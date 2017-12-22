

Чапаевск меняется на глазах

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В сложных экономических условиях далеко не просто добиваться положительных тенденций в социально-экономическом развитии области в целом и городских округов в частности. Однако руководство городского округа Чапаевск , несмотря на ограниченность бюджетных средств, продолжает делать все для благоустройства города и создания в нем благоприятной и комфортной для жизни среды. И результаты этой комплексной работы в 2017 году вызывают уважение.

Уже не моногород

Когда-то Чапаевск прославился благодаря своей химической промышленности, однако в сегодняшних условиях статус моногорода несет за собой значительные риски возможного ухудшения социально-экономического положения. Поэтому одна из приоритетных задач для городского округа — развитие конкурентной производственно-инвестиционной сферы, чтобы город стал перспективной площадкой для развития самых разных бизнес-направлений. И задачу эту решает индустриальный парк «Чапаевск », создание и развитие которого продолжилось в 2017 году.

Строительство парка проходит под кураторством министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Создание индустриального парка позволило решить одну из наиболее острых проблем городского округа как монопрофильной территории — недостаточности инвестиционных площадок для реализации новых инвестиционных проектов.

При поддержке правительства Самарской области на участке 17 га завершается строительство завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей первого якорного резидента индустриального парка — ООО «Кнауф Гипс Челябинск». К границе земельного участка резидента подведены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, телекоммуникационная сеть. При благоприятных условиях в декабре 2017 года предприятие планирует приступить к производству в Чапаевске сухих строительных смесей «Ротбанд», «Гольдбанд», «МП 75», «МН Старт», «ХП Старт», «ХП Финиш», «Фуген» и «Перлфикс». Реализация проекта позволит создать 60 новых рабочих мест.

Есть где жить

Темпы жилищного строительства — один из важнейших показателей экономического развития городского округа и региона в целом. В 2017 году в Чапаевске достигли плановых показателей ввода жилья в эксплуатацию.

К 1 ноября этого года в городе уже ввели в эксплуатацию 12389,2 кв. м нового жилья. Таким образом, план даже перевыполнили (годовой показатель составляет 12 тыс. кв. м).

За 2017 год в городе ввели к эксплуатацию два новеньких многоквартирных дома общей площадью 3374,1 кв. м.

Также в городском округе продолжает действовать программа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. В соответствии с постановлением правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области, „Развитие жилищного строительства в Самарской области“ до 2020 года» в настоящее время реализуется 4-й этап (2016-2017 годы) областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области. В городском округе на площадь 6256,9 кв. м переселено 442 человека.

На областные средства

Очень важную роль в реализации значимых проектов оказывают стимулирующие субсидии из областного бюджета. Эти средства идут на то, чтобы улучшить качество жизни в округе и создать комфортные условия для жителей.

Так, в 2017 году на эти средства в Чапаевске провели работы по благоустройству Комсомольской площади, капитально отремонтировали памятник В.И. Чапаеву, установили памятный знак «Пограничный столб» у скульптурной композиции «Скорбящая мать», создали 6 новых скверов и четыре зоны бесплатного подключения к сети Интернет по технологии Wi-Fi.

Кроме того, в рамках программы «Безопасный город» по просьбе жителей установили камеры наблюдения за общественным порядком.

Ремонт дорог идет по плану

По всему Самарскому региону идет модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры. Не отстает от общих тенденций и Чапаевск : в 2017 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городской округ получил 56,2 млн руб. На эти средства здесь отремонтировали дороги общей протяженностью 3,235 км и общей площадью 32759 кв. м.

В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры городского округа Чапаевск Самарской области на 2016-2020 годы» в городе провели ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, протяженностью 0,3 км общей площадью 2408 кв. м и ремонт 9 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, освоено 11,8 млн рублей средств местного бюджета (муниципальный дорожный фонд).

Город, в котором комфортно жить

В городе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственной программы «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области на 2014-2020 годы». В 2017 году на мероприятия в рамках этого проекта из федерального, областного и городского бюджетов в совокупности выделено 17,6 млн руб. На эти средства в Чапаевске благоустроили 9 дворовых территорий, которые выбрали сами жители.

Не забывают в городском округе и о развитии физической культуры. На протяжении длительного времени в рамках реализации президентского указа о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО и программы «Здоровый город» на территории муниципалитета устанавливаются спортивные площадки в местах, согласованных с жителями города. Так, в 2017 г. за счет муниципального бюджета в Чапаевске приобрели и установили 14 детских игровых и 10 спортивных площадок. А уже в следующем году в городе откроется крытый каток с искусственным льдом.

Одним из значимых событий для городского округа стало получение гранта на сумму 4,999 млн рублей на приобретение оборудования для кинозала во Дворце культуры им. А.М. Горького. Открытие кинозала состоится в декабре 2017 года.

Талантливые люди

О том, что в Чапаевске живут талантливые люди, говорят победы жителей городского округа в самых различных соревнованиях, смотрах и чемпионатах. Например, в 2017 году с соревнований «Первенство Самарской области по футболу юношей до 16 лет» и «Кубок Самарской области по футболу среди мужских и юношеских команд» с победой вернулись чапаевские футбольные команды.

Структурное подразделение «Центр тестирования ГТО» МБУ «ФСЦ» признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху» (Лучшая организация по внедрению ВФСК «ГТО» в Самарской области в 2017 году).

Программа городского округа Чапаевск «Чудо XX века» получила Гран-при на IV Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Диплом лауреата получили 6 творческих коллективов города и 2 мастера декоративно-прикладного творчества.

Проект СП «Краеведческий музей» МБУ «Социокультурный досуговый комплекс» — «Духовно-патриотическая программа «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» стал победителем международного конкурса «Православная инициатива-2017». В рамках реализации проекта будет создана выставочная экспозиция «Зал истории всех войн».

Немало задач стоит перед городским округом, и одна из самых амбициозных — получение статуса территории опережающего развития. Это позволит еще активнее привлекать инвесторов и будет способствовать дальнейшему развитии экономики.

Статус территории опережающего развития предполагает для инвесторов ряд льгот по налогам и страховым платежам. Федеральные льготы открывают перед инвесторами гораздо более широкие возможности.

Сегодня в регионе статус территории опережающего развития присвоен только Тольятти. Резиденты ТОР «Тольятти » на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, а ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% - в последующие пять.

— Одна из главных задач на следующий год — получить статус территории опережающего развития, что повысит инвестиционную привлекательность моногорода и позволит привлечь производства, не связанные с традиционными отраслями, и создать новые рабочие места. Мы продолжим заниматься формированием комфортной городской среды. В приоритете — выполнение социальных обязательств, ремонт дорог и дворовых территорий, развитие жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан. — Виталий АЩЕПКОВ, глава Чапаевска

http://russiaindustrialpark.ru/news/chapaevsk-menyaetsya-na-glazah