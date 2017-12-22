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Медучреждения

В Москве открылся новый комплекс зданий Центра нейрохирургии имени Бурденко

  •  © mos.ru

Новый операционно-реанимационный и радиологический комплекс ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко"открыт в Москве.

Институт нейрохирурги имени Бурденко — крупнейшая в мире клиника, оказывающая помощь пациентам с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

Модернизация проводилась на средства федерального бюджета, сметная стоимость материалов составила 3,4 млрд рублей.

С открытием нового корпуса пациентам со всей страны станут доступными высокоточные радиохирургические и радиотерапевтические методы лечения различных патологий нервной системы. Линейный ускоритель, открывающий дополнительные возможности для радиотерапии и радиохирургии позволяет в течение одного дня проводить лечение около 100 пациентов.

Строительство нового комплекса велось с 2014 года, первоначально рассчитывали новый комплекс НМИЦ ввести в эксплуатацию в конце 2016 года.

Это монолитное здание с подземной автостоянкой возводилось по индивидуальному проекту, его площадь составила более 19 тыс. кв. метров. Здесь разместились центр позитронно-эмиссионной томографии, лечебно-операционный корпус, образовательный центр, лаборатории, а также новый конференц-зал на 500 мест, включающий в себя выставочные площади в 1000 кв. метров.

Новый корпус состоит из двух частей: в первой на восьми этажах разместятся операционные, реанимация, лаборатория, во второй четыре этажа вместят образовательный центр, конференц-зал. Отдельно стоящее одноэтажное здание отдано под позитронно-эмиссионную томографию — здесь недавно заработала ПЭТ-диагностика.

https://www.medvestnik.ru/content/news/V-Centre-neirohirurgii-imeni-Burdenko-otkrylsya-novyi-kompleks-zdanii.html

Москва, НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, новое медучреждение, модернизация здравоохранения
  • Великоросс Великоросс
    22.12.1716:22:52

    В Москве открыли новый операционно-реанимационный блок центра нейрохирургии имени Бурденко.

    ©Видео с youtube.com

    #989727
  • Нет аватара termometrix
    22.12.1718:20:36

    Итоги замечаний

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    На очереди Перинатально-кардиологический центр на территории городской клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова обещали сдать к июля 2017 года,сейчас декабрь -еще не сдали.

    •  © pokrov-streshnevo.mos.ru

     https://stroi.mos.ru/news...-vviedut-k-iiuliu?from=cl 

    А также:

    -Центр детской гематологии РОНЦ им. Блохина,его строят…27 лет

    •  © mgsu.ru

    •  © kprf.ru

    -Федеральный центр трансплантации почек и диализы г. Волжский Волгоградской области.Обещали сдать в этом году,его тоже строят слишком долго.

    ли сдать в 2017 г.

    •  © ahtuba34.ru

    Федеральный центр лечения инсульта до сих пор не введен в эксплуатацию

    •  © stroi.mos.ru

    -Новый корпус центра трансплантологии в Москве до сих пор не открыт

    •  © Фото из открытых источников

    -Суперсовременная клиника сердца в Самаре,обещали сдать в 2015 г. Пока объект готов на 80%.

    •  © areasam.ru

    А также новые перинатальные центры в Петрозаводске,Норильске,Архангельске,Гатчине

    Отредактировано: termometrix~18:53 22.12.17
    #989791
    • Нет аватара termometrix
      22.12.1718:30:11

      Медицинский центр Орловской областной больницы,которого строят более 10 лет в этом году обещали сдать,увы,опять провал,судебная бюрократия и пр.

      В 2017 году правительство Орловской области не смогло распорядиться средствами, выделенными федеральным центром на завершение строительства ММЦ. Речь об этом зашла 22 ноября на заседании областного комитета по бюджету, налогам и финансам.

      По словам руководителя департамента финансов Елены Сапожниковой, за минувший год не удалось освоить 200 млн рублей.

      — 200 млн возвращаются в федеральный центр и на следующий год не переходят. Их не удалось освоить из-за затянувшихся судов и уголовных дел. На следующий год денег на завершение строительства не предусмотрено, — заявила Сапожникова.

      В 2018 году правительство Орловской области снова обратится к федеральному центру за финансовой поддержкой.

      Напомним, что лечебное учреждение на базе Орловской областной клинической больницы пытаются возвести уже десять лет. В начале ноября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения почти 300 млн руб. В 2017-м правоохранительные органы завели еще два дела. Сообщалось о невыплате строителям зарплат и мошенничестве при возведении медцентра.

      •  © istoki.tv

      Отредактировано: termometrix~18:53 22.12.17
      #989795
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • A_SEVER A_SEVER
          23.12.1700:19:40

          специально оттягивают чтобы к выборам сдать.
          В этом нет никакой необходимости.
          главное усадить мумию на трон
          Как только не называли Владимира Владимировича его недруги за долгую и успешную политическую карьеру!    

          #989926
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    22.12.1719:04:00

    Пускай,с…а,банкротят подрядчиков штрафами!

    #989801
  • Andzej O'KamRupi
    23.12.1702:02:27

    Реально, смотреть как свидомиту бомбит от Путина доставляет необычайное удоволсьтвие    

    #989936
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