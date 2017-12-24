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Транспорт и логистика

Новый международный поезд Иркутск — Улан-Батор отправился в первый рейс

  •  © montsame.mn

11 декабря 2017 года состоялась торжественная отправка первого рейса нового международного поезда сообщением Иркутск — Улан-Батор. В мероприятии принимали участие руководство Восточно-Сибирской железной дороги, Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания», а также представители Правительства Иркутской области.

В составе нового поезда 6 купейных вагонов. Согласно расписанию, из Иркутска поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 8:08 местного времени, и прибывать в Улан-Батор по вторникам, четвергам и субботам в 6.50. Из столицы Монголии отправление поезда назначено по понедельникам, вторникам и субботам в 15:22. Прибытие в Иркутск по вторникам, средам и воскресеньям — в 14.37.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!

http://vszd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=15546

транспорт, РЖД
  • Akimich Akimich
    24.12.1716:05:40

    Эта новость, скорее, о скукоживании, раньше был поезд Москва — Уланбаатар, с прицепным вагоном до г. Эрдэнэт, где крупнейший в Евразии ГОК, бывший российско-монгольским, теперь монголы выкупили за символическую плату. Уехало 300 наших специалистов ,ну и вагон отменили. Поезда Москва -УУ не будет, я так понял?

    #990329
    • Human RS Human RS
      24.12.1716:58:06

      Думаю все же есть разница между плацкартом на ГОК с вахтовиками и купейным туристическим поездом. Туристического вроде раньше не было.

      #990340
      • Akimich Akimich
        24.12.1717:16:31

        А вот тут Вы не правы. www.erdenetmc.mn Комфортный город, построенный одновременно с ГОК, русская школа и детский сад, консульство. 300 российских семей, более 1000 человек. Форпост в Монголии. Я там более 5 лет отработал.

        А в Улан-Батор через Иркутск идут пекинский поезд и два Москва-УУ (на сегодня), один, видимо, сокращают. Плюс из Улан-Удэ автобус, самолет (Сесна летает). Смысл в этом поезде???

        Отредактировано: Akimich~17:39 24.12.17
        #990347
        • Human RS Human RS
          24.12.1717:27:03

          Видимо расчет на рост туристического потока из Монголии.

          #990352
          • Akimich Akimich
            24.12.1717:44:05

            Ну, там машин чуть меньше, чем коней. Почти у каждого (минимальные пошлины), в основном ,корейцы. Дорога в Россию хорошая, безвиз. Мотаются активно. В основном, в Бурятию (родня, буддисткие святыни, ну и торговля — многие продукты в России дешевле стали после падения курса рубля).

            В прочем, как говорил Мао Дзэ Дун «пусть расцветают все цветы». Хотя, я в этом конкретном поезде не вижу большого смысла. При трех транзитных, которые после Иркутска полупустые шли.

            #990360
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