«Вертолеты России» передали ГТЛК медицинский «Ансат»





© rostec.ru Холдинг «Вертолеты России» , входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках реализации контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) передал вертолет «Ансат» в медицинском исполнении. Машина будет эксплуатироваться в Костромской области. Вертолет стал последним из шести поставленных в рамках контракта 2017 года.

Вертолеты реализованы в рамках приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

«Участие холдинга „Вертолеты России“ в программе развития санитарной авиации позволило сотням пациентов оперативно получить медицинскую помощь. В ряде случаев своевременная доставка вертолетом спасала человеку жизнь. В следующем году программа будет продолжена, и летный парк российских регионов пополнит более 30 современных вертолетов», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Оборудованный новейшим медицинским модулем «Ансат» позволяет не только проводить плановую перевозку пациентов, но и осуществлять непрерывный мониторинг состояния пациента, поддерживать жизненно важные функции его организма, а также, при необходимости, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.