2 дивизиона ЗРС С-400 заступили на опытно-боевое дежурство в Крыму

Новые зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» прибыли в Крым и приступят к постоянному боевому дежурству в первые дни 2018 года. Об этом рассказал журналистам командующий четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

— Два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» уже находятся в Крыму. Заняли места дислокации, приступили к опытному боевому дежурству. В ближайшее время, думаю, в первые дни после Нового года заступят на постоянное боевое дежурство, — пояснил Севостьянов.

Он напомнил, что ранее один из дислоцированных на полуострове зенитных ракетных полков уже получил систему С-400 «Триумф» и успешно несет боевое дежурство.

По словам Севостьянова, система противовоздушной обороны Крыма успешно развивается.