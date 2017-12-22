В Москве открылся новый комплекс зданий Центра нейрохирургии имени Бурденко

Новый операционно-реанимационный и радиологический комплекс ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко"открыт в Москве.

Институт нейрохирурги имени Бурденко — крупнейшая в мире клиника, оказывающая помощь пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Модернизация проводилась на средства федерального бюджета, сметная стоимость материалов составила 3,4 млрд рублей.

С открытием нового корпуса пациентам со всей страны станут доступными высокоточные радиохирургические и радиотерапевтические методы лечения различных патологий нервной системы. Линейный ускоритель, открывающий дополнительные возможности для радиотерапии и радиохирургии позволяет в течение одного дня проводить лечение около 100 пациентов.

Строительство нового комплекса велось с 2014 года, первоначально рассчитывали новый комплекс НМИЦ ввести в эксплуатацию в конце 2016 года.

Это монолитное здание с подземной автостоянкой возводилось по индивидуальному проекту, его площадь составила более 19 тыс. кв. метров. Здесь разместились центр позитронно-эмиссионной томографии, лечебно-операционный корпус, образовательный центр, лаборатории, а также новый конференц-зал на 500 мест, включающий в себя выставочные площади в 1000 кв. метров.

Новый корпус состоит из двух частей: в первой на восьми этажах разместятся операционные, реанимация, лаборатория, во второй четыре этажа вместят образовательный центр, конференц-зал. Отдельно стоящее одноэтажное здание отдано под позитронно-эмиссионную томографию — здесь недавно заработала ПЭТ-диагностика.