания, турбина и вентилятор. Так что, конечно, двигатель никогда полностью французским не был.

      В новом ПД-8 отличия еще в том, что количество ступеней компрессора высокого давления стало 7 вместо 6 и полностью переделана система реверса, у СаМа она была ковшевого типа (створки, фактически перегораживали выхлоп сзади), теперь реверс щелевого типа со сдвижной крышкой, как на ПД-14 и на многих зарубежных современных двигателях.

      P. S. На многих ресурсах с репортажами о полете SJ-100 с ПД-8 стоит такой вой в комментах от небратьев и подобной публики, что аж заходить туда противно. Но караван идет.

      Отредактировано: Сергей Турчин~15:39 21.03.25
      #1298782
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        21.03.2515:59:08

        Не удивительно что стоит вой — для небратьев и публики вроде micr это большой удар — они сияют при каких-либо проблемах России и бесяться при ее успехах.

        #1298785
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