Тольяттинское предприятие «Полад» запустило производство автомобильных мастик и клеев на производственной площадке в Отрадном Самарской области. Материалы используются в процессе сборки таких отечественных автомобилей, как Lada, УАЗ, «ГАЗель» и других.

Общий объем инвестиций составил около 184 млн рублей. Из них примерно 136 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по специальной программе «Автокомпоненты ».

Предприятие планирует выпускать до 1,5 тыс. тонн мастик и до 80 тонн клеев в год. При их изготовлении применяется преимущественно отечественное сырье, уровень локализации превышает 80%.

Сейчас доля импорта в сегменте автомобильных мастик и клеев российского рынка, по данным компании, составляет около 70%. Ранее основными поставщиками были предприятия, расположенные на территории России, но контролируемые из Швейцарии и Германии. После выхода на проектную мощность «Полад» планирует занять до 25% рынка, заместив часть импорта.

Выпускаемая продукция используется для скрепления автомобильных деталей и компонентов, повышения герметичности, шумоизоляции, а также обеспечения устойчивости автомобиля к перепадам температур и воздействию химических веществ.

«Успешный опыт реализации предыдущего проекта демонстрирует эффективность нашего сотрудничества, поэтому мы вновь обратились к Фонду развития промышленности. В условиях ухода иностранных поставщиков наша компания намерена внести свой вклад в поддержку и развитие российского автопрома, обеспечивая поставку высококачественных материалов. Благодаря ФРП мы имеем возможность производить изделия, соответствующие требованиям крупных российских автопроизводителей и международным стандартам», — отметил генеральный директор АО «Полад» Владислав Курганский.

Заказчиками продукции выступают крупнейшие российские автозаводы. Тольяттинские автомобильные клеи и мастики могут быть использованы при производстве Lada Vesta, Granta, Niva, Iskra, «УАЗ Патриот», «УАЗ Пикап», «УАЗ Хантер», «Газель City», «ГАЗ Соболь» и других легковых автомобилей и грузовой спецтехники. Кроме того, продукцию поставляют предприятию «Автомобильные индустриальные технологии», которая организовала выпуск пикапов JAC T6, T8 Pro и Т9.

Производство мастик и клеев входит в национальный проект «Новые материалы и химия», направленный на развитие химической промышленности и создание инновационных материалов, в том числе для транспорта.

В 2025 году компания «Полад» благодаря другому займу ФРП запустила в Тольятти производство мелких штампованных деталей для автомобилей Lada Largus. Инвестиции в этот проект составили 300 млн рублей, из них 215 млн рублей предоставил ФРП.

