Нижегородский водоканал получил 14 новых спецавтомобилей

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Автопарк ОАО «Нижегородский водоканал» пополнился 14-ю новыми автомобилями общей стоимостью 65 млн рублей. Это первое обновление автопарка предприятия за три года.

По словам заместителя начальника управления автомобильного транспорта ОАО «Нижегородский водоканал» Егора Гундорова, новые грузопассажирские машины быстро доставят бригады с оборудованием к месту утечки.

Передвижная лаборатория телеинспекции позволит провести комплексное обследование трубы в максимально сжатые сроки. А новый экскаватор-погрузчик способен заменить сразу несколько строительных машин и обеспечить выполнение полного цикла работ при раскопках грунта.

Четыре фургона — передвижных мастерских — были закуплены для аварийно-восстановительных бригад. На борту есть самое современное оборудование для устранения внештатных ситуаций. Также предприятие закупило еще одну бочку для жидкости, с помощью которой обеспечивается альтернативное водоснабжение при отключениях воды. Кроме того автопарк пополнился автомобилем «КамАЗ» для перевозки опасного груза — водного аммиака.

По словам гендиректора ОАО «Нижегородский водоканал» Сергея Белова, приобретение новой техники является одним из ключевых факторов, позволяющих сократить сроки устранения утечек и повысить эффективность выполнения плановых работ.