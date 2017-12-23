Спортивный комплекс с плавательным бассейном открыт в Липецкой бласти
Новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Воргол» открыт в поселке Газопровод Елецкого района.
ФОК ежедневно способен принять более 2000 человек. Желающие могут приобрести абонементы в бассейн, тренажерные залы, на аэробику. Также доступны настольный теннис, бадминтон, шахматы. Кроме того, в новом ФОКе имеются современные раздевалки, душевые, медицинский блок, методические кабинеты, инфракрасная сауна и фито-бар.
23.12.1714:25:10
23.12.1714:58:33
23.12.1717:29:55