Еще недавно здесь было пустое поле. Сегодня — современное производство. Построенный при поддержке города промышленный комплекс объединил под одной крышей заводы газобетона, стеклопакетов, модульных фасадов и технопарк. Уникальный комплекс предприятий по изготовлению строительных материалов значительно расширит ассортимент современных профильных товаров на территории столицы. В состав нового комплекса также войдет промышленный технопарк, который введут в эксплуатацию в мае этого года.

Частные инвестиции группы компаний «ФСК» в создание открываемых производств составили 19 миллиардов рублей. Со своей стороны, Правительство Москвы присвоило данному предприятию статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) и предоставило инвестору под строительство земельные участки площадью 17 гектаров по льготной ставке один рубль в год.

Новые объекты также включили в городскую программу стимулирования создания мест приложения труда — всего на высокотехнологичных производствах создано свыше 800 рабочих мест.

При реализации проекта отдельное внимание уделили вопросам экологической эффективности. Предприятия оснастили современным энергоэффективным оборудованием, автоматизированными линиями и системами контроля производственных процессов, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду.

Все объекты выполнены в едином архитектурном стиле. Помимо собственно производственных линий, в них есть административно-бытовые помещения, склады, котельные, лаборатории, контрольно-пропускные пункты, зоны парковки и погрузки. Для сотрудников создали комфортную рабочую среду: столовую, зону отдыха, раздевалки с душевыми и медицинский пункт. Территорию рядом с заводами благоустроили.

Общая площадь нового промышленного комплекса в Зеленограде составила 86 тысяч квадратных метров. В частности, в него входит завод по производству автоклавного газобетона. Его площадь составляет 21,2 тысячи квадратных метров, здесь могут работать более 100 человек. Предприятие способно выпускать до 450 тысяч кубических метров продукции в год.

Завод будет изготавливать газобетонные блоки, а также внутренние перегородочные и внешние межкомнатные/межквартирные армированные панели. Их использование позволяет сократить сроки строительства объектов на 50 процентов за счет более быстрого монтажа и, как следствие, роста производительности труда.

Это первый в Центральном федеральном округе полностью автоматизированный завод с системой цифрового управления по изготовлению газобетонной продукции, возможности которого позволяют осуществлять быструю перенастройку производственной линии под необходимый размер блоков и панелей — переход занимает не более 20 минут.

Особое внимание уделили экологической устойчивости. Предприятие осуществляет полный производственный цикл с замкнутой системой переработки отходов и их повторным использованием.

В промышленный комплекс также входит завод по производству архитектурных стеклопакетов (23,6 тысячи квадратных метров, свыше 290 рабочих мест). Он может выпускать до 300 тысяч квадратных метров продукции в год.

Предприятие ориентировано на создание крупноформатных стеклопакетов и изделий для фасадного остекления. На заводе выполняется полный комплекс операций по изготовлению архитектурных стеклопакетов, включая закаливание и термоупрочнение, обработку кромки, эмалирование, производство триплекса и сборку стеклопакетов. Предусмотрено также создание специальных решений, в том числе стеклопакетов с «зубом» и структурных, которые применяются в сложных проектах фасадного остекления.

Технологическое оснащение предприятия позволяет работать с крупноформатным сырьем. В частности, производство оборудовано линиями для сортировки и переработки стекла формата «джамбо» (6000 на 3210 миллиметров).

Это первый в России завод, оснащенный системами автоматизированного перемещения стекла. Инновационная технология для создания архитектурных стеклопакетов на 80 процентов оптимизирует физический труд персонала, снижает уровень брака и структурирует производство.

После выхода на проектную мощность порядка 50 процентов продукции завода будет поставляться в другие субъекты Российской Федерации, а также на экспорт в страны дальнего и ближнего зарубежья. Вторую половину направят на реализацию проектов в Москве.

Еще одно предприятие — завод по производству стеклопрозрачных конструкций и модульных фасадов (16,9 тысячи квадратных метров, более 140 рабочих мест) мощностью более 400 тысяч квадратных метров продукции в год. Он отличается высокой степенью автоматизации процессов. В производстве будут использовать только отечественное сырье.

Здесь начнут изготавливать оконные и дверные системы, а также фасадные решения с применением стекла и алюминия. На производстве организован полный цикл создания светопрозрачных конструкций, в том числе ПВХ-конструкций для теплого и холодного остекления.

Производство конструкций интегрировано в единую линию сборки готовых фасадных модулей, что позволяет значительно сократить сроки монтажа непосредственно на объекте и реализации проекта в целом.

Другая часть предприятия ориентирована на сборку готовых модульных фасадов со сплошным или частичным остеклением стандартного размера (1,5 на 3,5 метра). Здесь будут применять инновационную префаб-технологию, позволяющую изготавливать фасадные элементы с высокой степенью заводской готовности. На предприятии также внедрили инновационные технологии высокоточной обработки материалов, что позволит полностью перерабатывать алюминий и тем самым снизить возможное воздействие на экологию;

Кроме того, на территории комплекса строят промышленный технопарк (24,3 тысячи квадратных метров, свыше 270 рабочих мест). Его резидентом станет профильная высокотехнологичная компания, чья деятельность связана с производством санитарно-технических кабин. Открытие технопарка запланировано на май 2026 года. Объект создается на частные инвестиции при поддержке Правительства Москвы.