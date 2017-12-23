Лыжно-биатлонный комплекс открыт на курорте Алтайского края

Лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы», построенный по международным стандартам, открыли на площадке строящегося в Алтайском крае курорта «Белокуриха-2». В перспективе его смогут использовать для тренировок сборной России по биатлону и проведения соревнований. В состав комплекса входят трасса длинной 10 км, стрельбища, трибуны на 1 тыс. мест, стадион.

В строительство комплекса вложено 20 млн рублей

Высота над уровнем моря в 750-800 метров, на которой построен комплекс, хороша для тренировок — многие стадионы Австрии и Германии находятся на таком уровне. Подготовка для соревнований в Китае и Южной Корее также требует такой высоты. Курортная составляющая позволит биатлонистам восстанавливать силы.

«Белокуриха-2», где построен лыжно-биатлонный комплекс, — новый курорт в предгорьях Алтайского края. Впервые за последние 25 лет в России был построен такой крупный курортный комплекс с ноля проектной стоимостью 10 млрд рублей. Туризм — одна из активно развивающихся отраслей региона: за последние 10 лет турпоток в край вырос в 3,3 раза, превысив два млн человек в 2016 году, а по итогам 2017 года он ожидается в 2,1 млн гостей.