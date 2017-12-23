Крымская железная дорога запустила волоконно-оптическую линию связи

Крымская железная дорога (КЖД) запустила волоконно-оптическую линию связи, которая стала крупнейшим проектом в рамках подготовки к запуску движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«На сегодняшний день у КЖД максимально расширены возможности для обеспечения безопасности движения, контроля над его функциональными параметрами, а главное — мы готовы к взаимному соединению с материковой частью России в 2020 году. Без преувеличения, это важнейшее событие в масштабах дороги», — отметил представитель КЖД.

В пресс-службе уточнили, что строительство линии начато весной прошлого года. Железнодорожники смонтировали более 9 900 кронштейнов, раскатали и подвесили 500 км оптического кабеля, смонтировали и произвели пусконаладку оборудования с использованием двух лабораторий связи.

Волоконно-оптическая линия связи стала одним из самых масштабных проектов, реализуемых в ходе подготовки к открытию железнодорожного моста через Керченский пролив. Ввод линии в работу позволит выполнить программы по модернизации систем телеуправления, организации скоростных каналов передачи данных для нужд транспортной безопасности, оперативного вмешательства в случае нестандартных ситуаций. В дальнейшем оптическая линия будет преобразована в магистраль с ответвлениями на все железнодорожные станции КЖД.