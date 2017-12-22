В Зеленограде открылся детский технопарк Смарт-парк

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На базе НИУ «Московский институт электронной техники» заработал детский технопарк «Смарт-парк», где зеленоградские школьники будут изучать интеллектуальные сенсоры, нейроуправление, IT-системы, нано- и микроэлектронику, биомедицинскую технику и другие высокотехнологичные направления. Зеленоградский детский технопарк стал восьмой подобной структурой профориентационной работы со школьниками в Москве, а всего до конца года в столице заработает в общей сложности 12 детских технопарков.

В церемонии открытия детского технопарка в МИЭТ приняли участие представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, префектуры Зеленоградского округа, НИУ «МИЭТ», КП «Корпорация развития Зеленограда», образовательных организаций округа, технопарка «ЭЛМА », индустриальных партнеров детского технопарка — предприятий Зеленограда.

«Смарт-парк» появился на базе существующего Центра технологической поддержки образования, который работает в МИЭТ уже много лет. Здесь созданы лаборатории нано- и микроэлектроники, IT-систем энергосбережения, биомедицинской техники, нейроуправления робототехническими системами; ребята будут проводить лабораторные работы, совершать виртуальные экскурсии, вести исследовательскую деятельность, заниматься реализацией проектов.

Как рассказал проректор по международной деятельности и работе с молодежью НИУ «МИЭТ», в ближайшее время «Смарт-парк» будет проводить пробные запуски для организованных групп школьников.

«А с февраля начнется общая открытая запись для желающих в индивидуальном порядке. Пройти регистрацию можно будет на сайте нашего вуза», — рассказал Дмитрий Коваленко.

Для прохождения одного из 6 основных образовательных курсов «Смарт-парка» (интеллектуальные сенсоры, искусственное сердце, нейрохирургия, энергосберегающие IT-системы, зондовая микроскопия, а также «Создай свою микросхему») будет предложено 36 часов, или 3 месяца. Результатом обучения станет практическая работа над проектом.





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Единственный «взрослый» в Зеленограде технопарк «ЭЛМА » планирует развивать со своими младшими «коллегами» совместную деятельность.

— Я надеюсь, мы обеспечим прямое взаимодействие между нашими структурами. Ведь один из резидентов нашего технопарка — компания «Нейроботикс» вместе с компанией «Медицинские компьютерные системы» проводит на базе детского технопарка занятия для школьников. Думаю, при таком тесном взаимодействии нам удастся запускать стартапы, которые впоследствии будут развиваться на базе технопарка «ЭЛМА », — рассказал ведущий специалист по работе с резидентами АО «ЭЛМА » Вячеслав Ярцев.

Лучшие выпускники детского технопарка «Смарт-парк» впоследствии будут иметь некоторые льготы при поступлении в МИЭТ. Это, конечно, не будет отменять конкурсного отбора для абитуриентов, но льготы они получат. Кроме этого, с помощью детского технопарка предприятия Зеленограда и главный вуз округа смогут развивать программу целевого набора.

Одной из главных целей детского технопарка является предпрофильная и профориентационная работа со школьниками. Об этом рассказал заместитель префекта округа Андрей Новожилов.





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— Детский технопарк «Смарт-парк» стал вершиной, одним из главных результатов работы, которая ведется в Зеленограде в области профориентации школьников. С помощью детского технопарка появится возможность перейти от отдельных занятий с молодыми зеленоградцами к системной организованной работе. Для школьников это будет отличной возможностью проверить свою увлеченность техническими науками, понять, хотят ли они развиваться в выбранном направлении дальше, поступать ли в технический вуз. Это и есть результат профориентационной работы, — отметил заместитель префекта.

http://russiaindustrialpark.ru/news/v-zelenograde-otkrylsya-detskiy-tehnopark-smart-park