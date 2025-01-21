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termometrix 21 января 2025, 09:45 64 Спортивные объекты

Обновленный бассейн «Янтарь» открылся в Задонске Липецкой области

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 © dobvesti.ru

В ходе ремонта обновили чашу бассейна, душевые, раздевалки, помещения для занятий спортом, установили современную систему очистки воды с помощью ультрафиолетовых ламп. Сделали отдельный спортивный зал для каратэ, тренажерный зал. В секциях занимаются 350 детей и подростков, а также участники проекта «Липецкое долголетие».

Из 77 млн рублей, вложенных в спортобъект, 55 млн — федеральные. Деньги привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

 © dobvesti.ru

 © dobvesti.ru

 © dobvesti.ru

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Источник: https://dobvesti.ru/obnovlennyj-bas...jn-yantar-otkrylsya-v-zadonske.html

спортивные объекты, Липецкая область
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