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Авиация

«Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский «Ансат»

  •  © rostec.ru
Холдинг «Вертолеты России», входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.

Вертолеты реализованы в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

«Участие холдинга „Вертолеты России“ в программе развития санитарной авиации позволило сотням пациентов оперативно получить медицинскую помощь. В ряде случаев своевременная доставка вертолетом спасала человеку жизнь. В следующем году программа будет продолжена, и летный парк российских регионов пополнит более 30 современных вертолетов», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Оборудованный новейшим медицинским модулем «Ансат» позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента, поддерживать жизненно важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.

http://rostec.ru/news/4521895

авиация
  • Нет аватара Талабас
    23.12.1711:12:56

    А надпись на борту для кого? Для НАТОвских летчиков? Чтоб в случае нападения ввести их в замешательство.)))

    #990006
    • Нет аватара gritsevsky
      23.12.1714:56:06

      А надпись на борту для кого?

      Для потенциальных покупателей. Реклама компании «Вертолеты России».

      #990055
      • Нет аватара Талабас
        23.12.1715:07:06

        А что могут делать западные потенциальные покупатели в Костроме? Я у себя во Владимирской области за всю жизнь ни одного иностранца не видел. Какое-то у вас нелепое оправдание.

        #990058
        • Нет аватара flagmin
          23.12.1716:19:24

          На фото кусок одного из демонстрационных «Ансатов» КВЗ. В таком окрасе он был, например, на выставке в Китае.

          Фото костромского вертолета пока нигде не засветилось. Возможно, он выглядит так:

          •  © cdn.aviaforum.ru

          или так

          •  © bizavnews.com

          Отредактировано: flagmin~16:19 23.12.17
          #990085
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