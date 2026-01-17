MAX
РЖД получила в течение года 258 новых электровозов и 141 тепловоз

© tehnoomsk.ru

Компания «Российские железные дороги» в течение минувшего года получила от отечественных производителей локомотивов 258 новых электровозов и 141 новый тепловоз. Об этом стало известно в начале января 2026 года. Отметим, что в это число не включены машины, выпущенные для других российских и зарубежных операторов железнодорожного транспорта.

В состав парка РЖД поступили в 2025 году следующие новые российские локомотивы:

Грузовые электровозы: 162 трехсекционных электровоза ЭС5К «Ермак», 84 двухсекционных/трехсекционных 2ЭС6 и 3ЭС6 «Синара» и один трехсекционный 3ЭС8 «Малахит». Получены новые пассажирские электровозы: четыре ЭП1М и семь ЭП2К. Также для пассажирских перевозок прибыли девять новых тепловозов ТЭП70БС. Для грузовых перевозок приобретены и поступили в структурные подразделения РЖД: 51 магистральный тепловоз — в трех- и двухсекционном исполнении — 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ, а также 81 маневровый ТЭМ18ДМ.

Итого 399 новых локомотивов только для оператора «Российские железные дороги». Программа обновления локомотивного парка продолжается.

На фото: ТЭП70БС — современный серийный российский магистральный тепловоз с системой централизованного энергоснабжения вагонов. Предназначен для вождения пассажирских поездов повышенной комфортности на неэлектрифицированных участках магистральных железных дорог. Источник фото: ТМХ

Источник: tehnoomsk.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара termometrix17.01.26 15:39:39

    Есть и не совсем хорошие новости.
    Инвестпрограмма РЖД:
    2021 г.: 0,71 трлн руб.
    2022 г.: 0,85 трлн руб.
    2023 г. 1,1 трлн руб.
    2024 г. 1,2 трлн руб.
    2025 г. 0,89 трлн руб.
    2026 г./план/:0,72 трлн руб.
    Информация из открытых источников.

    #1311196