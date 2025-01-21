Обновленный бассейн «Янтарь» открылся в Задонске Липецкой области

© dobvesti.ru

В ходе ремонта обновили чашу бассейна, душевые, раздевалки, помещения для занятий спортом, установили современную систему очистки воды с помощью ультрафиолетовых ламп. Сделали отдельный спортивный зал для каратэ, тренажерный зал. В секциях занимаются 350 детей и подростков, а также участники проекта «Липецкое долголетие».

Из 77 млн рублей, вложенных в спортобъект, 55 млн — федеральные. Деньги привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

© dobvesti.ru

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен