В России провели полное импортозамещение производства подушек сидений для автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. В Тольятти компания «Пенный берег» начала производство указанных элементов из пенополиуретана (ППУ). Подушки отгружаются поставщику сидений АВТОВАЗа, который в составе готовых изделий отправляет их на автозавод.

Инвестиции в проект составили 424 млн рублей, из которых 283 млн выделены в виде льготного займа со стороны контролируемого Минпромторгом РФ Фонда развития промышленности.

ППУ — долговечный материал, он обеспечивает комфорт посадки водителя и пассажиров, а также амортизирует неровности дороги. Подушки из пенополиуретана в течение длительного периода эксплуатации сохраняют свою форму.

Подушки будут выпускаться в трех модификациях: стандартной (Standart), комфортабельной (Comfort) и спортивной (Sports).

Standart имеют хорошую эластичность и воздухопроницаемость, гипоаллергенны и влагостойки.

Comfort (+SAB, +Arm Rest) отличаются повышенной мягкостью и более выверенной анатомичностью. Маркировка +SAB означает, что конструкция совместима с боковыми воздушными подушками безопасности (Side AirBag), то есть не блокирует их срабатывание, имеет специальные зоны ослабления и продуманную форму. +Arm Rest означает, что в комплект входят подлокотники (armrest) или подушки-подпорки для рук, повышающие комфорт водителя и пассажиров при длительных поездках.

Комплект Sports подразумевает акцент на жесткости, улучшенной фиксации тела и долговечности. Конструкция не блокирует срабатывание боковых подушек безопасности.

Ранее производителем подушек сидений для Весты была одна из западных компаний.