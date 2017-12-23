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Спортивные объекты

Спортивный комплекс с плавательным бассейном открыт в Липецкой бласти

  •  © admlip.ru

Новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Воргол» открыт в поселке Газопровод Елецкого района.

ФОК ежедневно способен принять более 2000 человек. Желающие могут приобрести абонементы в бассейн, тренажерные залы, на аэробику. Также доступны настольный теннис, бадминтон, шахматы. Кроме того, в новом ФОКе имеются современные раздевалки, душевые, медицинский блок, методические кабинеты, инфракрасная сауна и фито-бар.

http://www.admlip.ru/news/oleg_korolev_otkrytie_novogo_sportivnogo_kompleksa_budet_sposobstvovat_formirovaniyu_priverzhennosti/

Липецкая область, ФОК
  • Нет аватара Spechtoff
    23.12.1714:25:10

    Название странноватое Вор гол

    #990044
  • Нет аватара SibPS
    23.12.1714:58:33

    Да и у посёлка название странное))

    #990057
  • Нет аватара Jeskill
    23.12.1717:29:55

    Воргол — это название реки. Воргольские скалы — прекрасное место для отдыха и туризма.

    Ну, а поселок получил название от проходящего там газопровода    

    Отредактировано: Jeskill~17:30 23.12.17
    #990097
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