Российский завод представил новый дорожный каток c системой автоматического управления
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, компания «Завод Дорожных машин» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») в Санкт-Петербурге представила свою новую разработку — вальцовый вибрационный дорожный каток ДМ-7,7-ВВ c системой беспилотного управления. Уровень локализации достигает 80%.
Модель оснащена интеллектуальным ПО для высокой точности работ. В составе оборудования — FPV-камеры, камеры переднего и заднего вида, датчик температуры асфальта для контроля технологических параметров его укладки. Система безопасности предусматривает аварийную остановку по радиоканалу и аварийный стоп при потере связи.
На текущем этапе управление машиной осуществляется дистанционно: оператором с пульта по радиоканалу на расстоянии до 250 м. Модель оснащена оборудованием для автономных режимов управления: с удаленного рабочего места или в полностью автономном режиме. Каток способен работать на сложных участках и ограниченных пространствах, сохраняя требуемые высокие параметры уплотнения.
