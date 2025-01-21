Обновленный бассейн «Янтарь» открылся в Задонске Липецкой области

Обновленный бассейн «Янтарь» открылся в Задонске Липецкой областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В ходе ремонта обновили чашу бассейна, душевые, раздевалки, помещения для занятий спортом, установили современную систему очистки воды с помощью ультрафиолетовых ламп. Сделали отдельный спортивный зал для каратэ, тренажерный зал. В секциях занимаются 350 детей и подростков, а также участники проекта «Липецкое долголетие».
Из 77 млн рублей, вложенных в спортобъект, 55 млн — федеральные. Деньги привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
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