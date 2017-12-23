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Транспорт и логистика

Крымская железная дорога запустила волоконно-оптическую линию связи

  •  © www.c-inform.info

Крымская железная дорога (КЖД) запустила волоконно-оптическую линию связи, которая стала крупнейшим проектом в рамках подготовки к запуску движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«На сегодняшний день у КЖД максимально расширены возможности для обеспечения безопасности движения, контроля над его функциональными параметрами, а главное — мы готовы к взаимному соединению с материковой частью России в 2020 году. Без преувеличения, это важнейшее событие в масштабах дороги», — отметил представитель КЖД.

В пресс-службе уточнили, что строительство линии начато весной прошлого года. Железнодорожники смонтировали более 9 900 кронштейнов, раскатали и подвесили 500 км оптического кабеля, смонтировали и произвели пусконаладку оборудования с использованием двух лабораторий связи.

Волоконно-оптическая линия связи стала одним из самых масштабных проектов, реализуемых в ходе подготовки к открытию железнодорожного моста через Керченский пролив. Ввод линии в работу позволит выполнить программы по модернизации систем телеуправления, организации скоростных каналов передачи данных для нужд транспортной безопасности, оперативного вмешательства в случае нестандартных ситуаций. В дальнейшем оптическая линия будет преобразована в магистраль с ответвлениями на все железнодорожные станции КЖД.

http://www.c-inform.info/news/id/60472

КЖД, РЖД, ВОЛС, Крымский мост
  • Великоросс Великоросс
    23.12.1715:31:34

    Скорость и качество передачи данных на Крымской железной дороге стала лучше

    ©Видео с youtube.com

    #990073
  • Tezen44 Tezen44
    24.12.1702:15:45

    За одно и реклама дрезины с моего завода. Быть может там даже есть мои детали…    

    #990216
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