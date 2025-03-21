Грандиозный проект: как создавался новый «Суперджет»

Подробный рассказ про то, как создавался новый «Суперджет». И про то, как разрабатывался двигатель ПД-8 для него. Наверное, впервые официально сказано, что ПД-8 это по сути локализованный SаM-146, где ОДК было необходимо разработать так называемую «горячую часть» — самую сложную часть двигателя самолета, взамен французской.

На RuTube видео тут

Так же сказано, что сейчас окончания сертификации самолета дожидаются 22 лайнера в разной степени готовности, причем два их них уже переданы на ЛИС, я так понял, с уже установленными на них двигателями ПД-8 (если неверно понял, поправьте). Там даже на видео видно, что площадка перед ЦОС буквально забита самолетами, которые внутри уже не помещаются.

Идет расширение ЦОС и теперь Суперджеты будут делать как на конвейере выстроив в линию.

А вообще директор программы Суперджет Александр Долотовский говорит очень подробно, по делу — приятно слушать, так что рекомендую посмотреть ролик от начала до конца.

Никаких сомнений в том, что программа создания по сути нового самолета будет завершена успешно.

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