11 декабря 2017 года состоялась торжественная отправка первого рейса нового международного поезда сообщением Иркутск — Улан-Батор. В мероприятии принимали участие руководство Восточно-Сибирской железной дороги, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», а также представители Правительства Иркутской области.

В составе нового поезда 6 купейных вагонов. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:08 местного времени, и прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам в 6.50. Из столицы Монголии отправление поезда назначено по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22. Прибытие в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям — в 14.37.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!