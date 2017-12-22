«Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский «Ансат»
, входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.
Вертолеты реализованы в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».
«Участие холдинга „Вертолеты России“ в программе развития санитарной авиации позволило сотням пациентов оперативно получить медицинскую помощь. В ряде случаев своевременная доставка вертолетом спасала человеку жизнь. В следующем году программа будет продолжена, и летный парк российских регионов пополнит более 30 современных вертолетов», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.
Оборудованный новейшим медицинским модулем «Ансат» позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента, поддерживать жизненно важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.
- Константин Курсиков
- 22.12.201720:57
- 4
23.12.1711:12:56
23.12.1714:56:06
23.12.1715:07:06
23.12.1716:19:24