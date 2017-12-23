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Армия и Флот

2 дивизиона ЗРС С-400 заступили на опытно-боевое дежурство в Крыму

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Новые зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» прибыли в Крым и приступят к постоянному боевому дежурству в первые дни 2018 года. Об этом рассказал журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

— Два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» уже находятся в Крыму. Заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года заступят на постоянное боевое дежурство, — пояснил Севостьянов.

Он напомнил, что ранее один из дислоцированных на полуострове зенитных ракетных полков уже получил систему С-400 «Триумф» и успешно несет боевое дежурство.

По словам Севостьянова, система противовоздушной обороны Крыма успешно развивается.

https://rg.ru/2017/12/22/reg-ufo/oboronu-kryma-usilili-dvumia-divizionami-s-400.html

Крым, ПВО, ПРО, С-400 Триумф
  • Akimich Akimich
    23.12.1715:52:02

    Приморье и Крым — настоящие горячие точки сейчас. Хорошо, что прикрывают, хорошо, что открыто, напоказ, чтобы «партенеры» в курсе были и не питали иллюзий.

    #990079
  • Юрий Липатов
    23.12.1719:49:17

    А то украинцы задумали захватить Крым тремя МИГ-29 и несколькими катерами. Так пишет их военное руководство. Мож передумают.

    #990132
    • Byvalnyi Byvalnyi
      23.12.1720:09:49

      А что, боевой гопак уже не в счет?

      #990144
    • Нет аватара vlad_i_slav
      23.12.1722:19:22

      да эти-то — хрен с ними. Сами попадают. Если керосина хватит.

      Беда, что в Очакове (дОжили, твою мать — Нахимов с Ушаковым в гробу перевернулись) америкосы базу разворачивают. А там бпла наверняка будут разные. подводные дроны. разные жвачные животные с бинокляме.

      Отредактировано: vlad_i_slav~22:20 23.12.17
      #990172
  • Комментарий удален
  • Нет аватара vlad_i_slav
    23.12.1722:16:10

    т. е. будет 3 дивизиона в Крыму? Один же уже был ранее на дежурство поставлен?

    #990170
  • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
    23.12.1722:55:45

    если фото актуально то это радует, хорошо что БАЗ, а не мзкт

    #990179
    • Нет аватара Kobrin
      24.12.1701:10:23

      Вроде да. Технически не дотягивают пока. Для Крыма, видно, хватает.

      #990209
    • Нет аватара старик
      24.12.1701:57:41

      если фото актуально то это радует

      нет, фото походу не актуальное, увы. Сам негодую что не могут уж даже в Крым на шасси БАЗ С-400 поставить — идиоты.(скорее всего производственных мощностей завода в Брянске не хватает на покрытие постоянно растущего кол-ва выпускаемых ЗРК С-400)

      видео с Крыма

      В Крым перебрасывают дополнительные системы С-400

      Отредактировано: старик~01:59 24.12.17
      #990214
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